Las 15 series más destacadas de octubre

Sorry for Your Loss

Fue uno de los mejores estrenos de 2018 que nadie vio. Elizabeth Olsen es la protagonista de esta serie en la que una joven viuda trata de aprender a llevar el luto por la reciente muerte de su marido. Narrada en dos tiempos, el presente y un pasado en el que la protagonista todavía disfrutaba de un matrimonio aparentemente feliz, este drama con capítulos de 30 minutos seguirá indagando en la segunda temporada en la profundidad del duelo.

¿Dónde y cuándo verla? Se estrena el martes 1 de octubre en Facebook Watch (para verla, hay que buscarla por su título en el buscador de la red social y en su página estarán disponibles los capítulos gratis en versión original con subtítulos en español).

Catalina la Grande

Con aires de superproducción llega esta miniserie de cuatro capítulos ambientados en la lujosa y despiadada corte rusa del siglo XVIII. Helen Mirren es la emperatriz Catalina la Grande en esta historia que se centra en los últimos años de su reinado y en el apasionado romance que vivió con Grigory Potemkin. En la línea de los grandes dramas de época con sello europeo, se puede esperar lujo, sexo intrigas palaciegas y políticas y personajes con mucha ambición y poder.

¿Dónde y cuándo verla? En Sky, el 3 de octubre.

Peaky Blinders

Una de las producciones británicas más elogiadas y aplaudidas por crítica y público, ganadora del premio Bafta al mejor drama por su cuarta temporada, estrena su quinta entrega en Netflix tras la emisión en la BBC. La historia centrada en los enfrentamientos entre mafiosos en la Birmingham de los años veinte mira ahora a la nueva carrera política de Thomas Shelby, coincidiendo con el crack del 29. Además de la historia, la serie engancha por su potente apuesta formal, la banda sonora, una dirección arriesgada y personajes violentos y arrogantes para los que la familia es lo más importante.

¿Dónde y cuándo verla? En Netflix, el viernes 4 de octubre.

Mr. Robot

Con su primera temporada logró meterse en el centro de la conversación seriéfila gracias a su apuesta rompedora que combinaba una trama con hackers informáticos con ambición de cambiar la sociedad, la misteriosa personalidad de su protagonista y una narrativa y estética con mucha personalidad marca de la casa de su creador, Sam Esmail. Ahora llega a su final cuatro temporadas después para poner punto final a la historia de Elliot (interpretado por el oscarizado Rami Malek), empeñado en salir airoso de la mayor revolución de todas.

¿Dónde y cuándo verla? La última temporada arranca en Movistar Series el día 7 de octubre.

La guerra de los mundos

La BBC adapta en tres episodios el clásico escrito por H.G. Wells del que bebió la famosa versión radiofónica de Orson Welles. En esta adaptación, la historia transcurre por primera vez en la Inglaterra eduardiana de 1906, periodo en el que fue escrita. El impacto de un gran meteorito desencadena la invasión de la Tierra por una raza alienígena de origen desconocido. El sello de la BBC y su buen hacer con las historias de época y adaptaciones literarias nos hace esperar grandes cosas de ella.

¿Dónde y cuándo verla? #0, el canal de Movistar, la estrena el viernes 11.

Veronica Mars

Kristen Bell vuelve a dar vida al personaje que la dio a conocer, la detective privada Veronica Mars, aquella adolescente que resolvía misterios en Neptune junto a su padre y sus amigos. La serie, que cuenta con una potente base de fans que incluso logró recaudar suficiente dinero para producir una película, ha contado con ocho nuevos episodios que se emitieron en verano en Estados Unidos y ahora llegan a España.

¿Dónde y cuándo verla? En TNT, desde el día 15.

La casa de las flores

La primera temporada de este culebrón mexicano fue todo un éxito en España en verano de 2018 con sus giros locos a modo de parodia del género, sus frases virales y la pe-cu-liar-for-ma-de-ha-blar de Paulina de la Mora. Ahora se enfrenta al reto de mantener el nivel a pesar de las altas expectativas de sus fans y tras la marcha de Verónica Castro, reina de las telenovelas mexicanas. Los hermanos De la Mora se reencuentran tras la muerte de su madre y tienen que encarar nuevos problemas.

¿Dónde y cuándo verla? El viernes 18 se estrena la segunda temporada en Netflix.

Modern Love

Una columna de The New York Times es la base de esta serie con la que Amazon parece querer resarcirse del tropiezo que fue The Romanoffs el año pasado. En este caso, John Carney (Once, Begin Again) es el responsable de este retablo que cuenta con diferentes directores y guionistas para episodios autónomos de media hora de duración que tienen como hilo conductor el amor en sus diferentes expresiones: desde una pareja madura que busca reconectar hasta las complicaciones que afronta una mujer con trastorno bipolar pasando por la relación paterno-filial entre una joven y el portero de su edificio. Anne Hathaway, Tina Fey, John Slattery, Cristin Milioti, John Gallagher Jr., Andy García o Julia Garner forman parte de su elenco.

¿Dónde y cuándo verla? Los ocho episodios estarán disponibles en Amazon Prime Video el viernes 18.

Vida perfecta

A veces la vida no es como la habías planeado y te encuentras superando la treintena y con tu mundo patas arriba. Eso les pasa a las tres protagonistas de esta comedia creada y protagonizada por Leticia Dolera que transpira naturalidad a través de los pequeños dramas de la vida. Por diferentes motivos, los pilares de las vidas de tres mujeres imperfectas (es decir, normales) se tambalean y tienen que afrontar inesperados giros que les llevan en direcciones con las que no contaban. Vamos, la vida misma. Un consejo antes de ver la serie: dejar los prejuicios a un lado y dejarse llevar.

¿Dónde y cuándo verla? Ocho capítulos que estrenará Movistar + el 18 de octubre.

Watchmen

El popular y aclamado cómic es la base sobre la que Damon Lindelof (Perdidos, The Leftovers) ha llevado a cabo su propia reinterpretación a modo de secuela de aquella historia ambientada en un mundo en el que los superhéroes se han convertido en unos proscritos que viven escondidos y perseguidos. Mientras que la novela gráfica tenía a la Guerra Fría y la amenaza nuclear como telón de fondo, ahora el mal estará encarnado en el supremacismo blanco. Entre sus protagonistas, Regina King, Don Johnson y Jeremy Irons. Las expectativas están por las nubes en una de las series más esperadas del mes... y del año.

¿Dónde y cuándo verla? Estreno el 21 de octubre en HBO España con un episodio cada semana.

BoJack Horseman

La animación para adultos se ha hecho mayor con historias como la de este caballo alcohólico, depresivo y exestrella de una sitcom. Aprovechando la libertad que da el formato, la serie aborda con valentía, y bajo la apariencia de comedia, temas muy serios como la adicción, la paternidad y maternidad o la soledad. Y, aun así, consigue ser muy divertida. Ahora llega el turno de empezar a despedirse de BoJack con la primera parte de su sexta y última temporada.

¿Dónde y cuándo verla? Los ocho ocho episodios de la primera parte de su última temporada se estrenan en Netflix el 25 de octubre.

El método Kominsky

Otra de esas comedias que logran combinar las risas y las lágrimas con habilidad. En este caso, la ecuación suma además chistes sobre la vejez, la enfermedad y la muerte con dos protagonistas de la tercera edad. Michael Douglas y Alan Arkin son las estrellas al frente del elenco de esta producción de Chuck Lorre (The Big Bang Theory, Dos hombres y medio) que se hizo con el Globo de Oro a la mejor comedia de 2018.

¿Dónde y cuándo verla? La segunda temporada estará disponible en Netflix el 25 de octubre.

Pennyworth

Con aires de historia de espías y acción a lo James Bond llega esta historia centrada en uno de los personajes del universo de DC, Alfred Pennyworth, un exmilitar de las Fuerzas Especiales del Aire del ejército británico que forma una compañía de seguridad en la década de los sesenta en Londres. Su camino se cruzará con el del multimillonario Thomas Wayne, futuro padre de Bruce Wayne, Batman. La trama de esta historia con tintes oscuros pero con toques de humor tiene lugar antes de que Alfred se convierta en el mayordomo de Batman.

¿Dónde y cuándo verla? Starzplay la estrena el 25 de octubre.

Silicon Valley

Última temporada para esta comedia ambientada en el mundo de las startups y los emprendedores de Silicon Valley. Personajes con ambición pero con alma de perdedores son los protagonistas de una historia que mezcla humor inteligente con el más burdo y escatológico y que se toman muy en serio eso de "fracasa rápido, fracasa mejor". El futuro de Richard y compañía y Pied Piper se pone en juego en esta última tanda de episodios.

¿Dónde y cuándo verla? Arranca en HBO España y Movistar Series (es una de las últimas series que comparten todavía) el lunes 28.

La señora Fletcher

El escritor Tom Perrotta es el creador de esta comedia basada en su última novela. La historia sigue a una madre soltera de cuarenta y tantos años y a su hijo adolescente. Cuando este se va a estudiar a la Universidad, ella decidirá probar cosas nuevas en su vida, desde apuntarse a un grupo de estudio hasta empezar a ver porno. Mientras, para su hijo la adaptación en el nuevo entorno estudiantil no será fácil. Una gran Kathryn Hahn es la protagonista de esta serie que consigue trasladar a la pantalla con bastante fidelidad el contenido del libro. Una historia pequeña, en principio de una sola temporada, pero con mucho encanto.

¿Dónde y cuándo verla? Estreno en HBO España el 28 de octubre.