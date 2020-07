Esta historia impresiona. Mucho. No sabría decir exactamente el porqué, aunque se supone que una historia debería impresionar a un crítico por su contenido sin más, siempre y cuando ese contenido estuviera garantizado por su rango estético, por su belleza formal. Todo ello ocurre en la novela autobiográfica de la escritora argentina Camila Sosa Villada (Córdoba, 1982), Las malas. Puede servir lo que aparece en una de las solapas del libro. La autora, que estudió en la universidad cuatro años de Comunicación Social y otros cuatro de licenciatura de Teatro, fue prostituta, mucama por horas y vendedora ambulante. Y parece que el especial timbre de su voz le permite cantar en bares.

Las malas es una devastadora crónica de la vida de unas travestis en la ciudad de Córdoba, entre las cuales se encuentra la propia autora. Es la crónica pormenorizada de unas vidas reunidas en torno a la Tía Encarna y su hotel. La vida de cada una de ellas es un infierno diario solo paliado por la generosidad de la Tía Encarna. Estamos en el corazón del mundo del travestismo. Desamparado, despreciado y agredido. Lo agreden el entorno social y las instituciones, entre ellas la policial, con especial crueldad. Hay una frase que se queda grabada: “Nuestro cuerpo es nuestra patria”. No hace mucho comenté en estas páginas una novela donde también se habla del cuerpo: Boulder, de Eva Baltasar. El cuerpo al que se alude en ella es el indeterminado, el cuerpo metafórico, no menos necesario de defender. Mientras que el cuerpo de Sosa Villada son muchos, concretos, apaleados, llenos de moretones, sanguinolentos. Pero es el cuerpo que se tiene y es el que hay que proteger cueste lo que cueste. Y les puedo asegurar que cuesta mucho, según Camila. Otra frase: “El mundo del deseo no es todo lo luminoso que se cree”. Yo también lo creo después de leer este libro. Algo sobre su final. Leyendo a Sosa recordé el ensayo de Frank Kermode El sentido de un final (que su editor, Enrique Lynch cree, con acierto, que se debió traducir como Por qué es preciso que todo acabe) porque Las malas adquiere su luminoso sentido precisamente con su final.