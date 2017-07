El CSD prepara la inhabilitación de Villar

Tras 29 años en el cargo —iba para 32 tras su reciente reelección—, las horas de Ángel María Villar al frente de la Federación Española de Fútbol (FEF) pueden estar contadas. El Consejo Superior de Deportes (CSD) se plantea solicitar hoy al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) la apertura de un expediente que desembocaría en una suspensión cautelar y en una posterior inhabilitación. Si el informe solicitado a la Abogacía del Estado por el presidente del CSD José Ramón Lete le da luz verde y, a la vez, el juez Santiago Pedraz dicta un auto contundente sobre la implicación de Villar, tras tomarle la declaración prevista para este jueves, el presidente del fútbol español sería suspendido de todas sus funciones cautelarmente. Todo dependerá de la postura que adopten las fiscales anticorrupción Inmaculada Violan y Esther González ante el juez, si piden para él prisión o bien que se le imponga una fianza como medida cautelar. Pedraz no es un juez proclive a dictar medidas de prisión, aseguran algunos de sus compañeros. La existencia de diligencias secretas y la posibilidad de destrucción de pruebas sería lo que, en su caso, podría inducir al juez a decretar la prisión de Villar, si se lo piden las fiscales.

Lo mismo sucedería con Juan Padrón, vicepresidente económico de la FEF, y también detenido en el marco de la Operación Soule junto a Gorka Villar, hijo del presidente. Los tres, más el vicepresidente de la territorial tinerfeña Ramón Hernández, fueron apresados en la mañana del martes por los presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida, alzamiento de bienes, corrupción entre particulares y falsedad documental.

Presión e indignación

El devenir de los acontecimientos, el clamor y la indignación popular y el ruido mediático han impulsado el proceso que puede acabar con la gestión de Villar. A diferencia del caso Haití, en el que el presidente federativo está imputado por un presunto fraude de subvenciones, prevaricación, malversación y apropiación indebida de 1,2 millones de dinero público, Lete ahora sí parece dispuesto a solicitar al TAD la apertura de un expediente.

En el asunto de Haití, el presidente del CSD alegó que ya se había abierto un proceso judicial y que por ello no remitiría al TAD la solicitud de apertura de expediente. La misma situación que se da ahora con la detención de Villar, pero con una mayor presión interna y externa. Lete mostró ayer una contundencia que hasta ahora no se había denotado en sus comparecencias públicas al referirse a la retahíla de escándalos que salpican a Villar en los últimos tiempos. “Le voy a pedir a la Abogacía del Estado que me diga exactamente qué es lo que puedo hacer y hasta dónde puedo llegar. Si el TAD decidiera la apertura de un expediente disciplinario, tanto el Consejo Superior de Deportes a través de su presidente o bien la comisión directiva podría instar la suspensión cautelar”, declaró en el programa matinal Hoy por Hoy de la Cadena SER. La mano tendida que Lete le ofreció a Villar para desbloquear el proceso electoral y para rebajar las tensiones con el Gobierno vividas con su predecesor en el cargo Miguel Cardenal se ha encogido. En el CSD incluso confían en que si el auto es duro, Villar presente su dimisión. El entorno del dirigente aún cree en que puede salir libre y sin cargos.

Junta gestora

Una vez abierto el expediente y ejecutada la suspensión cautelar, sería al TAD al que correspondería ordenar la inhabilitación de Villar. Este organismo, dependiente del CSD, ya fue muy cuestionado cuando se negó a abrir expediente a Villar por los casos de los presuntos tratos de favor al Recreativo de Huelva y al Marino de Tenerife y por el retraso electoral. Posteriormente, dos jueces decidieron abrir diligencias. Esta vez, ese control sobre las decisiones TAD que pareció tener Villar en anteriores ocasiones, amenazas con querellas contra sus miembros incluidas si decidían abrirle expediente, no es tan sólido. Tampoco sus contactos en las altas esferas del poder judicial, del PP o del PSOE, a los que ha recurrido en los últimos meses para tratar de evitar su procesamiento, están dispuestos a quemarse ahora ante la gravedad de los hechos denunciados.

Tanto el ministro de Cultura y Deportes y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, como Lete están decididos a desarrollar las actuaciones necesarias que finiquiten la era Villar. Los mecanismos ya están activados, con la petición del citado informe a la Abogacía del Estado, que estará listo para hoy por la mañana.

Si finalmente se diera la suspensión de Villar, el paisaje futuro ante el descabezamiento de la Federación pasaría por el nombramiento de una junta gestora que emanaría de los 140 asambleístas ya elegidos durante el último proceso electoral, pero siempre bajo la tutela del CSD. A continuación se pondría en marcha un nuevo proceso electoral en un periodo que iría de uno a tres meses. El nuevo presidente también sería elegido por esos 140 asambleístas. Tanto Marcelino Maté, presidente de la territorial castellanoleonesa como Luis Rubiales, presidente del sindicato de futbolistas (AFE), ambos afines a Villar, asoman como posibles candidatos. Sin embargo, ayer hubo movimientos de las principales territoriales opositoras (la aragonesa, la andaluza y la gallega) que no aceptan la formación de la Asamblea, cuya elección está recurrida en los tribunales de lo contencioso-administrativo por posibles irregularidades en el proceso.