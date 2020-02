Así queda el cartel del Mad Cool 2020 tras anunciar a Mumford & Sons

A falta de incorporar a los ganadores del concurso de bandas del festival, el Mad Cool ya tiene su cartel para 2020. La cita musical celebra su quinta edición del 8 al 12 de julio en el recinto de Valdebebas-Ifema con una programación liderada por Alt-J, Billie Eilish, Faith No More, Kings of Leon, Mumford & Sons, Placebo, Royal Blood, Taylor Swift, The Killers y Twenty One Pilots.

Este año el Mad Cool Festival cuenta con amplio y variado cartel que reúne a más de 100 artistas destacados que actuarán durante las cuatro jornadas de la cita musical madrileña. Las entradas para asistir a todo el festival se han agotado, pero todavía se pueden adquirir en la FNAC por 195 euros dentro de un paquete especial que ha puesto a la venta el festival. Y hasta el próximo cambio de precio, los abonos de tres días están a la venta por 179 euros y los boletos de día por 75 euros.

A continuación, los artistas que actuarán cada día en el Mad Cool 2020:

Miércoles

Taylor Swift, Twenty One Pilots, Placebo, Glass Animals, Wolf Alice, Angel Olsen, Sam Fender, Yungblud, Seasick Steve, Ashnikko, Hinds, The Regrettes, Waxahatchee, The Last Internationale, Creeper, Sports Team, Sea Girls, Monterrosa, Hunter and The Bear, The Levitants, Natos y Waor, SFDK, Hard GZ, Santa Salut.

Jueves

Billie Eilish, The Killers, Deftones, Anderson .Paak & The Free Nationals, Foals, Cage the Elephant, Sigrid, Charli XCX, Rex Orange County, Phoebe Bridgers, Refused, Finneas, Confidence Man, Cala Vento, Beabadoobe, Viva Belgrado, Cherry Glazerr, Brutus, Swit Eme, Pabst, Playa Cuberris, María Guadaña, Four Teat, Peggy Gou, Floating Points DJ Set, Octo Octa y CCL.

Viernes

Mumford & Sons, Royal Blood, Alt-J, Haim, Jamie Cullum, Tove Lo, Parcels, Clairo, Tones and I, Richard Hawley, Nothing But Thieves, Frank Carter & The Rattlesnakes, City and Colour, Highly Suspect, Goodbye June, Shura, Black Pumas, The Chats, Scarypoolparty, Baby Rose, Sleep Token, Bang Bang Romero, Zaidbreak, Spielbergs, Presumido, Grande Days, Nina Kraviz, Stephan Bodzin Live, Rüfus du Sol, Paula Temple, Tycho y Hayden James.

Sábado

Kings of Leon, Faith No More, Pixies, Major Lazer, Khalid, London Grammar, Kali Uchis, Paul Weller, The Rapture, Tom Misch, Sticky Fingers, The Struts, Two Feet, Tom Grennan, Blood Red Shoes, Marika Hackman, Easy Life, Angie McMahon, Arlo Parks, Dinosaur Pille-Up, Warmduscher, Leïti Sene, Meridian, Gong Li, Elure, Diplo, Moderselektor Live, Anna, Leon Vynehall y Loraine James.

Cartel completo del Mad Cool