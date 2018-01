Hay que seguir luchando

Hola a todos:

Ha sido una semana dura, sobre todo estos últimos cuatro días en los que hemos estado en los Doldrums y donde no nos han salido las cosas como esperábamos. Ahora estamos un poco dándonos de cabezazos sin entender muy bien cómo hemos terminado en esta situación casi de no retorno, cuando hace un par de días estábamos a la vista o incluso un par de millas por delante del AkzoNobel y también de los demás. Da un poco de rabia o pena el ver cómo se nos han escapado por un par de detalles. Ahora se nos complica un poco la cosa, y además el Scallywag ha ido por una ruta totalmente alternativa y va a ser complicado pasarle también.

Así que bueno, seguiremos peleando. Queda una semana con casi 3.000 millas de regata y siempre pueden pasar un montón de cosas. El parte era totalmente distinto a lo que tenemos ahora, por lo que tenemos la esperanza de que siga cambiando y puedan pasar más cosas de las que en principio tendrían que pasar.

Por lo demás, todo bien a bordo. La tripulación sigue empujando como siempre e intentando minimizar un poco el problema. Somos totalmente conscientes de que no todas las etapas iban a ser como las dos anteriores, pero sabemos que es importante no fallar tanto. Es un problema si acabamos quintos, pero si hacemos un cuarto será mucho mejor. Falta mucho todavía y no pasa nada, es sólo un desliz un poco mayor de lo esperado.

En cualquier caso, no hay nada que nos indique que en la próxima etapa no vayamos a estar peleando de nuevo por todo. Juan (Vila) también está un poco con la rabia por ese par de detalles que se nos han escapado y que nos han puesto en esta situación, pero yo creo que lo único que tenemos que hacer es llegar a Hong Kong, si podemos un poquito mejor, pues mejor, y descansar un poco. El barco está súper bien y todo el equipo de tierra vuelve a estar al completo con nosotros en Hong Kong, por lo que saldremos de nuevo con todas las garantías y a pelear la siguiente etapa.

Por lo menos ha pasado ya el calor, que ha sido tremendo. Han sido los peores Doldrums que jamás habíamos pasado, lo que ha hecho que esta etapa esté siendo muy, muy dura. Aun así, está siendo relativamente rápida porque la primera parte hasta los Doldrums fue rapidísima, y ahora el final también parece que va a ser rápido, así que tardaremos en total unos 19 días en completar la etapa.

Ahora estamos esperando a que los Alisios se pongan un poquito más firmes y nada, a disfrutar un poco más de navegar ya que estos días han sido muy lentos y un poco agobiantes.

¡Un abrazo a todos!

Xabi