Dramática cogida de Cristian Pérez

La cogida sucedió cuando las circunstancias presagiaban la positiva confirmación de una tarde completa para un torero que había llegado a Las Ventas sin contrato alguno y decidido a convertir su oportunidad en un despegue para su carrera. Todo acaeció en el inicio de faena de sexto toro, después de que Cristian Pérez, de 30 años, nacido en la localidad albaceteña de Hellín, matador desde el 2 de abril de 2023, brindara al público y enardeciera al tendido con una primera tanda con la mano derecha, emotiva y desgarradora, a un toro violento, áspero, bronco y peligroso, como toda la corrida de Dolores Aguirre.

Se disponía el torero a citar para la segunda tanda cuando el toro se le vino encima, lo arrolló, lo levantó del suelo, lo pisoteó y volvió a zarandearlo hasta en dos ocasiones más hasta que el cuerpo del hombre quedó inerme en la arena, ajetreo de cuadrillas a su alrededor, el toro a escasos centímetros, un capoteo frenético y el corazón en un puño de todos los espectadores hasta que consiguieron levantarlo y trasladarlo a la enfermería. Entonces, no se sabía nada, pero la plaza quedó conmocionada por el dramatismo de la tremenda voltereta. El parte médico no recoge, felizmente, la espectacularidad del percance que, a primera vista, pareció mucho más de lo que finalmente se le apreció en la enfermería. Un compañero decía en la sala: “Hemos presenciado un milagro...”.

Este fue el final de una corrida protagonizada por unos toros infumables, otro fracaso sin paliativos de un hierro torista, toros para otra tauromaquia, la de la heroicidad, la del miedo, la de la tensión, la de la inteligencia al servicio de la protección de la vida, un recorrido palpitante por el filo de una navaja afilada.

La corrida de Dolores Aguirre no ha servido desde el principio al fin. Han sido toros para demostrar el compromiso y el valor, y acabar cuanto antes con un acertado macheteo por la cara antes de que cualquiera de esos animales prenda al torero y lo mande a las nubes, como así ocurrió.

Toros tan correctos como desiguales de presentación, que no se dejaron dar un capotazo, corretones y huidizos por todo el redondel, que cumplieron en los caballos, sí, que algunos empujaron de verdad, pero no hubo una pelea de toro bravo. Todos se repucharon de una u otra manera; incluso el lidiado en tercer lugar que acudió tres veces de largo al caballo y empujó de verdad, huyó en el segundo y acudió al refugio de las tablas hasta que se encontró con el piquero que guardaba la puerta.

Toros, todos ellos, muy complicados en el tercio final, sin recorrido, broncos, violentos, descastados, ásperos, peligrosos…

Quizá el quinto, que cumplió con creces en dos puyazos y huyó en el tercero, fue el único que se dejó torear en la muleta gracias a la encomiable decisión de Isaac Fonseca, un dechado de valor comprometido, que se jugó materialmente la vida en una pelea cabal, emocionantísima, heroica que no tuvo el colofón en la suerte suprema. Embestía el animal con violencia, pero siempre se encontró con las zapatillas atornilladas a la arena de un torero dispuesto al triunfo a pesar de la enorme dificultad de su empresa. De tal modo, consiguió la tanda de derechazos más verdadera y emotiva de todo el festejo, cuatro muletazos largos que levantaron al público de sus asientos. Pero falló con la espada de manera reiterada y todo quedó emborronado.

Antes, a su primero, lo había recibido, muleta en mano, con un pase cambiado por la espalda en el centro del ruedo. Lo intentó de veras, pero no fue posible.

Interesó mucho Cristian Pérez en el toro de su confirmación, descarado de pitones, que huyó de los capotes, recorrió varias veces el redondel a la búsqueda de la dehesa, descompuesto como sus hermanos, con que el torero se fajó como si en ello le fuera la vida.

Pérez no ha toreado nada en 2025 y su carrera es muy corta en festejos, pero ha demostrado que su falta de experiencia la supera con una disposición extraordinaria, con un conocimiento impropio y solo consecuencia de su afán desmedido de salir de la oscuridad actual. Aguantó lo inaguantable, robó meritorios derechazos y dibujó tres naturales de gran hondura. Dio una merecida vuelta al ruedo, y de ahí que saliera en el sexto con ganas de comerse el mundo. Pero no quiso contar con su oponente, que a punto estuvo de comérselo a él.

El más veterano, Antonio Ferrera, tiene sobrada experiencia y nada que demostrar a estas alturas de su vida. Como los toros no sirvieron, prefirió abreviar y hasta la próxima.

Por cierto, tarde ventosa, muy ventosa, y heladora, que invitaba a calentarse en la mesa camilla en lugar de vestir el traje de luces para jugarse literalmente la vida ante toros imposibles.