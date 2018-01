Zidane: “Hoy era un día para ganar y no encajar”

A Asensio le llaman Tobillo Locoen el vestuario. Anoche dio fe del porqué en el gol en el último suspiro del Leganés-Madrid. Enganchó de volea un centro de Theo y el tobillo giró como si sus ligamentos tuvieran 360 grados. El remate, precioso, acabó en gol. El mallorquín llevaba 69 días sin celebrar uno. Llegó el festejo en otra noche complicada para el equipo de Zidane, que terminó pidiendo la hora, sufriendo contra un rival bien plantado y bien posicionado. “Alé, alé, alé”, cantaban en la grada de Butarque para acompañar los toques de balón del Lega pasada la hora de partido, mientras desde el sector del Madrid se desgañitaban con un “échale huevos, Madrid échale huevos”. El fútbol al revés.

“Intento aprovechar los minutos que me dan y hoy he podido hacerlo con un gol”, dijo Asensio, que reflejó con una frase muy expresiva el momento por el que está pasando el conjunto blanco. “Jugamos cada partido como si no hubiera un último y todos fueran el primero”, explicó. Butarque olía a panceta, pero la cena estuvo, otra vez, a punto de atragantársele al Madrid. Da igual el equipo A, el B, el C o el D. Los blancos parecen tristes, planos, sin capacidad de cambiar el ritmo y de dar tres pases seguidos. No tuvieron profundidad, ni desborde, tampoco remate durante casi toda la primera parte.

Los no habituales (Llorente, Ceballos, Theo y Borja Mayoral) no dan con la tecla. Zidane les ha dado la Copa y no aprovechan la oportunidad. Parecen estar más preocupados por no cometer errores que de dar un golpe en la mesa. Zidane apareció por la sala de prensa de Butarque casi sin voz. Celebró la victoria, no el fútbol de los suyos. La celebró por partida doble porque, dice, espera que eso sea un punto de inflexión que pueda devolverle el pulso y la confianza al equipo.

Le preguntaron a Zidane si el de ayer en Butarque fue uno de los peores partidos que vio desde el banquillo. “Es tu sensación, hicimos un partido serio, y el resultado es bueno para nosotros porque hemos mantenido la portería a cero y marcado fuera de casa. Nos ha costado un poco en la primera parte encontrar nuestro juego, hemos tenido muchas jugadas laterales y no hemos encontrado nuestro fútbol habitual”, respondió el técnico francés. ¿Por falta de atrevimiento?, le preguntaron. “Sí, nos ha costado jugar con más atrevimiento. Al final es normal, porque había muchos futbolistas que juegan poco”, respondió añadiendo que le había gustado la entrega y la forma de defender de los suyos.

Uno de esos futbolistas que juega poco (Vallejo) tuvo que pedir el cambio por un problema muscular en el minuto 13. El otro, Llorente, fue sustituido por Isco en el minuto 73. El tercero, Ceballos, se marchó en el minuto 66 para dejar hueco a Modric. Zidane aseguró que no pudo seguir por el fuerte golpe que recibió en la primera parte. La falta de atrevimiento es también falta de confianza, a la segunda línea se le ve extremadamente tímida (y en el caso de Theo también muy desacertada).

“Puede ser, esto es muy largo y tenemos que recuperar esto de ganar y no encajar goles y hoy era un día para esto. No hicimos un gran partido pero conseguimos un resultado importante en la eliminatoria… el otro día contra Villarreal jugamos bien y no marcamos, hoy hemos jugado un poco peor y marcamos, ojalá dentro de poco podamos encontrar las dos cosas”, analizó el técnico, al que le preguntaron qué le había parecido el partido de Asensio. “Bien, lo puede hacer mejor, como todos”.