Diez claves para seguir la 18ª jornada de la Liga Santander

El parón navideño quedá atrás y la Liga se acerca al final de la primera vuelta. Apenas dos jornadas restan para el ecuador y todo se retoma con los cuatro perseguidores del líder Barcelona que llegan tras perder en la última jornada, dos nuevos entrenadores (Montella y Paco Jémez), una destitución en una dirección deportiva (Richard Barral en el Dépor) y el mercado de fichajes abierto.

1. Simeone, bestia negra del Getafe

At. Madrid (2º, 36 puntos) – Getafe (8ª, 23 puntos). Sábado, 6. 13 horas (BeIN Sports LaLiga)

El Getafe llega octavo clasificado al partido que abre el año en el Wanda Metropolitano y con la perspectiva inmediata de dos duelos consecutivos contra Málaga y Athletic en su fortín. Pero jugará ante una bestia negra. En 990 minutos no le ha logrado marcar un gol al Atlético dirigido por Simeone en partido oficial y ha encajado 23. Todo mientras busca refuerzos (el galo Flamini estuvo una semana a prueba, pero no parece que vaya a sustanciarse su fichaje) y trata de retener al meta Vicente Guaita, pretendido desde la Premier. “Ya tenemos ganas de volver a jugar”, avisa el entrenador Pepe Bordalás, que podría retocar su esquema de las últimas semanas con dos puntas, Ángel y Jorge Molina, para dar vuelo ya en el once al japonés Shibashaki. “Vamos a plantear un partido serio a nivel defensivo, sin despistarnos, y queremos ser osados en ataque”, avisa Bordalás. El Getafe, que había marcado en todas sus salidas desde el empate sin goles con el que regresó a Primera en San Mamés, se quedó a cero en los dos últimos desplazamientos contra Espanyol y Girona. Su única ausencia es la de Markel Bergara, así que parece probable que Sergio Mora repita en la medular y que le acompañe el charrúa Arambarri, que se perdió la última jornada por sanción.

· El Atlético no ha perdido en los nueve partidos de Liga que ha disputado ante el Getafe con Simeone como entrenador (ocho triunfos y un empate) y no ha recibido gol en ninguno de ellos.

· El Getafe ha perdido 21 de sus últimos 25 derbis madrileños en la máxima categoría y no consiguió marcar en catorce de ellos.

Vietto durante su presentación como valencianista. juan Carlos cárdenas EFE

2. Vietto ya cuenta para el Valencia más humilde

Valencia (3º, 34 puntos) – Girona (10ª, 23 puntos). Sábado, 6. 16,15 horas (BeIN Sports LaLiga)

El recién incorporado Vietto entra en la convocatoria del Valencia, que también recupera a Marcelino, su entrenador, que dispuso de unos días más de asueto tras el accidente de tráfico que sufrió la víspera de Navidad y no estuvo con el equipo en el partido de Copa en Las Palmas. “Vietto nos va a dar más competitividad y eficacia de cara al gol”, explica el técnico, que además ilustra con esa incorporación hasta que punto ha cambiado sus objetivos el club en materia de ficchajes. “Buscamos futbolistas que encajen deportivamente y una buena razón para hacerlo es el conocimiento del idioma y de la competición”. Vietto se une al arsenal ofensivo de un equipo que todavía no puede disponer de Carlos Soler o Murillo y en el que tanto Zaza como el lateral diestro Montoya cumplirán sanción. El Valencia cayó en sus dos últimos partidos de liga y empató en el de Copa contra Las Palmas. “Debemos volver a la humildad del principio”, pide el delantero Rodrigo, pero Marcelino profudiza en el análisis de los malos resultados e incide en la pérdida de eficacia en las áreas. “Antes la teníamos y ahora no”; resuelve antes de situarse del lado de su futbolista. “La humildad la debemos de tener siempre presente porque si la perdemos nos llevará a cometer errores”. El Girona llega a Mestalla con Portu como líder de su ataque, un excanterano che. “El Valencia es un grande, pero queremos ser el Girona intenso que muerde y aprieta arriba”.

· El Valencia es el equipo de La Liga con un mayor porcentaje de acierto a gol esta temporada (22.36%). El conjunto che no marcaba 36 o más goles en las primeras 17 jornadas de la competición desde la temporada 1966-67.

· El Girona es el equipo que más puntos ha perdido con goles encajados en los últimos diez minutos de partido.

3. Paco Jémez construye con Peñalba

Las Palmas (20º, 11 puntos) – Eibar (7ª, 24 puntos). Sábado, 6. 18,30 horas – 17,30 hora local (BeIN Sports LaLiga)

Paco Jémez ha aterrizado en Las Palmas dispuesto a agitar un equipo que languidecía. Ya se ha movido en el mercado el club y aunque esta jornada no podrá contar con el defensor Gálvez, cedido justamente por su rival, si podrá disponer de Jairo, exmediapunta de Racing e Santander y Sevilla, procedente del Mainz teutón, y de Peñalba, un mediocentro al que conoció Paco en su estancia en el Cruz Azul y al que no dudó en recomendar. Argentino, veterano de 33 años, con pasado como mediapunta y presente como mediocentro, Peñalba es un jugador de talla física y futbolística sobre el que habrá que comprobar si se adapta al ritmo competitivo de la Liga. “Ojalá pueda igualar o superar lo que hizo Roque Mesa por el equipo. Me da una pequeña ventaja que Paco me conozca, haber trabajado con él y saber lo que me puede pedir”. El entrenador anuncia cambios respecto al partido de Copa. “Es un asesinato jugar los cuatro partidos de esta semana con los mismos jugadores. Trataremos de hacer un equipo lo más competitivo posible y me gustaría ver a todos los jugadores en estas dos semanas. Quiero que todo el mundo se sienta partícipe”, explica. El Eibar se desplaza sin el recién incorporado Orellana, pero sí con Pape Diop. “Hace mucho tiempo que no tenía que realizar descartes”, se congratulaba Mendilibar antes de viajar a Canarias. Yoel Fran Rico, Pedro León y Juncà son las únicas bajas.

· El equipo canario es el único en La Liga que ha recibido más de 100 remates a portería esta temporada (105) y ha encajado 38 goles tras las primeras 17 jornadas de la competición por primera vez desde la campaña 1959-60 (41).

· El Eibar es el equipo de La Liga que más balones recupera esta temporada (1108) y también el que más pierde (2888).

4. Montella y Setién, dos estrenos para un derbi eterno

Sevilla (5º, 29 puntos) – Betis (14ª, 21 puntos). Sábado, 6. 20,45 horas (BeIN Sports LaLiga)

El italiano Vincenzo Montella se estrena en el Pizjuán nada menos que con un derbi. “Entiendo desde el primer encuentro con el presidente lo que significa para el club, los aficionados y la ciudad. En Italia cuando dicen que un equipo es favorito no suele ganar. Así que creo que el favorito el Betis”, despeja el nuevo entrenador del Sevilla, que al contrario que su antecesor Toto Berizzo no es partidario de dosificar esfuerzos y apostará por la continuidad de una base de futbolistas. Deberá resolver, con todo, la ausencia de Pizarro por sanción y decidir entre Muriel y Ben Yedder, o juntarlos en el once, para el ataque. La continuidad del recuperado Nzonzi se da por segura y también la apuesta por las alas, con Navas y Nolito. Al Betis le dieron aliento más de 10.000 aficionados durante el entrenamiento previo al derbi. Luego Quique Setién confirmó que Rubén Castro, de vuelta tras su breve experiencia en el fútbol chino, estará al menos en el banquillo. El técnico cántabro percibe un duelo “igualado” y con la ilusión del debutante. “Uno llega a Sevilla y se da cuenta de la importancia de este partido y de toda la pasión que emerge del enfrentamiento de estos dos equipos. Vivirlo desde dentro es extraordinario”. Setién apunta que siente una gran responsabilidad en medio de tanto sentimiento y anuncia que su equipo competirá en Nervión ante un rival que le ha sometido durante las últimas campañas. “Sabemos cómo es Montella. Le hemos visto de su anterior etapa. No es Berizzo. Pero creo que podemos intuir lo que van a hacer y jugar”. Setién debe cumplir una sanción de tres partidos y no estará en el banquillo. “No sé si quedarme en casa y verlo por televisión. Esa es una opción. Otra es estar en un palco, que será la más clara. Tengo dentro una sensación de impotencia y frustración enorme”.

· El Sevilla lleva 21 partidos consecutivos sin perder en La Liga en el Ramón Sánchez Pizjuán (quince victorias y seis empates), su segunda mejor racha en este siglo (25 en 2015).

· El Betis es el que más goles ha marcado en esta Liga en el último cuarto de hora de partido (once, como el Barcelona).

Un instantes del partido entre Real Sociedad y Leganés la pasada temporada. EFE

5. Cambio de color en Butarque

Leganés (13º, 21 puntos) – Real Sociedad (9ª, 23 puntos). Domingo, 7. 12 horas (BeIN Sports LaLiga)

Ya sin Carlos Vela, la Real Sociedad retoma la competición y Eusebio Sacristán se lo pone sencillo a los inquilinos de la planta noble del club: “Creemos que no tenemos necesidad de incorporar a nadie, tenemos siempre la posibilidad de ante cualquier urgencia que suban los chicos del filial, así que tal y como tenemos la plantilla, está equilibrada y compensada”. Mueve sus piezas el técnico del equipo donostiarra, que incluso ha recurrido a Iñigo Martínez como eventual laterla izquierdo. “Es un gran jugador y creo que poco a poco centrarse en hacer más cosas. Es un central con un nivel altísimo y es tan bueno que ha demostrado que cuando se le ha necesitado de lateral ha rendido muy bien”. La Real llega al fin de semana con la duda de Januzaj, que entrenó a menor ritmo que sus compañeros y el respeto al rival, que curiosamente jugará con su segunda equipación, de color verde, como local porque el patrocinador chino de la Real Sociedad está en entredicho por su solvencia y el club guipuzcoano solo dispone de camisetas blanquiazules sin su publicidad. El Leganés accedió y en el partido de la segunda vuelta en Anoeta jugará con sus colores.

· El Leganés solo ha ganado uno de sus últimos siete partidos en la Liga (3-1 ante el Villarreal a principios de diciembre) y se quedó sin marcar en cinco de ellos (un empate y cinco derrotas).

· Nadie marca más goles en el primer cuarto de hora de partido que la Real Sociedad.

6. El Levante quiere gol

Barcelona (1º, 45 puntos) – Levante (16ª, 18 puntos). Domingo, 7. 16,15 horas (BeIN Sports LaLiga)

Tres puntos con otros tantos empates es el bagaje del Levante en las últimas cinco jornadas. Apenas quince goles en 17 partidos ha marcado un equipo que busca gol y más tras regresar Enes Ünal al Villarreal tras cumplir el acuerdo de cesión. Se busca un nueve en Orriols y se espera la reincorporación más pronto que tarde de Roger, lesionado desde el mes de julio. “En diez días estará con nosotros”, refiere el técnico López Muñiz, que quiere además que el dinero que se gaste ahora se enfoque hacia un delantero. “Tenemos un déficit importante en esa posición aunque solo sea por número”, dice. Mientras tanto el equipo toma aliento en la Copa del Rey con un triunfo en casa del Espanyol que sirvió para integrar a Coke, refuerzo invernal de postín. Hay otras piezas que también empiezan a entrar tras largo tiempo como descartes. Es el caso del central uruguayo Cabaco, que llegó al equipo sobre el cierre del mercado de verano y apenas había participado. Ahora es titular. “Tardó en amoldarse a la competición, al equipo y al sistema, pero está trabajando muy bien y demuestra que puede aportar”, explica el entrenador.

· El Barcelona solo ha perdido uno de sus 22 partidos ante el Levante en La Liga (17 triunfos y 4 empates) y fue a domicilio (5-1 en octubre de 1964).

· Ningún jugador del Levante ha conseguido marcar en La Liga desde el 19 de noviembre; el tanto de los valencianos ante el Athletic el 10 de diciembre fue en propia puerta (Laporte).

7. Más giros en el Deportivo

Villarreal (6º, 27 puntos) – Deportivo (18ª, 15 puntos). Domingo, 7. 18,30 horas (BeIN Sports LaLiga)

En puesto de descenso, derrotado en casa por el Celta en el derbi gallego y tras encajar siete goles en los dos últimos partidos de 2017, el parón ha sido tortuoso para el Deportivo, que por el camino se ha quedado sin su director deportivo, Richard Barral, que sostuvo hasta el final que el equipo que había conformado en verano apenas precisaba refuerzos ahora. No será así. Cristóbal Parralo tiene ahora la última palabra sobre incorporaciones y ha demandado un lateral derecho que pueda adaptarse si se precisa al centro de la zaga, un guardameta con galones de titularidad y un mediocentro. Mientras tano, en la enésima búsqueda de estabilidad futbolística, ha trabajado esta semana un 4-4-2 en el que junta a Lucas Pérez y Andone en ataque. Aunque el coruñés se quedó sin trabajar este viernes por problemas de espalda. El central Schär no jugará por sanción ante un Villarreal que también tiene ausencias, por ejemplo la de Manu Trigueros. O la de Bakambu, de salida al fútbol chino. “No podemos subestimar al Deportivo”, advierte el técnico Javier Calleja.

· El Villarreal ha encajado un 50% de sus goles en La Liga a balón parado, un porcentaje más alto al de cualquier otro equipo esta temporada.

· El Deportivo es el equipo del campeonato que más puntos ha ganado tras encajar el primer gol del partido en esta liga (siete).

8. El Athletic se afianza desde atrás

Athletic (12º, 21 puntos) – Alavés (17ª, 15 puntos). Domingo, 7. 18,30 horas (BeIN Sports LaLiga)

Resignado a perder a Kepa, que además está lesionado, el Athletic se prepara para iniciar el año ante un rival que va al alza. Toda el ruido sobre la portería no ha afectado aparentemente a Iago Herrerín, que ha entrado en el equipo a un excelente nivel. Cuenta también que el teórico meta suplente se había rodado tanto en la Copa del Rey como sobre todo en la Europa League. El Athletic apenas encajó un gol en las cuatro jornadas de diciembre y el trabajo de su línea zaguera descolla para darle aliento a un equipo que estaba en problemas. A la espera de la puesta a punto de Yeray –“le veo muy mejorado y con mucha confianza, aguantando mejor los esfuerzos”, refiere Cuco Ziganda- será Etxeita quien tomará el puesto que deja esta jornada el central Unai Núñez por sanción. El lateral zurdo Balenziaga, habitual titular, no está recuperado, pero Saborit ha cubierto su baja con solvencia. También Lekue se ha afianzado en la diestra con el apoyo de De Marcos por delante. Se enfrentarán a un viejo conocido, a Ibai Gómez, que salió del Athletic para ser importante en el Alavés y lo fue el año pasado con el equipo en vuelo y esta campaña para ayudar a alzarlo. “Llegamos los dos equipos en el mejor momento de la temporada. Nos vamos a enfrentar al Athletic de toda la vida”, sugiere. El Alavés está por primera vez en lo que va de temporada fuera del descenso y el Athletic, como apunta Saborit, mira hacia los puestos de cabeza. “Es un mes importante para engancharnos arriba”. Tras el derbi viajarán a campo de Espanyol y Getafe y recibirán al Eibar.

· El equipo bilbaíno solo ha perdido uno de sus últimos ocho derbis vascos en La Liga (cinco triunfos y dos empates), precisamente ante el Alavés (1-0 en mayo de este año), mientras que los vitorianos solo han ganado dos de los últimos nueve.

· El Alavés es el equipo con peor porcentaje de posesión de balón media en La Liga esta temporada (38.41%).

9. Rotaciones y motivaciones en el Celta

Emre Mor, mediapunta del Celta. MIGUEL RIOPA AFP

Celta (11º, 21 puntos) – Real Madrid (4ª, 31 puntos). Domingo, 7. 20,45 horas – 19,45 hora local (Movistar Partidazo)

Renovó contrato hasta 2020 el director deportivo Felipe Miñambres y llegó el primer fichaje de invierno en el Celta, que se ha hecho con los servicios de Robert Mazan, un lateral zurdo eslovaco que tapa una carencia en la plantilla porque Jonny, habitual en ese flanco es diestro y además no tenía más sustituto que acoplar a un futbolista a una posición que no es la suya. El fondo de armario importa en Vigo porque justo ahora Juan Carlos Unzué anuncia rotaciones con la mirada puesta en la vuelta del duelo copero contra el Barcelona el próximo jueves. Aun así todos se apuntan para recibir a los blancos. “En estos partidos el cansancio no existe porque todos los queremos jugar y nos motivan muchísimo”, explica el central Andreu Fontàs, uno de los que puede ser relevado este domingo. “Vamos a dar la talla”, garantiza ante los suspicaces. Puede haber más minutos también para Emre Mor, cuyo talento se vislumbra a cuentagotas en Balaídos, pero que anuncia grandes sesiones de fútbol. “Está creciendo poco a poco y tendrá tiempo para mostrarse porque es un futbolista determinante que puede resolver partidos”, matiza su entrenador. Balaídos se relame al pensar en una sociedad conformada por Mor y Aspas. Porque parece complicado pensar que el emblema del Celta se vaya a perder el partido contra el Real Madrid. Pero eso solo lo sabe Unzué.

· El Celta ha perdido sus últimos seis encuentros ligueros ante el Real Madrid encajando una media de 3,83 goles (23 goles) aunque solo se quedó sin marcar en uno de ellos.

· De los equipos actuales de la Liga, el Celta es ante el que Cristiano Ronaldo promedia un mayor número de goles por partido (1,88 goles por encuentro de esta competición).

10. El Málaga llega al nudo de su temporada

Málaga (19º, 11 puntos) – Espanyol (15ª, 20 puntos). Lunes, 8. 21 horas (Gol TV)

No estará Adrián, lesionado en el bíceps femoral, en el partido que cierra la jornada. Aunque se aguarda al hijo de Míchel para la siguiente en Getafe. No es una baja cualquiera para el Málaga, que suma efectivos con la incorporación de Iturra y parece que con la inminente de Alberto Bueno. Tampoco cuenta Rolan, que sigue en jaque por sus problemas de tendón de Aquiles. Su ausencia puede empujar al club a buscar un delantero en este mercado porque la competición no para y las próximas semanas son especialmente decisivas para un equipo que se cruzará tras el Espanyol y el Getafe con Eibar, Girona y Las Palmas. “Son partidos vitales”, asume el lateral Ricca, que ya cuenta para Míchel tras un tiempo lesionado. Al Espanyol le alivió el triunfo antes del parón contra el Atlético, pero inició el año volviendo a las andadas con una derrota en Copa frente al Levante y con dudas sobre la continuidad de Gerard Moreno en el equipo porque tiene alguna oferta sustanciosa. “Estoy en mi casa, se habla mucho, pero no sé nada”, sostiene el goleador del equipo de Quique Sánchez Flores, que tiene la duda del central Duarte, lesionado en el partido copero.