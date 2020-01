Mariano Barroso: “Igualar la fama y el éxito me parece un error y una perversión”

La ceremonia de los Premios Goya, que se celebra este sábado en Málaga, tiene como uno de sus pilares al director y guionista Mariano Barroso (Sant Just Desvern, 60 años), presidente desde junio de 2018 de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, la institución que otorga los premios de cine más importantes del país.

¿Qué le llevó a querer ser cineasta?

Descubrir la posibilidad de que el cine, aparte de un disfrute, era una profesión. Pasar de ser espectador a ser cineasta supone pasar al otro lado del espejo a todos los efectos. Es un privilegio poder dedicarte a aquello que te hace disfrutar.

¿Qué libro tiene en su mesilla de noche?

Diario de invierno, de Paul Auster.

¿Cuál es el último libro que le ha gustado?

He vuelto a leer hace un par de semanas El Mar, de John Banville, que me fascina. Lo he leído varias veces ya.

¿Uno que no pudiera terminar?

Muchos. Pero voy a decir los libros de Karl Ove Knausgård. El de Mi lucha.

Recomiende una película nominada a los Goya.

No puedo por mi posición. Las cinco principales por orden alfabético: Intemperie, Dolor y Gloria, Lo que arde, Mientras dure la guerra y La trinchera infinita.

¿Qué es lo que más miedo le da de una gala así?

El directo en televisión. Es lo que más miedo da, pero también lo que más excita. La mezcla de que cualquier cosa puede fallar en cualquier momento, pero también estar convencido de que tenemos la capacidad y los recursos suficientes para resolverlo sobre la marcha.

¿Qué canción escogería como autorretrato?

Hold On, de Tom Waits.

Si no fuera cineasta, ¿qué le gustaría ser?

Ingeniero agrónomo. Me fascina el campo y las posibilidades infinitas de trabajar cada día en la naturaleza. Ingeniero agrónomo o algo relacionado con el trabajo en el campo.

¿Qué está socialmente sobrevalorado?

La fama que se confunde con el éxito. Igualar la fama y el éxito me parece un error y una perversión. La palabra éxito, en todo caso, tendría que tener un significado personal para cada uno de nosotros. Pero igualar éxito a fama me parece un error. La fama, en el sentido más vulgar de la palabra, está sobrevalorada.

¿Qué encargo no aceptaría jamás?

Uno que no fuera capaz de dirigir o que se escapara de mis posibilidades. Por ejemplo, una película de acción extrema. Me daría miedo hacerme daño y que se hiciera daño la gente. Las películas de acción extrema me parecen un riesgo continuo para toda la gente que participa en ella. Y cualquiera que ideológicamente no reconociera la vulnerabilidad de los personajes sean quienes sean.

Confiese, ¿cuál es su película favorita de este año?

Como no puedo nombrar las españolas por razones obvias, diré que me fascinaron Joker, Historia de un matrimonio, Érase una vez en… Hollywood y El irlandés. Norteamericanas las cuatro, curiosamente.

¿Y el mejor guion?

El de El irlandés. Es brillante y tiene lo más difícil, que es la ironía con la que trata a los personajes y situaciones muy extremas.