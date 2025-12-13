La vida de Héctor Alterio, en imágenes

19 fotosActoresLa vida de Héctor Alterio, en imágenes De nacionalidad hispanoargentina, y aún en activo, deja en su haber una larga trayectoria en teatro, cine y televisión. Es uno de los artistas más destacados de su generación, padre, además, de los también actores Malena y Ernesto Alterio.El País13 dic 2025 - 16:45Actualizado: 13 dic 2025 - 17:44CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosEl actor Héctor Alterio en el rodaje de 'La Patagonia rebelde' de 1974.Eduardo Comesana (Getty Images)María Galiana y Héctor Alterio, en 'Quimera y amor de Don Perlimpín con Belisa en su jardín', de Federico García Lorca, en el teatro Bellas Artes de Madrid, el 8 de octubre de 1990.Gorka LejarcegiEscena de la serie de televisión 'La Regenta' basada en la novela de Clarín y dirigida por Fernando Méndez Leite producida por TVE. En la imagen, Aitana Sánchez Gijón y Héctor Alterio. MG (EFE)Fotograma del largometraje 'Caballos Salvajes', dirigido por Marcelo Piñeyro y protagonizado por Héctor Alterio, de 1995.Héctor Alterio y María Luisa Ponte, en el largometraje 'El nido'.El director de cine Enrique Gabriel (a la izquierda), junto a los actores Héctor Alterio (en el centro) y Federico Luppi, durante el rodaje de 'Las huellas borradas', en 1998.Desde la izquierda, Héctor Alterio, Elena Anaya, Enrique Oliver, Mercedes Sampietro y Sergi Calleja, equipo de la película 'Las huellas borradas', en el Festival de Cine de Málaga, en 1999. Julián RojasDaniel Hendler y Héctor Alterio, protagonistas de 'Esperando al Mesías', del cineasta argentino Daniel Burman, en su presentación en Madrid, en 1999.Héctor Alterio, en el centro, durante el rodaje de la serie de televisión 'El grupo', en 2000.Uly Martín15/02/2003 Multitudinaria Manifestación en Madrid contra la guerra en Irak en 2003. En la imagen,Héctor Alterio (segundo por la izquierda), junto a Loles León, Elías Querejeta y Manuel Vicent.Los actores de la película 'El hijo de la novia', desde la izquierda, Norma Aleandro, Héctor Alterio y Ricardo Darín.Héctor Alterio y Charo López en una escena de la película 'Nudos'.Producción AURUM.Héctor Alterio es felicitado por sus hijos, Ernesto y Malena, tras ser galardonado con Premio de Honor de la Academia de cine en 2004. M. Hernandez de León (EFE)El actor Héctor Alterio posa para una entrevista con EL PAÍS, en 2004. Ricardo GutiérrezPresentación de 'Semen, una historia de amor', de las cineastas Daniela Fejerman e Inés Paris, con los actores argentinos, desde la izquierda, Leticia Dolera, Héctor Alterio y Ernesto Alterio, en 2005.Luis MagánEl intérprete hispanoargentino Héctor Alterio en una entrevista con EL PAÍS, en 2011.Bernardo PérezLos actores Lola Herrera y Héctor Alterio, fotografiados con motivo de su obra 'En el estanque dorado', en 2014.Samuel SánchezLos actores Héctor Alterio (a la izquierda) y Luis Rallo, durante un ensayo de la obra 'El padre', en 2016.Jaime villanueva El actor Héctor Alterio, en su casa, en Madrid, el 26 de febrero de 2025.Samuel Sánchez