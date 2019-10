Siempre me he preguntado qué razón última empuja a los espontáneos que irrumpen en los eventos de masas, ya sean conciertos, partidos de fútbol o (un clásico) Eurovisión. Me cuesta creer que aniden solo legítimas reivindicaciones tras el ánimo de Jimmy Jump, famoso por saltar a los escenarios de los Goya (2011) y Eurovisión (un año antes), o del espontáneo británico que en 2018 se plantó en el escenario del concurso musical y le arrebató el micrófono a la representante británica SuRie. Curiosamente no revientan mítines ni solemnes inauguraciones, sino espectáculos de ocio televisados donde lo que queda es la foto de la anécdota y la risa incómoda.

El último evento reventado ha sido esta misma semana el desfile de Chanel en la Semana de la Moda de París. Una mujer vestida con un traje que imitaba el clásico tweed en blanco y negro, unos zapatos de plataforma ortopédicos y un sombrerito absurdo saltó por encima de las cabezas del rígido front row y con unos ademanes propios de Carol Burnett se sumó al desfile de la temporada primavera-verano de 2020. Se trataba de una performance cómica de Marie Benoliel, una conocida youtuber francesa, cuya cuenta de Instagram (Marie S'Infiltre) tiene casi 200.000 seguidores y en la que suele bromear con los clichés recurrentes de la sociedad de consumo, de los tacones al Tinder o el cuerpo de las mujeres.

Con el público y la seguridad paralizados, Marie Benoliel logró dar unos cuantos pasos sobre una pasarela que recreaba los tejados de París hasta que una de las modelos, Gigi Hadid, le cortó con determinación el paso y la invitó a terminar su broma. El gesto de la modelo poco tenía de dulce, es más, destilaba un cabreo que fue la verdadera sorpresa. Con los ojos claros clavados en la cara de la espontánea parecía decirle: "Déjate de burlas ¿No ves que estamos trabajando?".