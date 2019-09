System of a Down, primer cabeza de cartel del Resurrection Fest 2020

El Resurrection Fest Estrella Galicia celebra los días 1, 2, 3 y 4 de julio su 15 aniversario y acaba de anunciar a su primer cabeza de cartel para la próxima edición, System of a Down. La gran cita musical lucense logra llevar a lo más alto de su programación una de las bandas más deseadas por sus seguidores, y líder absoluto en los festivales europeos de metal más importantes. Además, esta será la única actuación en España en 2020, un show de larga duración donde tocarán sus grandes éxitos.

Antes de este anuncio en el Resurrection Fest, System of a Down ya había anticipado en sus redes sociales su vuelta a los escenarios europeos el próximo verano en Finlandia. Eso sí, desde Hypnotize, en 2005, no publican material nuevo, así que el público tendrá que conformarse con escuchar los clásicos de la banda liderada por Serj Tankian. Su último concierto en España tuvo lugar en otro festival, el Download, en junio de 2017.

Desde la organización han asegurado que el de System of a Down será un espectáculo "jamás visto en el festival", pero las sorpresas del Resu para el próximo año siguen. El evento de Viveiro publicará el nombre de más artistas el próximo lunes 23 de septiembre. Eso sí, habrá que esperar hasta el 1 de octubre a las 11.00 para poder comprar las entradas a precio reducido. Cabe resaltar que en 2019 agotaron los boletos en febrero y este año prevén que se produzca una situación similar.