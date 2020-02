Hace ya mucho tiempo que Drive-by Truckers ayudaron a romper el tópico de que las bandas de sonidos raíces salidas del sur de Estados Unidos tienen que ser conservadoras. Oriunda de Georgia, la formación liderada por Patterson Hood, hijo del legendario bajista de Muscle Shoals David Hood, y Mike Cooley se distinguió pronto por su capacidad para romper el cascarón: rock sureño atravesando las espinas dorsales del country y el folk y un mensaje cargado de nervio existencialista, desarraigo social e incluso crítica política.

Artista: Drive-by Truckers Disco: The Unraveling Sello: ATO - PIAS! Calificación: 6 sobre 10

Una revitalizante actitud que alcanzó cotas sobresalientes con obras como Southern Opera Rock y Decoration Day, definitorias en el estilo del grupo y paradigmáticas para la brújula de la música norteamericana en el siglo XXI. Entonces, el conjunto sumaba al talentoso Jason Isbell, que en 2007 tiró por su cuenta. Sin él, el rumbo ha sido desigual -lo más destacable Brighter Than Creation's Dark-. Con todo, en 2016 publicaron American Band, poderoso muestrario de su filosofía artística y vital donde cargaban contra un país irreconocible que fomentaba el racismo y el odio, ilustrado en el candidato republicano Donald Trump, hoy al mando de la Casa Blanca. Tras cuatro años de silencio, el nuevo disco, el décimo segundo de su carrera y que les traerá al Azkena Rock en junio, es un grito de furia ante la situación de EEUU.

Como ya demostró en American Band, el dúo Patterson Hood-Mike Cooley sigue funcionando en la composición, aunque ahora el primero se encarga de siete de las diez canciones. The Unraveling vibra con la contundencia de los mejores Drive-by Truckers, aunque se desinfla en la segunda parte del álbum. La mejor versión de la banda es cuando surcan marejadas salvajes, en un tan extraño como adictivo cruce de caminos entre Lynyrd Skynyrd y Tom Petty con sus Heartbreakers. Rock trepidante y divinamente desesperado, que ellos llaman psychobilly por su emparejamiento espiritual con el punk y el rockabilly, y recogido en canciones como Armageddon’s Back in Town, Slow Ride Argument, Thoughts and Prayers y Grievance Merchants. Como se comprueba en Babies in Cages o el plomizo cierre Awaiting Resurrection, ni los medios tiempos ni las baladas nunca han sido el fuerte de este grupo que dotado de mala leche siempre parece imparable, aún más en directo. Es ahí donde despiertan a la fiera que todos llevamos dentro y en este álbum deja a medias.