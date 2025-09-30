Ir al contenido
_
_
_
_
Cultura
Obituario

Muere Pablo Guerrero a los 78 años, inolvidable voz de ‘A cántaros’

El extremeño fundió desde los años sesenta poesía con música y nunca dejó de experimentar

El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Pablo Guerrero (Badajoz) ha muerto la tarde de este martes, según ha informado a este diario su propio hermano. Tenía 78 años. Cantautor y poeta, Guerrero es, entre muchas cosas, el compositor e intérprete de A cántaros, que se convirtió en reguero de libertad en los estertores del franquismo. Comenzó su carrera a finales de los años sesenta y estuvo en activo hasta el final.

Aunque en sus primeros años dio lustre al movimiento de cantautores siempre destacó por su movilidad entre géneros. Experimentó todo lo que pudo, incluso con la música electrónica. En una de sus últimas entrevistas con EL PAÍS, el 2021, reflexionaba sobre la muerte: “Quiero pensar que no somos solo un montón de vísceras”.

“A mí la curiosidad me ha salvado la vida: ya entonces era un chiquillo pasmado”, dijo sobre la excitación que le producía el paso de titiriteros por las calles de Esparragosa de Lares, el depauperado pueblito de la Siberia pacense que lo vio nacer. Guerrero era un recolector de palabras desde chiquillo, cuando escuchaba embobado el Romance de la loba parda de labios de su abuelo. Nunca supo ni él mismo si era un poeta que cantaba o un cantor de ponía voz a la lírica. “Siempre pensé que la timidez haría muy efímero mi paso por la música, pero Nacho Sáenz de Tejada me animó mucho a seguir”, anota en referencia al inolvidable músico y periodista, entonces guitarrista en Nuestro Pequeño Mundo y luego maestro de la crítica en EL PAÍS.

Guerrero siempre pensó que su paso por la música sería efímero, pero estuvo cinco décadas. La poesía era su auténtica pasión: ya la escribía en la escuela en cuartillas y se las regalaba a los amigos. En cuanto a su inseguridad con la música al principio de su carrera, reflexionó: "La escena nos superaba al principio, a mí y a casi todos los cantautores de mi generación. Pisabas las tablas y ya estabas pensando: me quiero ir, déjenme mirar el reloj. Y luego estaba la timidez con los periodistas. En Acción, mi primera compañía discográfica, me decían: ‘Eres tan tímido que pareces hostil’. Me planteé seriamente dejarlo, pero siempre encontraba algo o alguien que me disuadía. Alguien que se acercaba a decir: gracias por acompañarme. El placer estético es el más espiritual del que gozamos los humanos".

Su carrera se basó en la pequeña artesanía de hacer canciones, en cuidar las palabras y crear ensoñaciones que sus seguidores degustaban con lentitud y fruición. Con un estilo sobrio y poético en el texto y una musicalidad que bebió de armonías y melodías tradicionales de su tierra, aderezadas con sonidos del folk americano, el jazz o el flamenco.

[Noticia de última hora. Habrá actualización en breve]

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Pablo Guerrero: “Quiero pensar que no somos solo un montón de vísceras”

Fernando Neira | Madrid

Que llueva, que llueva

Fernando Neira | Madrid

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Tapones para dormir con máxima cancelación de ruido. AHORA CON UN 60% DE DESCUENTO. SOLO 15,99€
Tapones para dormir con máxima cancelación de ruido. AHORA CON UN 60% DE DESCUENTO. SOLO 15,99€
escaparate
Quitapelusas eléctrico recargable apto para diferente tipo de tejidos. SOLO 18,99€
Quitapelusas eléctrico recargable apto para diferente tipo de tejidos. SOLO 18,99€
escaparate
Crema coreana con extracto de colágeno marino y efecto ‘lifting’. AHORA SOLO 20,70€ (31% DE DESCUENTO)
Crema coreana con extracto de colágeno marino y efecto ‘lifting’. AHORA SOLO 20,70€ (31% DE DESCUENTO)
escaparate
Kit para restaurar los faros del coche. Devuelve el brillo en menos de 30 minutos. SOLO 15,86€
Kit para restaurar los faros del coche. Devuelve el brillo en menos de 30 minutos. SOLO 15,86€
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_