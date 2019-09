“No es fácil montar un festival, los promotores culturales son unos héroes”

Guillermo de la Torre, Will para los amigos, es un madrileño de 31 años, que con ganas y perseverancia ha logrado sacar un festival solidario adelante. Y lo ha hecho prácticamente solo, rodeado de tres personas muy cercanas y escudado por la asociación que preside, AltruRitmo. Y precisamente así se llama la cita musical que creó hace cuatro años en El Campo de la Cebada, un lugar de encuentro abierto al público ubicado en plena capital: “Me gusta mucho la música, me encanta ir a festivales e incluso he sido guitarrista de alguna banda, así que se me ocurrió convencer a algunos artistas para hacer un concierto solidario y aquí estamos”. Y tanto que sí, porque este sábado 28 de septiembre se celebra la quinta edición del evento en la Explanada Recinto Ferial Madrid Río, junto a Matadero Madrid.

El objetivo principal de AltruRitmo es ayudar a pequeñas ONG, de hecho, durante sus tres primeros años de existencia las bandas han tocado gratis y todo lo recaudado en las barras lo han donado: “Sabemos que hay muchas ONG humildes con proyectos muy interesantes que luchan por conseguir ayudas económicas. Este dinero puede ser muy importante para su existencia”. La idea principal es que cada edición cuente con propuestas diferentes, y este año, por ejemplo, serán dos las protagonistas: DaLaNota y TEAM4Ghana. La primera es una ONG que ayuda a niños y niñas en riesgo de exclusión social a los que se educa en valores a través de la música, mientras que la segunda trabaja para mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas de las áreas más desfavorecidas de Ghana.

Pero organizar un festival solidario no es sencillo: “Este año va a venir más gente, hemos ampliado el aforo, pero el coste del festival es mayor porque no tenemos entradas a la venta, por lo que todo depende de lo que recaudemos en las barras”, asegura De la Torre, que este año ha tenido que lidiar "con el sistema". En lugar de entradas normales, AltruRitmo dispondrá de entradas solidarias, un pase totalmente voluntario para que todo aquel que quiera pueda aportar una cantidad simbólica y aportar su granito de arena: “No es lo mismo obligar a la gente a comprar una entrada para asistir, así hemos vendido mucho menos con este tipo de entrada”. Pero confía en los asistentes de una cita así, por eso para animar a que el público colabore ha valorado la posibilidad de mantener abierta la venta de este tipo de boletos una semana más: "Es como esos conciertos en los que la gente paga después de disfrutarlos, aquí, si se lo han pasado bien aún tienen unos días más para colaborar".

Cuatro personas hacen posible que este sábado se pueda disfrutar gratis de Neuman, Baiuca, Camellos o Penny Necklace: "Las bandas vienen cobrando, pero muchos artistas no son viables. Todos hacen un esfuerzo por venir y son muy flexibles con la contratación, pero el cabeza de cartel es lo más difícil de conseguir". Y para eso necesitan el apoyo de patrocinadores: "Cuesta mucho trabajo encontrar empresas que respalden el proyecto, su ayuda es fundamental para que se pueda celebrar". Budweiser, AIE y VOI son las tres marcas que este año se han atrevido con AltruRitmo, un esfuerzo que agradecen mucho desde la organización.

"Me gusta lo que hago, pero el hobby se ha convertido en trabajo, una labor a la que tienes que dedicar todo tu tiempo libre", afirma De la Torre, que asegura que la mayor parte del tiempo la ha dedicado a saltar las trabas burocráticas habituales a la hora de organizar un evento: "No es fácil montar un festival. Para cualquier actividad hay que firmar un montón de cosas. Para mí los promotores culturales son unos héroes, se la juegan mucho. Ojalá tuviésemos más seguridad, pero para eso haría falta legislar sobre ello". Pero a pesar de las dificultades, lo cierto es que alrededor de siete mil personas acudieron en 2018 por AltruRitmo, triplicando el aforo inicial del festival, ahora su punto de mira está en consolidar el proyecto: "El objetivo es que podamos contar con más ayuda pública y privada para que podamos aspirar a más y seguir celebrando el festival". Por eso, para De la Torre el punto de mira son grandes citas solidarias como ROCKchester y cada una de las acciones solidarias que muchos festivales llevan a cabo en España.