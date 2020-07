Rafael Reig: “La peste’ de Camus me decepcionó, ha envejecido mucho”

Rafael Reig nos ha regalado un desnudo integral de su generación, la generación que llama “inoportuna” “mamarracha”, perdida y fracasada tras la estela de escritores que alcanzaron el podio como Javier Marías o Juan José Millás. Y lo hace desde una mirada entre irónica y conmovedora. Desde su casa en Cercedilla (Madrid), el autor habla con Babelia del confinamiento, de su recién publicada Amor intempestivo (Tusquets) y de varias recomendaciones.

"Mi novela es un retrato de mi juventud y por el mismo precio, según el modelo de San Agustín o de Rousseau, una novela confesional se convierte en novela de construcción de un alma: para qué estamos aquí, que sentido tiene nuestra experiencia si no logramos convertirlo en algo comunicable, que nos haga tener un alma y ser mejores habremos vivido en vano, y yo no quería vivir en vano así que me sometí a ese esfuerzo en el que llamo mamarracha a mi generación y también a mí mismo", asegura Reig (Cangas de Onís, 1963).

Reig ha elegido un episodio nacional de Galdós porque comparte con amigos de su pueblo la lectura de todos ellos desde hace un par de años. "Los Episodios Nacionales son una aventura, una indagación en la identidad nacional" que revisita a menudo. Defiende la biografía recién publicada por Yolanda Arencibia como lectura novelesca en sí misma y sostiene una visión particular de La peste de Camus, que le ha defraudado al intentar releerla en esta pandemia. "Me ha decepcionado un poco, ha envejecido mucho. Es una novela que tiene cosas brillantes, pero a veces también algunas cosas de folletín y una torpeza narrativa que me aburrían un poco. Pero se deja leer."

Estas son sus recomendaciones:

- Los Ayacuchos, de Benito Pérez Galdós. Es la novena de los Episodios Nacionales.

- Cuando el VIPS era la mejor librería de la ciudad, Alberto Olmos. Círculo de Tiza.

- La peste, de Albert Camus.

- La guerra de las Galias, de Julio César.

- Galdós, una biografía de Yolanda Arencibia. Tusquets.