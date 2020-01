Mad Cool, uno de los diez mejores festivales del mundo

La publicación británica NME (New Musical Express), una de las más prestigiosas del mundo de la música, ha anunciado las nominaciones a los NME Awards 2020 y Mad Cool es el único festival español que compite por el Premio al Mejor Festival del Mundo. De esta forma se convierte así, en el único festival nacional en conseguir una candidatura a estos galardones, considerados unos de los más importantes e influyentes de la industria musical. Ya en 2018, esta cita musical recibió el Premio al Mejor Cartel del Año en la primera edición de los Premios a los Mejores Festivales Europeos de la revista NME, siendo el único festival no británico que lograba un reconocimiento de estas características.

Esta distinción vuelve a reconocer a Mad Cool, que celebra este año su quinto aniversario, como uno de los mejores festivales de Europa. En esta ocasión, comparte nominación con festivales de la talla de Glastonbury, All Points East, Parklife, Reading and Leeds y Wireless, del Reino Unido, Coachella de Estados Unidso, Rock in Río, de Brasil, el Fuji Rock, de Japón, y el Sziget, de Hungría. Los premios se concederán el próximo 12 de febrero durante el transcurso de una gala que tendrá lugar en Londres.

Los próximos 8, 9, 10 y 11 de julio, Mad Cool Festival volverá a abrir sus puertas con grandes headliners como Taylor Swift, Twenty One Pilots, Billie Eilish, The Killers, Kings of Leon o Faith No More. Fundada en 1952, la revista NME es una de las publicaciones musicales más emblemáticas de la historia, que ha marcado la pauta musical no solo en el Reino Unido, sino también en todo el mundo. Sus premios, los NME Awards, concedidos desde 1958 a lo mejor y lo peor del año, han forjado y dinamitado carreras como las de Blur, Oasis, The Rolling Stones o Britney Spears.