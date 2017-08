Neymar: “Llevo la contraria a mi papá”

El PSG oficializó anoche el fichaje de Neymar, que firmó cinco años, hasta 2022, a razón de 30 millones de euros por curso, además de una jugosa prima para su padre. Tiene prisa el club parisino, que empieza a competir ya en la Ligue 1, trofeo que se le resistió en el curso pasado por la eclosión del Mónaco. Aunque con Neymar se ven capaces de eso y mucho más. “En seis años hemos construido un proyecto muy ambicioso que nos ha llevado al nivel más alto del fútbol europeo. Pero con la llegada de Neymar, estoy convencido de que lograremos realizar nuestros mejores sueños”, expuso el presidente Nasser Al-Khelaïfi. O, lo que es lo mismo, coronarse en Europa con la Champions.

Neymar, que será presentado hoy a las 13.30 horas —aunque desde las 10 de la mañana ya se podrá comprar su camiseta con el 10 en las tiendas oficiales de la capital parisina—, se despidió del Barcelona en las redes sociales y aseguró que la decisión de marcharse al PSG la tomó en contra de la voluntad de su padre. "Por segunda en mi vida le voy a llevar la contraria a mi padre. Papa, entiendo y respeto tu opinión, pero mi decisión está tomada, te pido que me apoyes como siempre lo has hecho”, escribió Neymar, que aseguró que el motivo no es otro que buscar nuevos retos: "La vida de un deportista se mueve por desafíos. Algunos son impuestos, otros son fruto de nuestras decisiones”. Además, el brasileño no reparó en elogios hacia el club, la ciudad y sus compañeros, sobre todo para Leo Messi, “el mejor atleta” que ha visto.

En la web de su nuevo club, y ya con un discurso más diplomático, recogió el testigo de Nasser Al-Khelaïfi “Estoy extremadamente feliz por unirme al PSG, un club que desde que llegué a Europa ha sido uno de los más competitivos y ambiciosos. Y el mayor desafío, que me ha motivado para unirme a mis nuevos compañeros, es ayudar a la entidad a conquistar los títulos que quieren sus fans. He jugado cuatro años en Europa y mes siento preparado para aceptar el reto”. Palabras doradas para Al-Khelaïfi, que agregó: “Es un orgullo darle la bienvenida a Neymar, uno de los mejores jugadores del mundo. Su mentalidad ganadora, carácter fuerte y sentido de liderazgo le hace un gran jugador, que traerá mucha energía positiva al PSG”.