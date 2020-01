Eusebio Lázaro: “Los actores lloran bien, pero no saben hablar”

Eusebio Lázaro(Cartagena, 1942) empezó haciendo teatro universitario en los sesenta y desde entonces se ha desarrollado como actor, director y autor. Ha trabajado con grandes del cine (Berlanga, Saura, Camus, Almodóvar, ha aparecido en series populares como Cuéntame y ha viajado por muchos países. Ahora repasa su intensa vida en el libro Fiebre alta (La Discreta).

¿En su libro menciona algunas lecturas que le marcaron en su juventud. ¿Cuáles le llevaron a ser el hombre que es hoy?

Las lecturas de la juventud permanecen siempre. Hace poco realicé el viaje a Ítaca que anhelé desde la lectura temprana de La Odisea. Pero uno crece con muchos libros. Quizá los autores que más se han mezclado en mi vida hayan sido Shakespeare y Cervantes. Para escribir, me fijo mucho en Onetti y en Lezama Lima. Extraño.

¿Han cambiado mucho sus gustos literarios desde entonces?

Han ido ampliándose.

¿Qué libro tiene hoy en su mesilla de noche?

Vivo con varios libros abiertos. Uno de ellos, la poesía de Anna Ajmátova. La amo.

Empezó en el TEU. ¿Cómo ha cambiado el teatro desde entonces?

En España se hacen espectáculos bien terminados, con buena resolución técnica, pero la mayoría de los directores son “puestistas”, y muchos intérpretes tienen una formación equivocada: saben llorar muy bien, por ejemplo, pero no saben hablar.

¿Cuál es la última obra teatral que le ha impresionado?

Las últimas obras que me impresionaron fueron las de Brook y, en otro sentido, las de Krystian Lupa. Aquí me impresiona siempre Nuria Espert. Ah, me gustó mucho el espectáculo de Andrés Lima, Shock. Era excelente.

¿Y una película?

Una película pequeña palestina, Sarah y Saleem, muy en la línea de Asghar Farhadi, sin llegar en profundidad. Me gusta el cine que busca narrativas propias. Es una pena ver a los cineastas jóvenes españoles tratando de hacer thriller americano todo el rato con cuatro cuartos.

¿En qué obra (teatro o cine) le gustaría haber participado?

Todavía no lo quiero poner en participio pasado. Tengo una obra escrita Los perros de Van Gogh que espero poder montar en breve.

¿Qué tipo de teatro o cine aborrece?

El aburrido. En arte (en contra de lo que piensan los duchampistas) el aburrimiento es el demonio.

¿Qué canción escogería como autorretrato?

Si yo fuera mexicano, el corrido Adelita cantado por Salvador El Negro Ojeda.

¿Cuál es su película favorita?

Amo a Orson Welles, admiro a Bergman y me maravillo con Buñuel.

¿Qué está socialmente sobrevalorado?

Los políticos: salen demasiado en los medios.

¿Qué encargo no aceptaría jamás?

El que sirviera para humillar a alguien.

¿A quién le daría el Premio Nacional de Teatro?

A quien restituyera el uso de la palabra en el escenario.