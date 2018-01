Kepa cierra la puerta al Real Madrid

Zidane no se cansó de repetirlo: “No necesito un portero”. Y ningún portero llegará al Real Madrid en este mercado de invierno. El Athletic de Bilbao renovó este lunes a Kepa Arrizabalaga y se cerraba la opción más clara —posiblemente la única— para reforzar la meta madridista en enero. “Hubo propuestas, pero lo mejor para mí era seguir en el Athletic durante mucho tiempo y estoy muy feliz por haber firmado este contrato”, reconoció el portero tras estampar la firma y hacerse la foto con Josu Urrutia, el presidente rojiblanco, una imagen que se daba por imposible hace muy poco en Lezama.

En diciembre parecía que solo había que esperar a la apertura del mercado para que Kepa, a sus 23 años, aterrizase en el Bernabéu. El portero rechazaba toda oferta de renovación y su contrato expiraba el 30 de junio. También había desaparecido de los partidos por una lesión y se entrenaba a puerta cerrada o en el gimnasio, evitando todo contacto con una afición que veía cercana la traición. El Madrid tenía la opción de pagar los 20 millones de cláusula de rescisión o esperar al verano y tenerlo gratis. Según informó el diario AS, el club dio a Zidane la potestad de elegir cuándo se incorporaba el meta y el técnico no dudó: Keylor era su portero de momento.

Con la firma ayer se da carpetazo a un culebrón de varios meses. La nueva cláusula de salida de 80 millones es un buen repelente hasta para los clubes más ricos y la ficha de Kepa —en torno a los cuatro millones hasta 2025— asegura la tranquilidad del jugador. El Athletic, en principio, remiso a desembolsar una millonada, eleva a su portero al primer escalón salarial, donde se encuentran Laporte —tentado en su momento por el City— y el recientemente renovado Iñaki Williams.

“Los que están cerca de mí y los que más me conocen saben que soy una persona que me gusta pensar mucho las cosas y analizar todo antes de tomar una decisión. Me he tomado mi tiempo y quiero agradecer al club que me haya respetado para tomar la decisión”, contó Kepa Arrizabalaga para justificar la tardanza en renovar, algo que encrespó a la afición. En torno al portero se mantienen aún dos dudas: cuándo volverá de su lesión en el pie y cómo lo recibirá San Mamés. En Bilbao la sensación tras el acuerdo es de alivio general, pero un par de errores podrían enturbiar el ambiente en La Catedral.

Mientras en Bilbao las aguas de la ría se calman, en Madrid vuelven a surgir las dudas. Por mucho que Zidane defienda con todo a Keylor Navas, lo previsible es que el recurrente debate de la portería se vuelva a abrir en verano. La actitud tajante del entrenador cerró la puerta a Kepa, que tenía a Luis Llopis, preparador de porteros, como su gran valedor en el club, pero en la directiva persiste la idea de incorporar a un gran nombre más pronto que tarde. La espina del esperpénticamente frustrado fichaje de De Gea en 2015 sigue doliendo y Courtois también gusta en la cúpula.

Keylor se mantiene

El continuo soniquete de los porteros se mantendrá en La Castellana. Es posible que incluso con la llegada de Kepa siguiesen martilleando en el entorno blanco, algo poco recomendable para un meta todavía en formación, que apenas ha jugado 38 partidos en la élite y solo lleva unos meses como titular fijo del Athletic.

Lo único seguro es que Keylor seguirá defendiendo la portería del Madrid. El meta costarricense estuvo casi embarcado en un avión para irse a Manchester en verano de 2015, pero un oportuno fallo del fax truncó la operación con De Gea. Los rumores nunca cesaron aunque los títulos y las buenas actuaciones de Navas en cada final de temporada los silenciaban. El otro que se quedará seguro en Madrid es Kiko Casilla. La posible llegada de otro portero le ponía en la puerta de salida, pero con los últimos acontecimientos el catalán permanecerá en Valdebebas.

Zidane ha ganado la partida. No quería porteros, no quería elementos extraños en un vestuario que se juega la temporada en las próximas semanas. El francés se puso tozudo cuando los resultados le eran más adversos, convencido de que esta plantilla, tal cual está, sacará al Madrid del profundo socavón de resultados en el que anda metido. En junio ya se verá, pero la puerta de Kepa ya está cerrada.