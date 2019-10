De ‘MasterChef’ a ‘Gran Hermano’: El día de la marmota del ‘prime time’ español

Un repaso por el prime time de octubre de 2019 puede generar serias dudas sobre el año en el que estamos. Está MasterChef Celebrity, ya en su cuarta edición. Está la quinta de La Voz Kids. Gran Hermano VIP, derivado de una marca a punto de cumplir 20 años, va por la séptima. Se puede ver la quinta de Got Talent. O si no, los invitados que van a divertirse a El hormiguero, como cada noche desde 2006. Pasapalabra acaba de desaparecer tras casi 20 años en antena, pero no ha sido por voluntad de los programadores y se sospecha que volverá lo antes posible. También fuera del prime time, los más sabios se baten en Saber y ganar desde 1997, cuando Bill Clinton empezaba su segundo mandato. Sálvame cumplió 10 años el pasado marzo. El telespectador español vive atrapado en un bucle eterno del que tiene difícil escapar.

Los canales apuestan por los mismos títulos porque estos espacios de larga trayectoria acompañan al espectador. Le hacen sentirse cómodo. Son programas conocidos que visitan el salón de una audiencia cada vez más envejecida (los mayores de 64 años son los que más televisión consumen, con cinco horas y media diarias de media en septiembre). Pero provocan que a las novedades les cueste hacerse un hueco. Según un informe de la consultora Barlovento Comunicación, la temporada pasada solo el 39,1% de los estrenos en horario de máxima audiencia en los principales canales generalistas de cobertura nacional se puede considerar un éxito. Y de esos estrenos de éxito, uno fue GH Dúo, una nueva versión del reality, y La Voz, que tras seis años en Mediaset había saltado a Atresmedia.

El año que viene, Cuéntame cómo pasó estrenará su temporada 21: es toda una institución de TVE. Aunque quizá como excepción. Lo habitual ahora en ficción, al contrario que en el entretenimiento, son tramas que se cierran en una o dos temporadas.

¿Esta estrategia de apostar a lo conocido es sostenible? ¿A qué miedo responde esta resistencia a la novedad? “Las cadenas tienen que conseguir que su contenido sea una cita que la gente no se puede perder, esa es la misión más difícil que tienen ahora. Eso lo consiguen formatos muy grandes o los que van en directo, en los que hay algo que puede pasar y que no te puedes perder en ese momento”, explica Algerino Marroncelli, director de I+D de la productora Fremantle España, que tiene en su cartera títulos como Got Talent. Es complicado encontrar formatos que enganchen al público y estos, a pesar de los años, lo hacen.

Plataformas y versiones

¿Dónde encontrar pues la innovación? “La hay más que nunca”, defiende Marroncelli, pero señala a las plataformas como lugar que puede explorar el entretenimiento para dar rienda suelta a la creatividad. También señala el éxito internacional de programas nacidos en España como Tu cara me suena, con más de 40 versiones en todo el mundo, o Mi madre cocina mejor que la tuya, que no tuvo mucho tirón en España pero que ha sido adaptado en casi una veintena de países.

Alguna novedad se ve en el horizonte. Telecinco graba Idol Kids, la versión infantil y a la española del programa de búsqueda de talentos estadounidense American Idol, que contará con Isabel Pantoja en el jurado. Antena 3 sumará a su parrilla una versión del exitoso The Masked Singer, de origen surcoreano y todo un bombazo en Estados Unidos. “Hacía unos años que no salía un formato nuevo capaz de enganchar a la audiencia, pero The Masked Singer ha confirmado en los países en los que se ha estrenado que podría ser el que rompa el miedo a que no haya más grandes formatos”, cuenta Marroncelli.

Y apunta otra tendencia que se observa cada vez con más fuerza en todo el mundo: la resurrección de concursos que fueron un éxito hace varias décadas. “Esos viejos concursos consiguen congregar a públicos de distintas edades porque hay un público que se vuelve a enganchar por la nostalgia y otro que nunca los ha visto y para los que es como un formato nuevo”, dice. En breve volverá ¿Quién quiere ser millonario? en Antena 3, celebrando los 20 años que han pasado desde el estreno del formato en España. No sería de extrañar que después llegasen programas como El precio justo, Un, dos, tres o el recordado cada verano Grand Prix.