Un rodaje convertido en torre de Babel

Una mansión de una urbanización de Las Rozas (Madrid) acoge una reunión de la mafia. Discuten algo en ruso mientras toman limonada al lado de la piscina. Cuando las cámaras dejan de grabar, en este jardín se escucha una curiosa mezcla de inglés, francés, ruso y español mientras se gesticula mucho. Algunos días, el rodaje de la serie Nasdrovia, que Movistar + estrenará en 2020, ha sido toda una torre de Babel, como en la jornada de la semana pasada de la que fue testigo EL PAÍS. Si la paciencia y la confianza son esenciales en cualquier rodaje, lo son especialmente en el de esta comedia. Paciencia para aguantar secuencias que se repiten hasta una veintena de veces. Y confianza en que los traductores logren que la comunicación entre los implicados sea efectiva.

Aunque Leonor Watling y Hugo Silva son los protagonistas de esta comedia producida por Globomedia y cuyo guion firman Sergio Sarria, Luismi Pérez y Miguel Esteban, una parte importante de la trama se centra en los mafiosos con los que los dos protagonistas entran en contacto tras decidir ella dar un giro de timón a su vida y montar un restaurante de comida rusa.

Anton Yakovlev, intérprete nacido en San Petersburgo, es en la ficción Boris, un importante capo de la mafia rusa en España. Como el resto de criminales de esta historia, su personaje habla en ruso y en español con acento ruso. Yakovlev habla ruso y francés..., pero nada de español. Por eso, durante el rodaje de Nasdrovia, el también actor Guillermo Ortega se ha convertido en su sombra, haciendo las veces de profesor de español, de intérprete y de puente con el resto del equipo.

"Antes de venir al rodaje, le ayudo con el guion. Se ha transcrito todo fonéticamente en el alfabeto cirílico tal y como suena en español y así se lo ha aprendido. Yo voy a su casa y practicamos para encontrar la entonación, que suene a español y tenga sentido", explica Ortega, que se comunica con Yakovlev en francés. Conocido por interpretar a Paco, el dueño del videoclub de Aquí no hay quien viva, Ortega ya había ayudado a otro actor de Nasdrovia, el francés Yan Tual, cuando este preparaba un papel para la serie Servir y proteger. De ahí, y aprovechando sus vacaciones, terminó siendo coach de idioma de Yakovlev.

El actor Anton Yakovlev (en el centro), habla con Guillermo Ortega (a su espalda) y con otros miembros del equipo de rodaje de 'Nasdrovia'. Santi Burgos

Entre tomas en el rodaje, Ortega acompaña al actor, le traduce y le explica lo que está ocurriendo a su alrededor. "Hemos hecho una especie de fusión artística, tanto para la lengua como para preparar el personaje", explica Yakovlev. "Vino hablando español con acento francés, y lo primero que tuvimos que hacer fue quitar eso, irnos al ruso. Afortunadamente, los eslavos en general tienen mucha facilidad para los idiomas porque tienen una banda de frecuencia fonética muy amplia. Hay sonidos eslavos que los españoles no pillamos, pero los eslavos sí que pillan muy bien cualquier sonido español", dice Ortega.

Si la dificultad que encuentra Yakovlev viene por no saber español, la de los actores que dan vida al círculo más cercano de este peculiar jefe mafioso llegan por no saber ruso. El parisino Yan Tual interpreta a Vasili, mano derecha de Boris. Ya tiene experiencia interpretando a rusos residentes en España gracias a los 12 capítulos de Servir y proteger en los que ha participado. "Me deben ver cara de ruso", bromea en un español que perfeccionó durante su año de Erasmus en España. Para preparar su papel en Nasdrovia ha contado con la ayuda de Yakovlev. "Me ha ayudado un montón grabando palabra a palabra todo el texto. Después por mi cuenta he hecho un trabajo de traducción para enterarme de lo que sucede en toda la serie. Ha sido muchas horas de trabajo", explica Tual.

Los guionistas Luismi Pérez y Sergio Sarria, con el actor Arben Bajraktaraj (en el centro), en una pausa del rodaje de 'Nasdrovia'. Santi Burgos

En el caso de Michael John Treanor, natural de Liverpool pero que habla un castellano perfecto gracias a haber vivido en Torrevieja desde los 10 años, se ha valido de su experiencia vital para preparar el personaje de Sergei, otro de los hombres de confianza del capo. Para imitar el acento ruso se inspiró en antiguos compañeros de sus tiempos como vigilante de seguridad en discotecas de Torrevieja. "Soy un inglés de Liverpool que ha vivido en Torrevieja hablando español con acento ruso y también hablando ruso... ¡ay, la vida!", resume Treanor antes de que en maquillaje añadan más tatuajes a los que ya tiene en su cuerpo.

Siguiendo con el núcleo de esta mafia rusa, Kevin Brand interpreta al joven Yuri. Austríaco residente en Berlín, Brand aprendió español en Barcelona y algo de ruso en un curso en la Universidad. "Pero del texto de aquí no entendía nada. El ruso tiene unos sonidos muy raros que no hay en alemán". Para el actor kosovar Arben Bajraktaraj, que da vida al hermano de Boris, "parece muy difícil actuar en un idioma que no conoces, no hablo español ni ruso. Pero no ha sido tan difícil. Tienes que tener mucho cuidado con la melodía además de la pronunciación. Lo preparas cada día en casa como si fuera una oración matinal, luego vienes y dices tu oración rusa", explica en inglés.

Desde la izquierda, Kevin Brand, Anton Yakovlev (de pie), Yan Tual y Michael John Treanor, en una imagen promocional de 'Nasdrovia'. Nicolás de Assas

La comunicación entre un equipo tan internacional tampoco es sencilla. "Entre nosotros es como si habláramos en un idioma común, una especie de esperanto, con un poco de español, un poco de inglés, un poco de francés...", dice Bajraktaraj. Además, Marta Sanz, ayudante de producción que sabe inglés y francés, hace las veces de intérprete en los casos en los que es necesario.

Con tantos actores de tantas nacionalidades hablando un idioma que no conocen, la función de Oxana Frolova como coach de ruso es fundamental. Ella está presente en el rodaje siempre que hay secuencias en ese idioma y escucha con unos cascos todo lo que los actores dicen cuando se pone en marcha la cámara para corregir problemas de pronunciación o de expresión. A ella no le preocupa que los acentos de los actores sean diferentes. "Cuando les escucho, me recuerda mucho a los tiempos de la URSS, donde cada república tenía su idioma pero además estaban obligados a hablar ruso, y lo hacía cada persona con el acento de su zona. Si rusos ven esta serie, les recordará más a la Unión Soviética que a la Rusia nueva", resume.

Unos minutos después, el rodaje se retoma. El director Marc Vigil habla en inglés con Bajraktaraj sobre su siguiente secuencia. Ortega le traduce a Yakovlev lo que están diciendo. Frolova se pone los cascos para estar preparada... A un lado, los guionistas Sergio Sarria y Luismi Pérez bromean: "ahora nos explicamos por qué en Chernobyl decidieron hacerlo todo en inglés, qué listos fueron".