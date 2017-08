Iniesta: “El único secreto para sobrevivir aquí tantos años es ser competitivo”

No mira el reloj, se repantinga en el sofá y habla de lo que sea, sin rehuir preguntas, sabedor de que es el capitán del Barça y su discurso importa. También su fútbol porque por algo que lleva en el club más de una década, por más que en el último curso las lesiones —hoy es baja ante el Betis por una contusión— y la política de rotaciones de Luis Enrique le impidieron coger ritmo. Empieza una nueva temporada y Andrés Iniesta (Fuentealbilla; 33 años) tiene ganas de volver a vencer y de explicar que como él hay pocos; sobre su futuro, no tiene prisa y ya se verá.

Pregunta. El Barça vestirá hoy una camiseta en que la que la palabra “Barcelona” sustituye al nombre de los jugadores y se podrá leer #totsSomBarcelona. ¿Qué reflexión hace usted sobre el atentado del jueves y cómo se afronta un partido con todo lo sucedido?

Respuesta. Es un momento muy duro el que desgraciadamente nos toca vivir a todos; sientes todo tipo de sensaciones y sentimientos y se deben sacar fuerzas para seguir adelante sin que algo tan demoledor te cree ningún tipo de miedo. Y a la vez te das cuenta de la solidaridad de las personas y de la importancia de los cuerpos de seguridad; lo que hacen por la vida de las personas.

P. Ya en el césped, de Iniesta se dice que es el guardián del estilo...

R. Es un halago porque somos piezas o jugadores que hemos crecido con esto y hemos tenido la oportunidad de llevarlo a la máxima expresión en el primer equipo durante mucho tiempo. Y nos ha dado muchos éxitos. Busi, Geri y Messi también forman parte de ese crecimiento y es algo que se debe cuidar para no perder.

P. ¿Qué le dice la nariz sobre la temporada que empieza?

R. Me huele como todas, con ilusión y ambición de volver a ganar. Y recuperar ese respeto que hemos tenido mucho tiempo.

P. El gran rival es el Real Madrid. ¿Qué tiene que sabe competir tan bien?

R. Es un súper equipo, donde también están los mejores jugadores del mundo. Pero insisto en que nuestro reto es volver a ganar lo que perdimos el año pasado.

P. ¿Es difícil digerir la derrota de la Supercopa?

R. Es una derrota dolorosa porque era el primer título que podíamos ganar, pero fueron muy eficaces. Todo tipo de derrotas, y más contra el Madrid, siempre generan dudas por todo lo que las rodea. También se suma la situación que se ha vivido en las ultimas semanas, pero para nosotros tiene que ser un reto volver a hacer las cosas bien.

P. ¿Cómo fue esa conversación con Valverde para decidirse a continuar en el Barça?

R. No fue una reunión por algo en concreto. Hablé con él como con todos los entrenadores que han venido, también para saber la importancia de uno en el equipo. Y mi papel seguirá siendo el de ser un jugador más, un jugador importante.

P. ¿Iniesta necesita cariño?

R. A todos nos gusta que nos aprecien, valoren y respeten. Aunque yo siempre he sentido aquí el cariño y el respeto de todos, no tengo ninguna duda. Pero también tengo claro que en este club nunca se puede perder el respeto hacia personas que han dado la vida por estos colores. No se debería perder y a veces puede llegar a dar la sensación de que sí.

P. ¿Realmente era una opción que dejara el Barça?

R. De hecho, no he renovado todavía… He experimentado muchas sensaciones que desconocía, pero que creo que son normales. Es un escenario que hace tres años seguramente nunca me podía haber imaginado… Digamos que me planteo el futuro cuando antes no lo hacía.

P. No le debió de ayudar el plan de rotaciones de Luis Enrique ni las lesiones del año pasado; algunos incluso señalan que no está para más de una hora...

R. No sé bien qué se dice en los medios, pero el míster tenía esa organización de mi participación en el equipo porque creía que era lo mejor para el equipo y para mí, más allá de que yo hablase con él y compartiera o no. Pero creo que en estos tres años, quitando algún contratiempo del curso anterior, han sido muy buenos. Al jefe le he tenido mucho respeto, aunque a veces no lo viese como él.

P. ¿Es más complicado entender las decisiones técnicas cuando uno ya ha demostrado todo?

R. Depende de cómo seas. Yo siempre he pensado que el entrenador no te va a perjudicar. Y hablé muchas veces con él y muchas veces hicimos lo que yo sentía. Tenía muy buena relación con Luis Enrique y creo que todo funcionó relativamente bien.

P. Uno tampoco se lo imagina protestando o alzando la voz…

R. No soy así. Tampoco soy de echar broncas. Prefiero hablar y aportar una visión constructiva para que evolucionemos. Pero soy muy competitivo, ¿eh? Para sobrevivir en este club tantos años el único secreto es ser competitivo. Es lo que he vivido desde infantiles, que siempre era ganar y ganar, y ese gen de competitividad lo tienes, por más que se exprese de distintas formas.

P. Como capitán, ¿se impuso la necesidad de creer en Valverde y su idea de fútbol?

R. Sí, pero… Los que llevamos tanto tiempo aquí, entendemos el fútbol de una manera muy determinada y todos los entrenadores lo saben. Por eso se busca un perfil de técnicos, más allá de los matices del juego y de los futbolistas que haya. Aunque una vez aquí, al entrenador se le pide que aporte su personalidad y sus ideas. De Valverde se sabe que sus equipos son muy reconocibles, así que esperemos que aquí sea igual.

P. ¿Y el Barça, que tiene más canteranos en el primer equipo que en el filial, es reconocible?

R. Es un tema complejo porque en los últimos años hemos hecho de la excepción una norma. Porque jugar una final de Champions con ocho o nueve canteranos no es que no lo haga el Barça sino que no lo hace nadie. A veces se confunde… Porque parece que es fácil lograrlo y es todo lo contrario, muy complicado. Pero el club no puede cambiar porque si tenemos un valor es no perder la fe ni la confianza en los jóvenes que se han criado aquí. A veces es mejor apostar por los de la casa y no recurrir por sistema a un mercado que últimamente vive una gran inflación.

P. ¿El mercado se ha vuelto definitivamente loco?

R. Parece que sí. Son cantidades surrealistas. Pero si se hacen, será porque se puede hacer...

P. También es más fácil irse si no se han criado aquí. ¿Entiende el adiós de Neymar?

R. Cada uno es dueño de su futuro y elige lo que cree lo mejor para él y su gente. No hay discusión. Si no quiero estar aquí, me voy a otro lado. Eso no se puede discutir por más que uno del Barça hubiera querido que estuviera otros 10 años con nosotros. Y hay que ponerse también en su lugar: “Estoy en una situación idílica, no necesito mucho más, estoy en zona de confort y toca un cambio que no es fácil…”. Es lo que ha elegido y no hay mucho que decir.

P. ¿Cómo les puede afectar la marcha de Neymar?

R. Como he dicho, la idea no cambia. Vamos a ver cómo acaba este mes, la gente que viene y, con todo cerrado, veremos las opciones que hay. Pero nuestro juego pasa por el dominio y el equilibrio, bien compactados. Cuando nos hemos salido de esas normas hemos sufrido mucho.

P. ¿Y que usted tenga la bola cerca?

R. Sí, sí. Pero no porque lo quiera cerca, sino porque con balón se sufre menos.