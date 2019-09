NBC revivirá ‘Salvados por la campana’ y ‘Battlestar Galactica’ en su plataforma

En enero, la compañía NBCUniversal anunció su intención de lanzar una plataforma digital. No será un nuevo competidor de Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+ o Disney+, sino una plataforma gratuita para los suscriptores de los paquetes de cable que ofrece la compañía en Estados Unidos y se financiará a través de publicidad. Ahora se han anunciado nuevos detalles sobre la plataforma, además de algunos de los contenidos que incluirá.

Bonnie Hammer, jefa de la sección digital de la compañía, ha sido la encargada de anunciar los primeros detalles de la plataforma en The Hollywood Reporter. Su nombre será Peacock (pavo real), en referencia al nombre con el que se conoce el logo de la cadena. Su lanzamiento, en principio solo en Estados Unidos, será en abril de 2020 y lo hará con unas 15.000 horas de contenido. Durante los Juegos Olímpicos de Tokio, que se celebrarán entre julio y agosto de 2020, la plataforma incluirá parte de la cobertura que realizará la cadena. Hasta otoño de 2020 no empezarán a llegar sus series originales, de las que ya se conocen algunos de los proyectos en marcha. Tres de ellos apuestan por la nostalgia con nuevas versiones de títulos muy conocidos.

Destaca la recuperación del universo de Battlestar Galactica, proyecto que tendrá como responsable a Sam Esmail, creador de Mr. Robot y Homecoming. La serie original, emitida entre 1978 y 1979, ya tuvo un remake con Ronald D. Moore como máximo responsable y que contó con cuatro temporadas entre 2004 y 2009. Como ha aclarado el propio Esmail en Twitter, no se tratará de una nueva versión, sino que "explorará una nueva historia dentro de la mitología manteniéndose fiel al espíritu de Battlestar".

Otra resurrección será la de Salvados por la campana. Mario Lopez y Elizabeth Berkley, actores de la serie original (1989-1992), retomarán sus papeles, además de ejercer como productores de la nueva versión. También regresará a su antiguo rol Soleil Moon Frye para recuperar Punky Brewster.

La programación original anunciada también incluye la comedia Rutherford Falls, creada por Mike Schur y Ed Helms y protagonizada por este último; un espacio nocturno de emisión semanal con la humorista Amber Ruffin; la serie Dr. Death, protagonizada por Alec Baldwin, Jamie Dornan y Christian Slater, o la comedia dramática en español Armas de mujer.

Además de la programación original, Peacock tendrá los derechos en exclusiva de emisión de ficciones de éxito de NBC. La comedia Parks and Recreation aterrizará en ella en octubre de 2020, mientras que The Office lo hará en enero de 2021. Además, Bonnie Hammer ha asegurado que entre los objetivos prioritarios de la compañía está la resurrección de The Office (2005-2013), un programa que mantiene unos altísimos niveles de popularidad en Estados Unidos y que es el más visto de todo el catálogo de Netflix en Estados Unidos, según datos de la consultora Nielsen.