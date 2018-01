A mayor exigencia, más André Gomes

Antes de que acabara diciembre, el área deportiva del Barça se reunió con Ernesto Valverde para diseñar el plan estratégico del mercado invernal. Aunque había dudas con Yerry Mina, porque entendían que era un poco lento frente a los riesgos y metros que la zaga entrega en la presión, el técnico reclamó cuatro centrales y se acabó la discusión porque no iban a pagar por otro jugador cuando ya estaba atado el colombiano para suplir a Mascherano. El otro punto indefinido era André Gomes. “Es un futbolista por el que ya le cuestionó el secretario técnico a su llegada porque su primer año podía haber sido mejor”, explican desde las altas esferas de la entidad. “Quiero verlo, no hay prisa”, vino a responder entonces Valverde. Y, pasado el tiempo, lo tuvo claro. “No se toca”, replicó hace unas semanas, convencido de que el portugués puede ser de lo más útil tal y como ha demostrado en los partidos de gran calado. Como el que toca afrontar esta noche frente al Espanyol en la ida de los cuartos de final de la Copa.

Con Dembélé de nuevo lesionado, al igual que Alcácer, con Deulofeu en el trampolín de salida y con Denis un tanto oxidado por la falta de ocasiones, además de que Iniesta sigue con molestias, se supone que André volverá a figurar de la partida en el derbi como ya hiciera en partidos exigentes como las visitas al Atlético y Athletic —se perdió por lesión muscular los duelos en Mestalla y el Pizjuán—, también en la última jornada en Anoeta donde, sin embargo, no pudo detener las embestidas de Odriozola y de Xabi Prieto. “Parece que está bajo sospecha permanente, como antes Vermaelen. Nos va a ayudar mucho y contamos con él para que nos eche un cable”, rechistó Valverde cuando le cuestionaron por el luso, aunque no puede presumir de darle carrete porque no ha disputado dos encuentros consecutivos en la Liga —con Luis Enrique llegó a cuatro— y en la Champions solo salió de inicio frente al Sporting, ya con la clasificación en el bolsillo. Pero el técnico no titubea: “Queremos darle continuidad. Será un jugador muy importante en los próximos años”.

Desde el vestuario tampoco dudan. “Puede que el año pasado le costara un poco, pero ya se le ve suelto y tiene muchísimo fútbol”, cuentan. Así lo aprecian desde los despachos de la ciudad deportiva “Da pausa, no pierde balones, es una solución táctica…”, enumeran; “pero aún es un jugador joven [24 años] que no está hecho como Paulinho, que también debió de pasar un calvario en el Tottenham para ser el jugador que es hoy”.

Sus estadísticas recuerdan al futbolista del Valencia, ese que enamoró al área deportiva azulgrana. Así, en la temporada 2015-16 Gomes remató una vez cada 56 minutos, regateó cada 19 y entregó un pase cada 1,8 (81% de acierto). Números casi calcados a los de ahora —un remate cada 56 minutos, un quiebro cada 22 y una entrega cada dos minutos (89% de acierto)— y que le alejan de la mala versión de la campaña anterior, cuando chutó una vez cada 93 minutos, driblaba cada 89 y pasaba cada 1,6 (88%). “A los veces los futbolistas necesitan tiempo y verse en situaciones difíciles, y André lo está resolviendo bien”, señalan desde el club; “por eso Ernesto cree en él”. Y por eso juega en los partidos grandes.