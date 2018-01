Kepa renueva con el Athletic y su cláusula sube a 80 millones

El presidente del Athletic, Josu Urrutia, con Kepa Arrizabalaga, tras la renovación. Vídeo: ATLAS. Foto: Athletic Club

El caso de Kepa Arrizabalaga ha vivido esta mañana una resolución que pone fin a un largo conflicto. El portero del Athletic, de 23 años, ha firmado la renovación de su contrato, que finalizaba este verano, después de unas largas negociaciones estiradas por el interés del Real Madrid en concretar su fichaje en el mercado de invierno. Kepa queda ahora vinculado al Athletic hasta 2025, y su cláusula de rescisión se eleva hasta los 80 millones de euros.

El club blanco estaba dispuesto a pagar los 20 millones de la cláusula anterior, pero la negativa reiterada de Zinedine Zidane a incorporar a un portero a mitad de temporada (y ningún tipo de incorporación que alterara el equilibrio de la plantilla) ha acabado por bloquear la llegada de Kepa al Bernabéu. El joven portero ha aceptado finalmente renovar su contrato con el Athletic ante el panorama de quedarse sin jugar el resto de temporada y con el Mundial de Rusia a la vista.

Después de la firma del nuevo acuerdo, el propio portero ha reconocido "propuestas" de otros clubes. "Por la finalización de contrato este año a partir de 1 de enero era libre para negociar. Ha habido propuestas, pero considero que la mejor para mí era seguir en el Athletic durante mucho tiempo y estoy muy feliz por haber firmado este contrato", ha dicho Kepa en declaraciones distribuidas por el club bilbaíno tras firmar su renovación.

También se ha referido a lo prolongado de las negociaciones: "Los que están cerca de mí y los que más me conocen saben que soy una persona que me gusta pensar mucho las cosas y analizar todo antes de tomar una decisión. Me he tomado mi tiempo y quiero agradecer al club que me haya respetado el tiempo para tomar la decisión", dice y asegura estar "muy contento". "Llevo muchos años aquí, entré aquí con 9 años, y creo que es un momento importante para mí y para mi carrera. Estoy muy contento porque todo haya salido bien después de una negociación larga", ha resumido.

"Desde pequeño he sido aficionado del Athletic y siempre lo seré. Defender la portería del Athletic ha tenido mucha importancia durante los años y es un privilegio estar en la portería de San Mamés cada dos domingos. San Mamés ha tenido importancia para tomar la decisión", ha añadido.