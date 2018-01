Cristiano es el jugador que más goles ha fallado de las grandes ligas

Cristiano Ronaldo ha marcado cuatro goles en toda la liga, incluyendo un penalti. Es una cifra que palidece ante su historial: el portugués acostumbraba a marcar un gol cada 90 minutos de juego, pero este año ha necesitado 310 minutos entre gol y gol. En la temporada 2014/2015 llegó a marcar cada 60 minutos.

La paradoja es que Cristiano sigue haciendo ocasiones. Remata más que el año pasado y lo hace con peligro. Muchos de sus disparos deberían haber acabado en gol, según las estadísticas de Opta, que coloca al portugués entre los 15 jugadores que han generado más goles esperados (xG). Esta estadística asigna a cada disparo un valor entre 0 y 1 que representa su probabilidad de acabar en gol. Opta tiene en cuenta la distancia, el ángulo, el tipo de asistencia y de remate. La idea es que un disparo desde lejos o sin ángulo, cuenta menos que uno a bocajarro.

Según las cifras de goles esperados, Cristiano debería haber marcado 10 goles, sin contar penaltis, pero ha conseguido sólo tres. Eso le convierte en el jugador más desacertado de las grandes ligas.

Otros delanteros de élite han batido sus goles esperados. Cavani hizo remates para 12 goles y ha convertido 18. También Salah, Dybala, Falcao o Neymar tienen saldos positivos. Los mejores delanteros suelen mejorar sus cifras de xG —Cristiano lo hizo en otras temporadas—, porque su calidad hace que marquen en situaciones donde lo habitual es fallar.

Cristiano sigue produciendo muchos goles esperados. En lo que va de liga promedia 0,82 por partido, que es una cifra mejor que la de Kane y Salah, aunque estos han marcado 18 y 19 goles. El problema del portugués está en la conversión de esos remates prometedores. En Understat ofrecen datos de todos los disparos y se ve que Cristiano acumula errores extraños. Ha fallado dos remates dentro del área pequeña con xG de 0,66 (contra Villarreal) y 0,59 (contra el Getafe). También cuatro remates con xG por encima de 0,33 y otros tres por encima de 0,25.

Estas cifras no son normales para el delantero blanco. En las cuatro temporadas anteriores, Cristiano consiguió 1 gol esperado cada 90 minutos y convirtió 1,1. Su duelo con Messi ha sido fabuloso en estas dos métricas: han estado años produciendo y convirtiendo con tasas cercanas al gol por partido.

Decadencia o mala suerte

La pregunta ahora es evidente: ¿Está teniendo mala suerte Cristiano o hay algo sintomático en sus errores? Quizás hay un poco de las dos cosas. Por un lado, los partidarios de Cristiano pueden hacer valer sus estadísticas de golpes esperados. El jugador no marca, pero hace ocasiones, y esos desajustes no suelen durar demasiado: los goles deberían volver. No es normal que nadie marque tres de diez goles esperados, menos aún Cristiano Ronaldo.

Pero también hay argumentos para los escépticos. El primero es que Cristiano empeora su rendimiento en otras estadísticas. Hemos señalado que su cifra de goles esperados sigue siendo buena, pero también es cierto que ha empeorado respecto a años anteriores.

La otra mala señal la ofrece su equipo. En lo que va de liga, el Real Madrid ha conseguido 9,5 goles menos que goles esperados. Solo hay cuatro equipos con peor conversión, todos de segunda fila (Crystal Palace en Inglaterra, Caen en Francia, Sassuolo en Italia, y Köln en Alemania). Una parte de ese déficit de goles es responsabilidad de Cristiano, pero no todo. El único atacante de Madrid con un saldo positivo es Asensio, que ha marcado cuatro goles con solo dos esperados. Lucas Vázquez ha marcado solo uno de tres, y Benzema, dos de seis. Después de Cristiano, es precisamente el delantero francés el que tiene la peor estadística de toda la liga.

Metodología. Los «goles esperados» miden la calidad de los disparos de un jugador o un equipo. Son una estimación de cuántos goles debería haberse marcado con los remates hechos. Para eso asigna a cada disparo un valor entre 0 y 1 que representa su probabilidad de acabar en gol. En este artículo hemos usado el modelo de goles esperados que calcula la empresa proveedora de datos Opta Sports. Su modelo tiene en cuenta la distancia, el ángulo, el tipo de asistencia o el tipo de remate. El objetivo es que un disparo desde lejos, o sin ángulo, cuenta menos que uno a bocajarro.

Los goles esperados no son una métrica perfecta, pero predicen mejor que las alternativas habituales: goles marcados y remates. Los goles marcados son una estadística pobre porque son escasos y están muy afectados por el azar. El número de disparos tiene el problema obvio de que no todos los remates son iguales. Un penalti tiene un 80% de opciones de ser gol, mientras que un disparo escorado y fuera del área tiene menos del 2%. En este vídeo de Opta podéis ver ejemplos.