‘Cuéntame cómo pasó’ entra de lleno en los noventa

Navidad de 1990. España está a punto de entrar en la década que la volvió a situar en el mapa internacional. Los preparativos de los Juegos Olímpicos de Barcelona y de la Exposición Universal de Sevilla avanzan y la sociedad comienza a notar cambios inimaginables apenas diez años antes. Cuéntame cómo pasó se mete de lleno el próximo jueves 2 de enero en La 1 en los años noventa con la segunda parte de su vigésima temporada. Y lo hace con dos enfrentamientos de fondo. Uno, el de la guerra de Irak en las noticias. Otro, en la propia familia Alcántara, con la separación de Merche (Ana Duato) y Antonio (Imanol Arias), una trama que tiene en vilo a los seguidores de la serie de prime time más longeva en España.

"La década de los noventa es muy interesante para España, sobre todo el 92, cuando dio el gran salto y se puso absolutamente de país líder. Es el inicio del pelotazo, ese momento en el que las familias dejan de tener esa cosa tan familiar, ya no hay esa necesidad tan tribal de estar tan juntos, si no que ya cada uno se va buscando su espacio, su dinero" cuenta Joaquín Oristrell, coordinador de guiones de la serie. "Es una época que de alguna manera nos ha llevado bastante a esta, la época en que lo individual empieza a primar por encima de todo", reafirma.

Los personajes de la ficción han llegado a un punto en el que toman decisiones muy personales y no dependen de los otros. Resoluciones que afectan a los demás y que pueden abrir heridas. "Está desde el periodista que se embarca a ir a la Guerra del Golfo y se mete en más líos de los que corresponde, porque su profesión, su vocación, está por encima de lo que le ha prometido a su familia. O está el personaje de Mercedes, que decide que lleva 40 años viviendo con este señor y que ha sido su sombra y que tiene la necesidad de ser ella misma", explica Oristrell. "Aunque no lo parezca, Cuéntame no es una serie grata o suave. Es dramática, a veces es trágica, a veces un poco durita o ácida. Los Alcántara son una familia dura, no son los de La casa de la pradera, son gente como nosotros, que somos un país bronco. De alguna manera personifican esa manera que tenemos de ser", añade el escritor.

En los últimos años, los guionistas habían decidido dar más peso a los personajes más jóvenes, pero en esta nueva tanda de capítulos los dos pilares fundamentales, Antonio y Merche, vuelven a ser grandes protagonistas, aunque su trama también forma parte del plan de rejuvenecimiento de la serie. "Les hemos hecho un lifting argumental con la historia del divorcio", apunta Oristrell. "Tomamos la decisión de que se divorciaran y es algo que de alguna manera ordeñamos en esta temporada, todo lo que pasa en una separación no motivada por una infedilidad. Nos parecía que la mejor manera de hacerlo era con los personajes clásico, que parecían casi irrompibles. Hay mucha gente que se queja en plan, 'habéis divorciado a mis padres'. Bueno, es que los padres tambien se divorcian. Esa es la apuesta. A ver qué tal se lo toma la gente", confiesa el guionista.

Cuéntame es toda una institución de la televisión española que acumula críticas positivas, buena audiencia y premios [acaba de ganar exaequo con Sálvame el Premio de la Crítica de la Academia de Televisión], pero vive año a año. No tiene nunca garantizada su continuidad. "Nuestra idea es que cada año terminamos una temporada y para nosotros ese es el final. Dependemos, como todos, de si nos quieren seguir viendo o no. Vamos avanzando casi con el público, que es el que escribe Cuéntame. Historia por contar queda, que es la historia de España", explica Oristrell.

El guionista escribió y dirigió en 2015 Hablar, una película ambientada en el barrio madrileño de Lavapiés grabada en un solo plano secuencia. Un formato que quiere adaptar en el futuro a un capítulo de Cuéntame: "Tengo esa obsesión. Creo que la serie podría hacerlo porque tenemos un decorado como de Cinecitta, tenemos una calle entera, podriamos movernos por allí. Evidentemente hay que escribirlo, pasarlo a nuestros directores y que lo vieran. Desde el guion es una cosa que creo que le sentaría muy bien a Cuéntame, porque además cuenta con un reparto y un equipo técnico que es capaz de hacer 60 buenos minutos en un plano secuencia".