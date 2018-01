Zidane: “Nunca voy a tirar la toalla”

Al Madrid de Zidane le espera este domingo (16.15, beIN LaLiga) el Deportivo, equipo que, según el técnico francés, no se merece estar donde está en la tabla (en el puesto 18 con 16 puntos). Sin Vallejo (las pruebas han confirmado que sufre rotura muscular en el bíceps), ni Sergio Ramos (volverá a trabajar con el grupo la semana que viene), Zidane tirará de Nacho y Varane. Con respecto al partido de Copa del pasado jueves, además, recupera a la BBC a la que había dejado fuera de la convocatoria.

Bale, Benzema y Cristiano no juegan juntos en Liga desde abril del año pasado. "Es bueno recuperar jugadores lesionados y estoy contento de contar con estos tres magníficos jugadores que no han podido jugar mucho este año. Tienen mucho potencial ofensivo y pueden aportar mucho al equipo". explicó Zidane al que le preguntaron también por Ceballos -triste, según el entrenador del Betis-, por los suplentes y por su estado de ánimo a 19 puntos del Barcelona.

"¿Cómo está usted? ¿Ha pensado en tirar la toalla en algún momento? ¿Ha pensado: a lo mejor me echan por estar a 19 puntos del Barcelona?, le interrogaron. "No pienso en negativo, yo encuentro cosas positivas y nunca voy a tirar la toalla, luego puede pasar de todo aquí, pero yo voy a seguir peleando como siempre me han enseñado. No me voy a rendir nunca porque son los valores de este club, pase lo que pase", contestó el francés.

En cuanto a Ceballos y a las declaraciones de Quique Setién, técnico del Betis, que dice que en el Madrid le ve triste, Zidane dijo que cada cual puede opinar. "Está feliz y contento de estar aquí, ya lo ha dicho él. Lo importante es lo que dice Dani y lo que pienso yo hablando con él, es un año importante, en el que tiene que entrenarse bien y concentrado, es el presente y el futuro del Madrid aunque no esté jugando mucho", zanjó el técnico.

¿Ve tristes a los que no juegan mucho?, le insistieron. "No. Cuando no se gana y se escuchan todos los comentarios no es fácil, pero es la vida de un futbolista. Están felices de estar aquí, son muy trabajadores y tengo la suerte de estar aquí con ellos", respondió.

¿Y Neymar? ¿Qué le parece a usted como entrenador?, le preguntaron recordándole la mala relación que está teniendo el brasileño con la hinchada el PSG. "No hablo de jugadores que no son míos. Aparte de eso, el jugador encanta a todo el planeta fútbol"