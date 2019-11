Un secuestro en TVE para atraer al público joven

Televisión Española parece mantener una posición tradicional en su programación de entretenimiento con clásicos como Cuéntame, las diferentes versiones de MasterChef o las series diarias vespertinas, pero no quiere dejar de lado la innovación y el riesgo que le caracterizó en otros tiempos con espacios como A la caza del tesoro (1984) o Si lo sé no vengo (1985-1988). Con una mezcla de ficción y reality, TVE emitió en cuatro días de la semana pasada un formato a través de su canal digital Playz (enfocado al público joven) en el que los espectadores, a través de las redes sociales, participaron en directo en el devenir de sus protagonistas. El gran secuestro colocaba a cuatro famosos en un pequeño espacio del que tenían que encontrar la salida a través de pruebas y acertijos que resolvían los espectadores bajo la presión de una cuenta atrás.

Los guionistas Manuel Bartual y Modesto García, cuyos relatos de ficción en Twitter se han viralizado en los dos últimos años y que colaboraron en uno, Red Monkey, son los responsables de este experimento. En El gran secuestro, producido con Shine Iberia, han mezclado su experiencia en la red con la emisión de un programa en directo en cuatro días de la semana pasada a través de Playz y YouTube. La cantante Ruth Lorenzo, el rapero Arkano y los periodistas Máximo Huerta y María Gómez supuestamente fueron raptados por un misterioso hombre y la audiencia, a través de sus tuits, les ayudaron a liberarse. "Queríamos que la gente experimentara esa conexión muy directa de sentir que desde el sofá de casa está influyendo en lo que ve en pantalla", comenta García.

El gran secuestro propone una experiencia a medio camino de las escape room y los videojuegos (los participantes del programa pierden vidas si no pasan determinadas pruebas). "Más que televisión, es una interconexión entre medios, una experiencia transmedia muy interactiva, la unidireccionalidad de la televisión cambia a una conversación entre el protagonista con el que está en su casa viéndolo", explica García. "Es una rotura de la pared que todavía existe entre lo que es la tele más clásica y la conversación que la acompaña. Nos hemos encontrado que la gente nos ha dado mucho más de lo que esperábamos, no solo a nivel de resolver pruebas, si no cómo la gente se ha volcado a buscar pistas o a teorizar sobre la historia del secuestrador", apunta Bartual.

Entre el jueves y el domingo pasado el evento, como lo llaman sus creadores, se emitió en directo y sin previo anuncio, fue tendencia en redes y acumuló 750.000 visualizaciones en Twitter, YouTube e Instagram. Y el proyecto continúa vivo. Este viernes tendrá su conclusión con una entrevista de María Gómez al secuestrador y se explicarán algunos de los misterios que quedaron por resolver. Y a lo largo de esta semana Playz está publicando resúmenes para poder consumir la historia cuando se quiera, como si fuera una serie.

TVE está usando Playz para elaborar productos que sean atractivos al público joven y con los que este pueda interactuar. Ya lo hizo con ficciones como Si fueras tú, en la que la audiencia decidía a través de votaciones qué camino debía tomar la protagonista cada semana. "Es obvio que hay que conectar con nuevas generaciones haciendo productos con los que se sientan cómplices. Cuando nos vinieron con El gran secuestro, era una guinda a una apuesta de intentar conectar con la gente. Nosotros peleamos por esa gente que tiene algo que decir", comenta Fran Llorente, director de Proyectos y Estrategia de RTVE.