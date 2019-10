‘Watchmen’ quiere ser tu nueva obsesión

Hace unos años, parecía que HBO estaba a punto de entrar en barrena. Juego de tronos iba a terminar y no se veía un relevo claro con su relevancia entre público y crítica. Sin embargo, tras el final de las luchas en Poniente, la cadena ha encadenado títulos que han logrado un eco inesperado. Chernobyl, Years and Years, Euphoria y Succession han logrado ser el foco de la conversación de los seriéfilos. Ahora Watchmen quiere tomar el relevo en esa conversación. Llega como una de las producciones televisivas más esperadas del año y con unas expectativas disparadas por los elogios de la crítica. El primer episodio se verá en HBO España este lunes. Estas son las claves de la serie que quiere convertirse en tu nueva obsesión (sin spoilers de la serie; los spoilers de los cómics se avisan en el texto).

Su relación con el cómic: reinterpretación a modo de secuela

La nueva creación de Damon Lindelof (uno de los responsables del fenómeno Perdidos y de la aplaudida The Leftovers) está basada en el que posiblemente sea el cómic más premiado, alabado y rupturista en fondo y forma, que se publicó entre 1986 y 1987. Pero, a diferencia de la película de 2009 de Zack Snyder, la serie no pretende ser una adaptación de la historia original, sino que toma prestado su universo para reinterpretarlo y llevarlo al terreno de Lindelof. El guionista siempre ha dejado claro su respeto por el material escrito por Alan Moore y dibujado por Dave Gibbons, no quería mancillar su obra. Eso sí, algunos de los personajes se mantienen pero los encontramos años después. Tampoco pretende ser una secuela al uso... Definirlo como una reinterpretación es, quizá, lo más apropiado.

No necesitas haber leído el cómic para entenderla

Aunque la experiencia será más completa y divertida si se captan las referencias a las viñetas, no es obligatorio haber leído antes el cómic para que la serie sea perfectamente comprensible. Narra una historia autónoma que se explica en pantalla sin contar con que el espectador tenga información exterior y puede resultar igual de entretenida. ¿Es recomendable haber leído el cómic? Sí. ¿Es necesario? No.

Un mundo distópico

Entremos en materia. Watchmen en realidad no es una historia de superhéroes: casi todos sus personajes centrales no tienen poderes y viven en los márgenes de la sociedad, retirados de su anterior tarea de protectores de la humanidad. Mientras que la historia original estaba ambientada en 1985, la acción de la serie tiene lugar décadas después en un universo similar. En este mundo distópico, Robert Redford es el presidente de Estados Unidos (en el cómic se mencionaba que era candidato a la presidencia y en la serie ya lleva en el cargo desde 1992), los superhéroes son ilegales y la policía se cubre el rostro porque son objetivo de un grupo terrorista. Los combustibles fósiles han desaparecido totalmente como fuente de energía. Internet y los teléfonos móviles han sido prohibidos. Además, se ha aprobado una ley de Víctimas de la Violencia Racial que pretende compensar a las víctimas y descendientes de víctimas de crímenes de odio racial a lo largo de la historia.

De la amenaza nuclear al supremacismo blanco

Mientras que, en la historia original, la Guerra Fría y la amenaza nuclear sobrevuelan toda la historia, esta reinterpretación ha cambiado ese miedo por la amenaza del supremacismo blanco. De hecho, el primer capítulo arranca mostrando un hecho histórico: los disturbios raciales que se ocurrieron en Tulsa (Oklahoma) en 1921. Entre el 31 de mayo y el 1 de junio de ese año, varios grupos de población blanca atacaron la comunidad afroamericana de la ciudad. Se ensañaron especialmente con el distrito de Greenwood, donde se encontraba la comunidad afroamericana más próspera de Estados Unidos. El barrio quedó totalmente destruido. En la Tulsa presente se ambienta la serie. Allí, el supremacismo blanco sigue presente a través del grupo Seventh Kalvary, portadores de máscaras al estilo de Rorschach.

Los personajes clave

Angela Abar (Regina King) Una detective de policía de Tulsa que hace su trabajo enmascarada, como el resto de sus compañeros, para proteger su identidad. Ella asume la identidad de Sister Night. Laurie Blake / Espectro de Seda II (Jean Smart) Era uno de los personajes centrales en los cómics. Mantenía una relación con el doctor Manhattan y, cuando él se marcha a Marte, con Búho Nocturno / Dan Dreiberg. Su madre también fue superherína (la Espectro de Seda original). En la serie, es agente del FBI y (spoiler de los cómics) ha tomado el apellido de su verdadero padre, El Comediante. Adrian Veidt / Ozymandias (Jeremy Irons) El hombre más inteligente y rico del planeta vive apartado del resto en medio de excentricidades y con un aire misterioso. (Spoiler de los cómics) En la historia original, resulta ser el villano. Pero en la serie quizá las cosas sean diferentes. Judd Crawford (Don Johnson) Es el jefe de Policía de Tulsa y tiene una relación muy estrecha con Angela Abar. Se ha especulado que podría ser una versión mayor del Búho Nocturno. Walter Kovaks / Rorschach Aunque en la serie ya está muerto, su legado permanece a través del violento grupo de seguidores que lleva su máscara. En los cómics, escribía un diario que podría haber visto la luz, mostrando su retorcida y conspiranoica forma de pensar. Dr. Manhattan El doctor Jonathan Osterman se convirtió en el doctor Manhattan tras un fallo en unas pruebas científicas. Entre sus poderes se encuentra la posibilidad de estar en todos los lugares y todos los tiempos a la vez y, harto de los humanos y sus problemas, abandona la Tierra en busca de una galaxia menos complicada. Una de las grandes incógnitas es si aparecerá en la serie y cómo lo hará.

De momento, una sola temporada

La primera temporada de Watchmen tendrá nueve capítulos y, en principio, está pensada para tener una sola entrega. Pero habrá que ver qué recibimiento tiene. The Leftovers también estaba pensada originalmente para una sola temporada que narraba todo el contenido de la novela que adaptaba, pero se alargó durante tres entregas. Eso sí, el final de cada temporada podría haber servido como final definitivo. Algo así parece que hará Lindelof en Watchmen.