“Es raro que se celebren unos premios y que la música alternativa no esté representada”

Se ha hecho popular por su papel en la serie SKAM, pero Rizha (Rosario, 1999), lleva toda la vida componiendo. La joven llegó a España en 2013 y esta primavera ofrecerá su primer show en un festival, el SanSan: "desde que llegué a Madrid paso gran parte de mi tiempo yendo a festivales porque me encantan. Me hace mucha ilusión". Asegura que lleva tiempo preparando el espectáculo y que le encantaría clonarse para poder disfrutarlo no solo sobre el escenario si no como parte del público. Rizha actuará en el SanSan Club el sábado 11 de abril, donde presentará sus primeros temas en castellano y su trabajo más importante, Outside.