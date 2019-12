Cinco libros para entender la China contemporánea

En el ajedrez de la geopolítica mundial, China es una de las piezas fundamentales del juego. El espectacular crecimiento económico de las últimas décadas ha llevado al país a una posición en la que compite con Estados Unidos por ser la primera potencia del planeta. Ese desarrollo le ha permitido sacar a millones de personas de la pobreza, al tiempo que vive apegado a una economía de mercado con una fachada comunista. Sin embargo, el éxito en el plano económico se ve solapado por el manejo de la vida cotidiana de sus habitantes. El Gobierno, respaldado por un poderoso Partido Comunista, usa macrosistemas de vigilancia e impone severos controles a las personas. Además, como revelaron los cables secretos de China publicados por EL PAÍS, hay un sistema de represión y acoso a la etnia musulmana uigur. Para lograr un acercamiento a la potencia oriental, seleccionamos cinco libros que permiten comprender la complejidad de un país lleno de sombras.

1. Leadership and the Rise of Great Powers (El liderazgo y el ascenso de los grandes poderes) - Yan Xuetong (2019). Este texto académico se ocupa de explicar que el mundo está entrando en una etapa bipolar en la que China y Estados Unidos compiten por el control hegemónico. Mientras la potencia norteamericana retrocede lentamente, la oriental avanza a pasos agigantados. Según el autor, esa situación de falta de liderazgo claro incrementará los conflictos y la violencia. Al mismo tiempo, dice el texto, Europa perderá su posición y el centro del poder mundial se moverá a Asia Oriental. El ensayo afirma que hay pocas posibilidades de un enfrentamiento militar entre China y Estados Unidos, porque Pekín apunta a subir al primer lugar del podio internacional a través de la fuerza de su economía.

2. Los besos de Lenin - Yan Lianke (2015). El libro cuenta la historia de un apartado pueblo montañoso que vivió prósperamente hasta que un revolucionario convenció a sus habitantes de abrazar el socialismo. Sin embargo, el proyecto no sale como espera y pide a los pobladores volver a su estilo de vida anterior, pero una tormenta de nieve daña los campos y la aldea cae en una crisis económica. Un funcionario llega al lugar, dispuesto a socorrer a los habitantes, e idea un proyecto para sacar provecho de las habilidades particulares de los pobladores. La idea, al final, es obtener beneficios suficientes para comprar a Rusia la momia de Lenin y convertir al pueblo en un destino turístico para liberar a sus habitantes de tener que trabajar en el futuro. La narración deja en evidencia la ironía propia de la sociedad china y la esquizofrenia del capitalismo salvaje oculto detrás del socialismo a la china que propaga el Partido Comunista.

3. Les nouveaux communistes chinois (Los nuevos comunistas chinos) - Mathieu Duchâtel y Joris Zylberman (2012). Esta obra recoge cerca de cincuenta entrevistas no publicadas antes para auscultar en el núcleo del Partido Comunista Chino (PCCh), la institución en la que se basa el régimen de ese país. Con 80 millones de miembros, el PCCh es la organización más grande del mundo, pero también una de las más turbias. En este libro, los autores intentan indagar cómo funciona la organización, qué tanto creen sus militantes en la lucha marxista-leninista en la actualidad, quiénes son sus nuevos miembros y por qué adhieren al partido.

4. En busca de mi hermana china - Georgina Higueras (2018). Es una novela histórica que narra la llegada de una joven española a China para estudiar en la Universidad de Pekín. Allí entabla una gran amistad con su compañera de habitación, que es china, y cuya familia ha vivido varios de los hechos más importantes del país durante el siglo XX. Treinta años después, y tras irse a vivir a México, la protagonista regresa para buscar a su gran amiga en medio de una población de más de mil millones de personas. La familia de la joven china es el hilo conductor de la historia, que recrea los principales acontecimientos en el país durante los siglos XX y XXI, y del ambiente que hay en un país que pasa de la pobreza y el aislamiento a convertirse en una superpotencia que cambia radicalmente la vida de las personas.

5. China Moderna - Xulio Ríos (2016). En menos de 200 páginas, el autor trata de explicar de una manera sencilla la estructura y el complejo funcionamiento del régimen chino en la actualidad. Cuenta las ansias del país por desempeñar un papel relevante internacionalmente y describe el proyecto del omnipresente Partido Comunista, que es de características más históricas y culturales que ideológicas, a pesar de que el régimen, con rasgos muy cercanos al capitalismo, se ha negado a abandonar las ideas socialistas. El libro es, entonces, una guía para comprender la transformación y el veloz crecimiento de un país que pelea por convertirse en la primera potencia del mundo.

Y un libro extra. The Good Women of China: Hidden Voices (Las buenas mujeres de China: voces ocultas) - Xuē Xīnrán (2003). Es una obra de características muy humanas. Recoge las historias de varias mujeres chinas que llamaban al programa de radio que la autora dirigió durante siete años para hablar de su vida diaria. El espacio radial, que se emitía entre las 10 y las 12 de la noche, pronto obtuvo fama en todo el país, y se convirtió en una muestra de lo que significa ser mujer en China. Las historias dan voz a las personas comunes, más allá de lo que intenta reflejar la avasalladora estructura del Partido Comunista, y ofrece una idea muy cercana de cómo es vivir, a diario, en un país sombrío.

La selección de estos libros ha sido hecha tras consultar a expertos de la situación social, política y económica de China. Ellos son la periodista Ana Fuentes, excorresponsal de EL PAÍS en Pekín; el ensayista Xulio Ríos, director del Observatorio de la Política China; y la periodista y escritora Georgina Higueras, excorresponsal para varios medios en Asia.