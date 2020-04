Las lecturas obligatorias de 15 grandes escritores

¿Cuáles son los libros de cabecera de Margaret Atwood, Bret Easton Ellis, Javier Cercas, Manuel Vilas, Mathias Énard, Alejandro Zambra o Cristina Morales? Los 15 autores invitados al festival literario Capítulo uno, organizado por Matadero Madrid con la colaboración de Casa del Lector, Cineteca Madrid y las Naves del Español y siete grandes sellos editoriales españoles, han escogido sus lecturas de referencia en ocasión del Día Internacional del Libro, que se celebra este jueves. El festival, que debía tener lugar a finales de marzo y que se suspendió a causa de la crisis sanitaria, ha sido aplazado hasta el otoño.

Margaret Atwood

El talón de hierro, de Jack London

Mirando atrás, de Edward Bellamy

Un mundo feliz, de Aldous Huxley

1984, de George Orwell

Dudo errante, de Russell Hoban

The Death of Grass, de John Christopher (Samuel Youd)

La mano izquierda de la oscuridad, de Ursula K. LeGuin

Mujer al borde del tiempo, de Marge Piercy

Parentesco, de Octavia Butler

The Water Knife, de Paulo Bacogalupi

Estación once, de Emily St. John

Mandel Company Town, de Madeline Ashby

El poder, de Naomi Alderman

Javier Cercas

Los miserables, de Víctor Hugo

Miguel Strogoff, de Julio Verne

Vidas imaginarias, de Marcel Schowb

Sesenta cuentos, de Dino Buzzatti

Nostromo, de Joseph Conrad

Los papeles de Aspern, de Henry James

El jugador, de Fiodor Dostoievski

La aventura de un fotógrafo en La Plata, de Adolfo Bioy Casares

Zama, de Antonio di Benedetto

Helena o el mar del verano, de Julián Ayesta

Bret Easton Ellis

La educación sentimental, de Gustave Flaubert

Anna Karenina, de Leo Tolstoy

Según venga el juego, de Joan Didion

El teatro de Sabath, de Philip Roth

Las correcciones, de Jonathan Franzen

Madame Bovary, de Gustave Flaubert

El gran Gatsby, de F. Scott Fitzgerald

Ulises, de James Joyce

Middlemarch, de George Eliot

Las aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain

Mathias Énard

Una tumba para Boris Davidovich, de Danilo Kis

Vértigo, de WG Sebald

La lengua salvada, de Elias Canetti

Los trovadores, de Martín de Riquer

Mural, de Mahmud Darwish

Dos trayectos, de Salim Barakat

Vidas minúsculas, de Pierre Michon

Danubio, de Claudio Magris

La guerra no tiene rostro de mujer, de Svetlana Alexievich

Un mundo al alcance de la mano, de Maylis de Kerangal

Kalaf Epalanga

Señales que precederán al fin del mundo, de Yuri Herrera

She Would Be King, de Wayétu Moore

The Moor’s Account, de Laila Lalami

Luanda, Lisboa, Paraíso, de Djaimilia Pereira de Almeida

Sus ojos miraban a Dios, de Zora Neale Hurston

When Trouble Sleeps, de Leye Adenle

Season of Crimson Blossoms, de Abubakar Adam Ibrahim

House of Stone, de Novuyo Rosa Tshuma

Mr Loverman, de Bernadine Evaristo

Claire of the Sea Light, de Edwidge Danticat

Miguel Ángel Hernández

El uso de la foto, de Annie Ernaux

Todo cuanto amé, de Siri Hustvedt

París no se acaba nunca, de Enrique Vila-Matas

El Malogrado, de Thomas Bernhardt

La trilogía del Innombrable, de Samuel Beckett

Matar a Platón, de Chantal Maillard

Ruido de fondo, de Don DeLillo

Estrella distante, de Roberto Bolaño

Una novela rusa, de Emmanuel Carrère

La invención de la soledad, de Paul Auster

Iowa Girls (Violeta Gil, Helena Mariño, Cynthia Smart)

Madre soltera, de Marina Yuszczuk

La edad de merecer, de Berta García Faet

Asfalto, de Luis Chávez

Mi juventud unida, de Mariano Blatt

Tanta ansiedad, de Tálata Rodríguez

Cesto de trenzas, de Natalia Litvinova

Una costilla sobre la mesa, de Angélica Liddell

Los argonautas, de Maggie Nelson

Ciudadana, de Claudia Rankine

Hacía un ruido, de María Salgado

La belleza del marido, de Anne Carson

Fuegos, de Ismael Ramos

Antígona González, de Sara Uribe

Ricardo Menéndez Salmón

Ruido de fondo, de Don DeLillo

Viaje al fin de la noche, de Louis-Ferdinand Céline

Moby Dick, de Herman Melville

Corrección, de Thomas Bernhard

Los demonios, de Fedor Dostoievski

La piel del lobo, de Hans Lebert

El astillero, de Juan Carlos Onetti

Gran Sertón: Veredas, de João Guimarães Rosa

Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar

Cuentos completos, de Flannery O'Connor

Marie Modiano

Dark Avenues, de Ivan Bounine

Grandes esperanzas, de Charles Dickens

Precious bane, de Mary Webb

Bajo el volcán, de Malcolm Lowry

Prosa del Transiberiano y de la pequeña Jehanne de Francia, de Blaise Cendrars

Vie de Samuel Belet, de Charles-Ferdinand Ramuz

En famille, de Marie NDiaye

Le petit monde de la rue Krochmalna, de Isaac Bashevis Singer

El ancho mar de los Sargazos, de Jean Rhys

Lord of the barnyard, de Tristan Egolf

Cristina Morales

No se puede descolonizar sin despatriarcalizar, de María Galindo

Viaje al fin de la noche, Louis-Ferdinand Céline

Mi relación con la comida, de Angélica Liddell

Qué haré yo con esta espada, de Angélica Liddell

Todas putas, de Hernán Migoya

Frankenstein, de Mary Shelley

Aprenderé a rezar para lograrlo, de Víctor Balcells

Cháchara, de Juan Bonilla

Contra la democracia, de Grupos Anarquistas Coordinados

Ninguna mujer nace para puta, de María Galindo y Sonia Sánchez

Karina Sainz Borgo

El Qujiote, de Miguel de Cervantes

Madame Bovary, de Gustave Flaubert

Corazón tan blanco, de Javier Marías

Berta Isla, de Javier Marías

Antígona, de Sófocles

El origen, el sótano, el aliento, el frío, un niño, de Thomas Bernhard

El lado oscuro del corazón, de Joseph Conrad

El cuaderno dorado, de Doris Lessing

Léxico familiar, de Natalia Ginzburg

El Gatopardo, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa

Pedro Páramo, de Juan Rulfo

Conversación en la catedral, de Mario Vargas Llosa

Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez

El pintor de batallas, de Arturo Pérez Reverte

Marta Sanz

Una rubia imponente, de Dorothy Parker

El amante, de Marguerite Duras

El encaje roto, de Emilia Pardo Bazán

El bello verano, de Cesare Pavese

La conciencia, de Zeno de Svevo

El buen soldado, de Ford Madox Ford

Lazarillo de Tormes

Tormento, de Benito Pérez Galdós

Poeta en Nueva York, de Federico García Lorca

Poesía completa, de César Vallejo

Pedro Páramo, de Juan Rulfo

Léxico familiar, de Natalia Ginzburg

Crímenes bestiales, de Patricia Highsmith

Miriam Toews

Random Family, de Adrienne Nicole LeBlanc

Crimen y castigo, de Fyodor Dostoyevsky

Las uvas de la ira, de John Steinbeck

Al faro, de Virginia Woolf

The Diaries of Jane Somers, de Doris Lessing

La vida de las mujeres, de Alice Munro

Los detectives salvajes, Roberto Bolaño

Un paseo por el lado salvaje, Nelson Algren

Harriet the Spy, de Louise Fitzhugh

Cue for Treason, de Geoffrey Trease

Manuel Vilas

El castillo, de Franz Kafka

Las personas del verbo, de Jaime Gil de Biedma

Los hermanos Karamazov, de Fiodor Dostoievski

Koba, el temible, de Martin Amis

Nada, de Carmen Laforet

Las olas, de Virginia Woolf

Cumbres borrascosas, de Emily Brontë

La realidad y el deseo, de Luis Cernuda

Los santos inocentes, de Miguel Delibes

El árbol de la ciencia, de Pío Baroja

Alejandro Zambra

Las pequeñas virtudes, de Natalia Ginzburg

Metáfora y memoria, de Cynthia Ozick

Cuentos completos, de Lydia Davis

Cuentos completos, de Hebe Uhart

El libro vacío, de Josefina Vicens

Mis amigos, de Emmanuel Bove

La promesa del alba, de Romain Gary

El desierto de los tártaros, de Dino Buzzati

La novela luminosa, de Mario Levrero

El palacio de la risa, de Germán Marín