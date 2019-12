La coctelera multigénero del Arenal Sound 2020

Segundo asalto. El festival Arenal Sound, que levará anclas en la playa de Burriana (Castellón) del 28 de julio al 2 de agosto de 2020, ha anunciado once nuevos nombres para el cartel de su undécimo aniversario. Los norteamericanos Black Eyed Peas o la argentina Nathy Peluso, junto a apuestas nacionales multigénero que van desde Amaral al trap de Bad Gyal o el reggae de Green Valley, se unen a los ya confirmados Zara Larsson, estrella del pop internacional; los DJs número 1 del mundo Dimitri Vegas & Like Mike y Leiva, uno de los artistas nacionales más pedidos por los sounders, que lideran la primera avanzadilla del festival junto al rapero mallorquín Rels B y el artista revelación del momento Guitarricadelafuente.

Black Eyed Peas serán según la organización uno de los “bombazos” de Arenal Sound 2020. Ganadores de seis premios Grammy, encadenaron éxitos a nivel mundial a golpe de hip hop en la década de los 2000 con numerosos hits como Where is the love?, I Gotta Feeling o Boom Boom Pow. Tras un largo periodo de inactividad, Black Eyed Peas han regresado a los escenarios con material nuevo como Ritmo, junto a J Balvin, el single que se ha convertido en un hit global y que será todo un himno el próximo verano en Burriana.

Los aragoneses Amaral regresan al festival castellonense para presentar los temas de su último trabajo discográfico, Salto al color, “aunque en su puesta en escena tampoco faltarán los grandes éxitos en su potente directo que sin duda se convertirá en uno de los más multitudinarios”, auguran desde el certamen.

La diva argentina Nathy Peluso aterriza por primera vez en Burriana. La sandunguera no entiende de reglas y la fusión es algo que caracteriza sus ritmos bailables que convierten cada concierto en una experiencia inolvidable. Por su parte, el rapero ibicenco Fernandocosta es otro de los artistas que se sumarán al Arenal Sound, tras su presencia en una de las fiestas de bienvenida.

El afro-trap es el estilo que podría definir la música de RVFV, uno de los artistas urbanos más escuchados del momento entre los jóvenes y que ha conseguido millones de reproducciones y seguidores gracias a temas como Prendío o Mirándote. Para el compositor y cantautor Nil Moliner también será su primera vez en Burriana, punto de encuentro seguro para su legión de seguidores.

La coctelera de géneros musicales la completan las últimas incorporaciones al listado: la de la española Bad Gyal, con su fusión de género entre el dancehall y el trap; Carlos Sadness, que pondrá el toque indie a la edición; los raperos Ocer y Rade; el estilo underground del madrileño Recycled J y el reggae de Green Valley.

Con todo, ya van 16 apuestas musicales para un certamen que no ha requerido de anuncios para agotar sus 50.000 abonos en apenas doce horas sin dar un solo nombre a su palmarés.

El considerado como uno de los festivales musicales más masivos de España (300.000 asistentes de media en seis días) lo volvió a hacer, y el pasado 21 de octubre y en medio día, se pulió la totalidad de los 50.000 abonos para su undécima edición sin haber anunciado un solo nombre para el cartel que vertebrará la cita el próximo verano.

La de 2020 será la primera edición con promotora, The Music Republic, compartida por Arenal Sound y el festival decano de la provincia de Castellón, el FIB. Recién clausurado el 25º aniversario del Festival Internacional de Benicàssim el pasado mes de julio, la empresa anunciaba el acuerdo alcanzado con la entonces propietaria de FIB “para la toma de control y gestión del festival en años sucesivos”. Con más de una década de experiencia en el sector, The Music Repubic gestiona eventos que van desde los grandes festivales (FIB, Arenal Sound, Viña Rock, Festival de les Arts de Valencia, Granada Sound, Interestelar Sevilla y Madrid Salvaje) a giras de conciertos.