Viva Suecia, en misa y repicando

Empieza a ser habitual cruzarse con personas ataviadas con la camiseta de la selección sueca de fútbol en el circuito festivalero español. La respuesta a tal enigma se suele encontrar en los gritos que recorren las gargantas de las almas que ven aparecer en el escenario a Viva Suecia, como ocurrió en la pasada edición del Sonorama Ribera, en la que actuaron por sorpresa en la Plaza del Trigo de Aranda de Duero (Burgos).

Por aquel entonces, lo hicieron entre suspense y preocupación, la que mostraron los seguidores de la banda cuando Rafa Val, intérprete y guitarrista de la banda, sufrió una fractura del dedo. "He adaptado todos los mecanismos posibles para no venirme abajo. Es un poco duro no saber si podrás volver a tocar como antes, o si volverás a componer. Pero me prometí a mí mismo que estar de bajón no significaba nada bueno, y que no beneficiaba a nadie", explica.

La banda presenta su tercer disco, El Milagro (Subterfuge Records), la continuación de Otros principios fundamentales (2017), el largo que les sirvió para consolidarse en el circuito de conciertos nacional, les permitió cruzar el charco a México y colgar dos noches consecutivas el cartel de no hay billetes en las salas But y La Riviera (Madrid), con menos de un año de diferencia. De las 20 citas que ya han anunciado a lo largo de España, sorprende no encontrar ninguna mención a la capital, lo podría hacer pensar en un asalto al feudo del Wizink Center, aunque la banda formada en Murcia apuesta por la cautela: "Madrid es nuestra segunda casa y queremos ser consecuentes con el momento que está atravesando la banda y no pecar de soberbios", replica Val.

La mística de la religión acompaña al disco a lo largo de su recorrido, deconstruída en diferentes aspectos, como en la Virgen de la portada del formato físico, las campanas de Qué Querías Ser de Mayor o en los coros reverberantes de Necesitarnos Tanto. La sobriedad del oficio se parte en mil pedazos con el funky de Algunos tenemos fe y se oficia con la irreverente Lo Que Te Mereces, con una letra que sirve de homenaje a los hábitos que se prometen abandonar en la resaca del domingo.

"Parece que hoy no ha muerto gente, sigue intacto el equilibrio", es el verso que da el pistoletazo de salida a la canción y a su a vez a un disco que sin partir de un concepto, se encuadra en el contexto de lo que ha supuesto el fulgurante ascenso de banda en la escena musical, y en una idea: la de la luminosidad. Aterrizar algo tan complejo requirió de un trabajo terrenal. La construcción del nuevo proyecto comenzó por los cimientos, con un trabajo centrado en las bases rítmicas del que se encargaron Fernando Campillo, en la batería y en el bajo con Jesús Aguayo, más conocido como Jess Fabric, que cita al productor Danger Mouse como uno de las referencias en las que se ha inspirado para este proceso.

"En este disco las cuerdas, vientos y sintetizadores colorean la mezcla de las bases rítmicas, que son muy potentes", explica el guitarrista de la banda, Alberto Cantúa. El reto de llevarlo al directo y el paso adelante que Viva Suecia se ha exigido en su evolución musical les ha llevado a ampliar la familia, con Ricardo Cominero, el "quinto sueco", que ha participado en la grabación con los teclados y los sintetizadores. A dónde les llevará esta conversación con lo celestial es un misterio, pero en los inescrutables caminos del señor ya han dejado huella. "No hay una fórmula, lo único que hacemos con más o menos atino, es contar lo que nos pasa y ahí se cuela el amor, la amistad, las celebraciones y los problemas", concluye Val.