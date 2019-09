Con Sergio Ramos, hasta la cocina

El día que el Real Madrid presentó a Sergio Ramos en el Bernabéu tras ficharle del Sevilla, el jugador, poco acostumbrado a las cámaras y la atención del público, dejó para la posteridad una imagen que terminó convirtiéndose en las redes sociales años después en uno de los memes más famosos relacionados con el futbolista: el micrófono estaba tan bajo que se agachó para hablar de una forma cómica en vez de subirlo a su 1,84 hasta que el presidente del club, Florentino Pérez, acudió al rescate. Cuatro ligas, dos Copas, tres Supercopas, cuatro Champions, tres Supercopas de Europa, cuatro Mundialitos, dos Eurocopas y un Mundial después, Ramos sigue olvidándose de que los micrófonos son parte esencial de una presentación. El central madridista ha presentado este martes una serie documental de ocho capítulos sobre su vida más allá de los terrenos de juegos producida por Amazon Prime Video (estreno el viernes 13 de septiembre) y el micrófono bailaba continuamente en sus manos, con la consiguiente petición de los técnicos de sonido de que lo mantuviese quieto.

Una anécdota menor que recordó a sus inicios para la presentación de una serie que aspira al éxito global contando una historia local, según la describió en el auditorio del Museo Reina Sofía, en Madrid, Georgia Brown, directora de series europeas de la plataforma. La idea de El corazón de Sergio Ramos es mostrar cómo es el central madridista en su faceta más personal. O al menos lo que él ha decidido que quiere mostrar. El documental es tan personal que su esposa, Pilar Rubio, tiene un papel protagonista, así como sus tres hijos. "Se han metido hasta la cocina", ha explicado Ramos. Y Amazon lo ha hecho literalmente. En el primer episodio se ve a Ramos preparando la merienda a los pequeños en la cocina de su casa. También se ven imágenes de los niños camino del Bernabéu para ver jugar a su padre y reconociendo quién es su jugador del Madrid favorito: "Luka Modric", dice el mayor provocando la carcajada de su madre.

“Nos han hecho sentir cómodos, tanto dentro como fuera de casa. Pilar y yo estamos más acostumbrados [a las cámaras], pero con los niños ese nivel de dificultad aumenta. Cuando tienes cuatro o cinco cámaras grabando momentos muy íntimos, los niños se cohíben y se cortan, están más inquietos y sorprendidos”, ha dicho el jugador.

La serie ha sido grabada en la peor temporada del club blanco en mucho tiempo, que cerró sin títulos, malas sensaciones y muchas derrotas. La noche en la que el Real Madrid cayó eliminado con el Ajax de Ámsterdam en la Liga de Campeones, Ramos no jugaba al estar sancionado (provocó su expulsión en el partido de ida). Ese día, Amazon estaba grabando en el palco con él y el jugador les abandonó tras perder para bajar al vestuario con sus compañeros. "El documental también habla de que no todo es perfecto, no todo sale bien, y esa es la realidad de las cosas", ha dicho Ramos a los periodistas, aunque ha evitado especificar si ordenó detener la grabación por el mal momento pasado.

El jugador sí que ha expresado el deseo de que en una supuesta segunda temporada de la serie documental, se muestren éxitos grabados en directo. "La idea es que seamos socios unos cuantos años porque también me gustaría que mi historia se pudiera contar ganando", ha dicho el jugador sobre que existe la posibilidad de que Amazon grabe más entregas. "Tengo más temporadas con Amazon que con el Madrid", ha bromeado el jugador, al que le quedan dos temporadas de contrato el en club.

"Soy un niño de barrio, de Camas, con mucha ilusión, que he trabajado para conseguir un sueño. Por eso este documental, si sirve de ayuda para cualquier niño que tenga un sueño, ya habrá merecido la pena", ha contado Ramos, que durante toda la presentación ha repetido una y otra vez las palabras "esfuerzo" y "sacrificio". El jugador Ramos dice no buscar caer mejor o peor con el documental y tan solo querer que la gente se haga una mejor idea de cómo es él en realidad. En el campo de fútbol, y en la cocina.