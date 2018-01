Zidane: “Es un fracaso para mí; soy el responsable”

Zidane no paró de asumir la responsabilidad en rueda de prensa. “Soy el responsable” salió muchas veces de la boca del técnico del Madrid, igual que la palabra “fracaso”, casi la primera que pronunció tras la eliminación de su equipo en la Copa del Rey. “Es un resultado lógico porque hicieron su partido y nosotros no. Soy el responsable porque esto es un fracaso. Asumo la responsabilidad pero voy a seguir trabajando. Hay que levantarse, no queda otra”, comentó Zidane, muy serio, muy firme.

Hablaba claro el francés, sin tapujos. No escondió nada tras el desastre de su equipo, eliminado por su vecino más pobre cuando traía un resultado favorable de Leganés. “Es mi palo más duro desde que soy entrenador del Madrid”, reconoció Zidane, que sin embargo dijo no arrepentirse de nada. “Asumo los errores. Algo ha pasado, estoy enfadado por cómo afrontamos el partido, sobre todo la primera parte. A partir de ahora, veremos”, apuntó.

El entrenador que llevó al Madrid a ganar cinco títulos el año pasado empieza a conocer el sabor de la derrota con demasiada asiduidad, aun así ni por un segundo arremetió o criticó a sus jugadores. Se echó la culpa una y otra vez. No paró de fustigarse. “Estoy enfadado, pero conmigo. Ellos lo intentan, corren 90 minutos, quizá mal, pero soy yo quien debería haber cambiado el partido y no lo hice”, asumió.

“No me lo esperaba. Es un palo porque no me lo esperaba. Yo hago un equipo y espero que sea competitivo, este sobre el papel lo era”. El tono de la rueda de prensa no varió en ningún momento. Zidane mezclaba autoculpa y ánimo para el mañana. “Hay que levantarse, no queda otra”.

Algunos jugadores del Madrid se quedaron tumbados en el césped tras el pitido final. Otros felicitaron deportivamente a los jugadores del Leganés. Lucas Vázquez entró rabioso en el túnel de vestuarios: “Puta vergüenza”, exclamó. “Los futbolistas no tienen el nivel de siempre”, analizó Zidane, “pero esto es fútbol, unas veces están arriba y otras no salen las cosas". El técnico eludía una y otra vez culpar a sus jugadores, se ponía delante de las balas, pero se le notaba profundamente disgustado por la actitud del equipo en la primera parte. “No podemos salir así el partido, tenemos que dar más. Lo que damos ahora no es suficiente”.

Sobre si cree que los malos resultados pueden afctar a su continuidad, Zidane rio antes de contestar: “Pues claro. Yo soy el responsable”, volvió a decir, “he de encontrar soluciones y ahora no las encuentro con regularidad”. El francés también se declaró responsable de las ausencias de Cristiano Ronaldo y Bale: “Tienen que descansar”.