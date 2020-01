Visor Fest 2020, una cita que navega entre la nostalgia y el entusiasmo

El cartel del próximo Visor Fest es un regalo para los amantes de la música de los 80 y los 90. Sus nuevas incorporaciones, Echobelly y Morcheeba, se unen a los ya confirmados The Sisters of Mercy, Feeder y The Lightning Seeds. Cinco artistas que el público podrá disfrutar los próximos días 18 y 19 de septiembre en el Parque de l'Aigüera de Benidorm, concretamente en el Auditorio Julio Iglesias.

Visor Fest es una buena oportunidad para rememorar en directo las canciones que marcaron una época, porque según la organización, quiere ser mucho más que un festival: "Es una mirada entre la nostalgia y el entusiasmo a un tiempo pasado. Un tiempo comprendido entre dos décadas, los 80 y los 90, cuando no solo emergieron y triunfaron grandes nombres de la historia del pop y del rock. También en aquellos años nos habituamos, precisamente, a peregrinar de festival en festival y a disfrutar de grandes conciertos".

Echobelly es parte del fenómeno britpop, continúan en activo desde su estreno en 1994 y, de hecho, se encuentran trabajando en un nuevo álbum tras el exitoso recopilatorio Black Heart Lullabies. Con la carismática cantante Sonya Madan como líder y con el guitarrista Glenn Johansson como fiel escudero, los de Londres siguen despertando mucho interés entre sus seguidores —entre los que se encuentra el mismísimo Morrissey—. La banda promete un concierto de lo más vibrante, con éxitos inapelables como Insomniac o Great Things.

Morcheeba, por su parte, es una de las bandas indispensables para entender el movimiento trip hop que arrasó en los 90 en todo el mundo procedente de Gran Bretaña. Con Skye Edwards como vocalista y con uno de los hermanos Godfrey, Ross, desde su fundación, el grupo ha colaborado en los últimos años con nombres tan celebrados como Roots Manuva, Benjamin Biolay y Kurt Wagner, de Lambchop. Su último trabajo hasta el momento es el reciente Blaze Away.

Estos dos nuevos nombres se suman a un trío de ases ya confirmados: los incombustibles The Sisters of Mercy, una de las bandas fundamentales para entender la oleada de rock que se hizo fuerte en Europa a principios de los 80; Feeder, todo un clásico en los 90 gracias a discos tan aclamados como Polythene y Echo Park; y The Lightning Seeds, el proyecto personal de Ian Broudie y que cuenta con éxitos tales como Pure, Lucky You o Perfect, auténticos himnos pop.

Tras agotar sus primeros abonos en oferta de promoción, todavía se encuentran disponibles nuevas entradas para acudir al Visor Fest 2020 por 48 euros a través de Eventbrite. Un precio que permite disfrutar de todos los conciertos completos sin solapamientos, una experiencia singular, ajena al formato habitual de festival, y que evitará que la gente tenga que correr de escenario en escenario.