Chris Froome, positivo en un control de dopaje en la Vuelta a España 2017

El ciclista británico Chris Froome dio positivo en un control antidopaje en una etapa de la Vuelta a España de 2017, de la que fue ganador, según ha informado la Unión Ciclista Internacional (UCI) en un comunicado publicado a primera hora de este miércoles. El cuatro veces ganador del Tour de Francia dio positivo por el broncodilatador salbutamol, comercializado entre otros con el nombre de Ventolin. La muestra, recogida el 7 de septiembre, arrojó un positivo por salbutamol superior a 1000 ng/ml. Su equipo ha alegado que el ciclista tiene "asma desde la infancia" y que usa este medicamento "para prevenir y aliviar los síntomas provocados por el ejercicio".

Según precisa la nota de la UCI, el ciclista fue notificado del positivo el 20 de septiembre de 2017. "El análisis de la muestra B confirmó el resultado de la muestra A del ciclista" del equipo Team Sky, especifica la UCI. El control antidopaje fue llevado a cabo por la Cycling Anti-Doping Foundation (CADF), el organismo independiente encargado por la UCI de definir e implementar la estrategia antidopaje.

La UCI subraya que, aunque el Código Mundial Antidopaje no lo exige, el organismo siempre informa de posibles violaciones de las normas antidopaje "cuando se aplica una suspensión provisional obligatoria". De acuerdo con el artículo 7.9.1. de las Reglas Antidopaje de la UCI, continúa el comunicado, la presencia de Salbutamol en una muestra "no da como resultado la imposición de tal suspensión provisional obligatoria". En esta etapa del procedimiento, la UCI "no hará más comentarios" sobre el asunto, concluye el comunicado.

La lista de prohibiciones de la Agencia Mundial Antidopaje estipula que la presencia en la orina de salbutamol superior a 1000 ng / ml "no es un uso terapéutico" y se considerará un "resultado analítico adverso a menos que el atleta pruebe que el resultado anormal fue consecuencia del uso terapéutico".

Su equipo ha publicado en su web un comunicado en el que defiende la inocencia del corredor. "Es bien sabido que tengo asma y sé exactamente cuáles son las reglas. Utilizo un inhalador para controlar mis síntomas (siempre dentro de los límites permisibles) y sé con certeza que voy a someterme a pruebas todos los días en que lleve puesto el maillot del líder de la carrera", declara Froome en la nota.

Christopher Clive Froome nació en Nairobi (Kenia) el 20 de mayo de 1985, pero se nacionalizó británico. Ciclista profesional desde 2007, ha corrido en los equipos Team Sky (su actual escuadra), Konica o Barloworld. En su haber tiene dos medallas olímpicas de bronce, en los juegos de Londres y Río.

Ha sido el ganador de cuatro Tours de Francia y de una Vuelta a España, entre ellas la de este mismo año en la que se impuso a un Contador que iniciaba su despedida. También tiene en su historial 12 victorias de etapa en grandes ciclos, así como haber sido el primero en tres ocasiones en la Dauphiné (en 2013, 2015 y 2016). Además, cuenta también con otros cuatro podios en grandes vueltas sin victoria final: fue segundo en un Tour y tres veces igualmente en el segundo cajón en la Vuelta (2011, 2014 y 2016). Es Bicicleta de oro de este año.