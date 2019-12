Antena 3 busca un arma para hacer frente a un Telecinco indomable

Telecinco acaba de cerrar su mejor noviembre de audiencia en los últimos 11 años. Mientras, Antena 3 ha alcanzado su dato más bajo desde julio de 2011. En el canal de Mediaset, GH VIP logra grandes registros en sus diferentes entregas —el programa del martes fue la emisión no deportiva más vista de Cuatro en los últimos nueve años— y Got Talent dispara sus datos con las semifinales en directo —las dos celebradas hasta el momento han logrado cuotas de pantalla del 24,9% y 24%—. La última gran apuesta de Antena 3 para el horario de máxima audiencia ha sido retirada de la parrilla tras solo dos entregas por no cumplir las expectativas.

Arusitys Prime, presentado por Alfonso Arús, saltaba al prime time tras haber levantado la audiencia de las mañanas de La Sexta. La propuesta combinaba actualidad, entretenimiento y corazón. Su primera entrega, el viernes 22 de noviembre, logró solo un 9,1% de cuota de pantalla y 1.012.000 espectadores. Aquella noche, en Telecinco, el estreno en la televisión en abierto del éxito de taquilla Perfectos desconocidos triplicó el número de espectadores: 3.157.000 (20,7%). El programa tampoco atrapó al público en su segunda emisión, que se quedó en un 6,5% de cuota y con solo 673.000 televidentes. La cadena ha decidido suspender su emisión para valorar una posible vuelta, renovado, después de las fiestas navideñas. En su lugar se ha programado cine para este viernes.

No es el único problema que se ha encontrado Antena 3 en su prime time en los últimos tiempos. La serie Toy Boy mantiene una cuota media de 8,4%, por debajo de los datos de la cadena. Y mientras que La Voz sigue reportando datos aceptables, la quinta edición de la versión infantil del talent ha dado muestras claras de desgaste: mientras que la entrega de 2018, en Telecinco, obtuvo una media de 21,4% de share, la actual ha descendido hasta el 14,5%.

Fiel a su decisión de no incluir realities en su programación, el canal cuenta con varias balas en la recámara. Por un lado, tiene en cartera cuatro especiales de ¿Quién quiere ser millonario? que el canal ya ha empezado a promocionar y con los que celebra el 20º aniversario de la llegada del formato a España. Juanra Bonet se pone al frente del programa de preguntas y respuestas que contará con participantes conocidos para los espectadores de concursos televisivos. También tiene en la recámara la octava edición de Tu cara me suena, formato que ha dado grandes datos al canal y que estrenará tras las fiestas navideñas. Entre los nuevos concursantes se encuentran Mario Vaquerizo, El Monaguillo, los Gemeliers, Belinda Washington o Nerea Rodríguez.