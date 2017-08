Alberto Contador anuncia que se retirará después de correr la Vuelta a España

Contador, seguido por David de la Cruz en la última etapa de la París-Niza. En vídeo, el ciclista anuncia su retirada en una grabación subida a Instagram. PHILIPPE LOPEZ (AFP) / VÍDEO: EPV

Alberto Contador, noveno en el último Tour de Francia, ha anunciado este lunes, a sus 34 años, que abandonará el ciclismo profesional después de disputar la Vuelta a España que comienza este 19 de agosto en Nimes (Francia) y termina el domingo 10 de septiembre en Madrid. El doble ganador del Tour (2007 y 2009) y el Giro (2008 y 2015) ha comunicado su decisión mediante un vídeo publicado en Instagram en el que aparece sonriente, vestido con una camiseta de su actual equipo, el Trek Segafredo, y en el que asegura no estar triste: "Será mi última carrera como ciclista profesional. Lo digo contento, no lo digo con pena".

Contador, que llegó a anunciar que se retiraría en 2016 y luego se retractó, terminó el último Tour fundido, a 8:49 de Chris Froome, sin cumplir sus expectativas, y con renuncias que no esperaba hacer. "Estaba preinscrito para la Clásica de San Sebastián pero no iré, y lo siento porque me pierdo la despedida del ciclismo de Haimar Zubeldia”, dijo nada más regresar a España después de la carrera, y no quiso concretar más sobre cuándo retornaría a la competición. De la Vuelta, ni hablar. Hasta este lunes.

Y precisamente ha sido la prueba doméstica, que ganó en 2008, 2012 y 2014, la carrera que ha elegido para despedirse del ciclismo profesional. "Es una decisión que he pensado muy bien y no creo que haya una despedida mejor que en la carrera de casa y en mi país", dice en el vídeo. "Estoy seguro de que van a ser tres semanas de ensueño, disfrutando de todo vuestro cariño y estoy deseoso de que llegue".