Viggo Mortensen: “De Estados Unidos, sobre todo echo de menos a mi hijo”

Viggo Mortensen (Nueva York, 1958), el más madrileño de los actores estadounidenses –y el más argentino de los daneses–, acaba de estrenar su debut como director, Falling, drama familiar sobre un hombre gay y su padre homófobo, que parecen simbolizar dos mitades de una misma sociedad que ya no logran entenderse.

¿Describe Falling, a su manera, la polarización de la sociedad estadounidense?

La historia de la familia ficticia en Falling, con sus conflictos y su polarización, puede ser vista, si uno desea buscar una conexión metafórica, como una especie de microcosmos de la sociedad en general, y no solamente la de los Estados Unidos. Las pandemias del odio y de los conflictos sociales siempre han sido plagas para la humanidad, y siempre habrá que resistirlas y neutralizarlas mediante la educación y ejemplos de empatía y compasión.

¿Por qué ambientó su película en California y no en Lavapiés, Boedo o Vesterbro?

Porque ahí es donde viven algunos de los personajes en el guion que escribí.

¿Cuál es su pronóstico para las elecciones de noviembre?

Trump pierde la presidencia, y el Partido Republicano también pierde su mayoría en el Senado.

¿Qué tiene Madrid que no tenga Nueva York?

Es, desde 1561, la capital de España.

¿Qué echa de menos de Estados Unidos?

Muchas cosas, pero sobre todo a mi hijo.

¿Y qué se alegra de mantener a distancia?

En cualquier lugar del mundo intento mantener a distancia al odio y a la crueldad, a la arrogancia y a la avaricia.

¿Cuál es su palabra favorita en inglés?

No hay una sola.

¿Y cuál eliminaría del diccionario?

Ninguna.

¿Con qué director estadounidense le falta trabajar?

Con varias directoras y varios directores, supongo, aunque no me fijo en los directores cuando busco trabajo. Me fijo en las historias que quieren contar. Hay actores que han dicho de ciertos directores que harían cualquier cosa con ellos o ellas. Yo no soy así. Lo que los directores quieren contar es lo más importante para mí. Si no me gusta el cuento, paso, sin importarme quién lo dirige.

¿De qué película española rodaría un remake en Hollywood?

Yo no me imagino ni escribiendo ni rodando un remake.

¿A qué intérprete español le daría un Oscar?

Yo no le daría un Oscar a nadie. Ni a una persona española ni a ninguna persona de ningún otro país. No es mi responsabilidad. Además, entiendo que la entrega de un Oscar por una interpretación se vota en base de un trabajo especifico, y no a una persona por ser esa persona.

¿Qué pintor reflejó mejor el alma estadounidense?

Admiro a muchos pintores de los Estados Unidos, pero ningún país tiene solo un alma.

¿Qué museo estadounidense ha visitado más veces?

El MoMA, en Nueva York.

¿A qué fotógrafo estadounidense coleccionaría?

Admiro a muchas mujeres y a muchos hombres que han trabajado como fotógrafos en los Estados Unidos. Entre ellos, Dorothea Lange, Margaret Bourke-White, Jeff Wall, Edward Weston, Walker Evans, Edward S. Curtis, Imogen Cunningham, Alfred Stieglitz, Man Ray, Paul Strand, Robert Frank, William Eugene Smith, Helen Levitt, Vivian Maier, Berenice Abbott, Lee Friedlander, Joel Meyerowitz, Lynsey Addario, Steve McCurry, Deana Lawson, Lindsay Brice, Alec Soth, William Eggleston, Bruce Weber, Wynn Bullock… ¡Y a muchos más!

¿A qué personaje de la tradición estadounidense le gustaría interpretar?

Yo siempre he elegido, cuando he tenido el lujo de esperar a que alguien me ofrezca un desafío a mi gusto antes de que influyan mis necesidades económicas, historias que me interesan. No busco ni sueño con personajes por sí solos.

¿Qué está socialmente valorado en Estados Unidos?

Es una pregunta muy amplia. Demasiado amplia. ¿Valorado por quién? ¿Valorado por encima de qué o en vez de qué?

¿Qué canción estadounidense elegiría como autorretrato?

Lo siento, no puedo elegir una sola canción. En todo caso, el autorretrato sigue tomando forma.