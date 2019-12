El anuncio de Campofrío para la Navidad 2019: viaje al origen de las ‘fake news’

En vídeo, el anuncio de Campofrío 2019.

El anuncio de Campofrío para la Navidad 2019 tiene lugar en Fake Me, un medio digital que, en lugar de contar la realidad, inventa una a medida de sus lectores. Que pagar a alguien para que haga deporte ti adelgaza, que las Copas de Europa en blanco y negro han dejado de contar, que Chiquito de la Calzada inventó el moonwalk, que el calentamiento forma parte del ciclo natural... Cada mentira encuentra a alguien interesado en creérsela, quien a su vez decide compartirla y, así, los bulos acaban comiéndole terreno a la verdad.

Lo que no deja de ser la deprimente normalidad de 2019 aquí sin embargo está contado con la gracia de Brays Efe, Yolanda Ramos, David Broncano, Susi Caramelo y Quique San Francisco. Junto a ellos, están las conocidas caras de Iker Jiménez, Jordi Hurtado y Boris Izaguirre ("el caballo de Santiago no es blanco, es rojo y feminista"). Javier Gutiérrez encarna al director de Fake Me, que nos pasea por la redacción de su distópica cabecera y nos presenta a los redactores y a sus encantados lectores.

Al final del spot, que ha dirigido Daniel Sánchez Arévalo en su tercera colaboración con Campofrio, la periodista Cristina Pardo pregunta de qué sirve vivir en la mentira. "Es un llamamiento a disfrutar las cosas de verdad", ha explicado en la presentación Javier Portillo, director de marketing de Campofrío. "Es necesario preocuparse por alejar todo aquello que limita nuestra manera de disfrutar de la vida, y lo que no es cierto, lo falso, lo pone en riesgo sin ningún género de dudas".