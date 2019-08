Gamepolis presenta las principales novedades de Nintendo

En plena canícula y con los termómetros registrando cifras imposibles, Málaga acogió los pasados días 19, 20 y 21 de julio el festival Gamepolis en su séptima edición. Un festival que ya se ha convertido en referencia en España, con una afluencia cada vez mayor (40.000 asistentes su edición pasado), un plantel de novedades jugables al servicio del visitante que nada tiene que envidiar a otras ferias de nuestro territorio, y el auspicio de Nintendo Ibérica. La filial española de la gran empresa de videojuegos ha encontrado en el Palacio de Ferias y Congresos de la ciudad de Málaga un escaparate donde mostrar las próximas novedades de su catálogo y ofrecer al público demos de Zelda: Link's Awakening, Pokemon Espada y Pokemon Escudo o Marvel Ultimate Alliance 3.

Un encuentro en el que Nintendo Ibérica ha querido citar a medios y youtubers para ofrecer, en sus propias palabras, un “post-E3”.

A puerta cerrada, en sesiones de quince minutos, tenemos acceso a las novedades que se lanzarán en los próximos meses en la consola híbrida, de las cuales Pokemon Espada y Pokemon Escudo es lo más jugoso a primera vista. Unos cuantos gameplays ya han sido liberados y el juego estuvo disponible en el E3, pero a nuestras tierras aún no había llegado. Quince minutos no dan para mucho, por lo que nos encontramos en uno de los gimnasios del juego, el del tipo agua, y con un plantel de pokemon predefinidos. Muchas de las capacidades no están disponibles, como la exploración del mundo abierto o el menú. La demo consiste en resolver un sencillo puzle mientras derrotamos uno a uno a los entrenadores de apoyo. Lo primero que salta a la vista son los gráficos, bastante similares a lo visto en Pokemon Let's Go, aunque con un estilo más cercano al cartoon. Quienes soñaban con un Pokemon de nueva generación más cercano a lo visto en Zelda: Breath of the Wild tendrán una pequeña alegría, al menos en lo visual. Y es que la fórmula de Game Freak apenas ofrece variaciones. Combates por turnos, un nuevo plantel de monstruos de bolsillo que coleccionar y la misión de derrotar líderes de gimnasio para llegar a la liga...En fin, tras más de veinte años siendo un referente en el mundo de los rpg ya conocemos bien su fórmula.

En el combate, la gran variación es el Dynamax, una suerte de apoyo para combates de gimnasio en que podremos hacer crecer nuestro pokemon hasta transformarlo en una gigantesca criatura que ve duplicado su poder...durante tres turnos. Es espectacular jugarlo a nivel artístico y gráfico, aunque al tratarse de algo tan puntual que podría ser un ataque más, resulta anecdótico. Pokemon Espada y Pokemon Escudo necesitan demostrar que la franquicia sigue en pleno auge, como así parece indicar el exitoso estreno de la cinta Detective Pikachu, pero el mundo del videojuego no es el yermo en que campan las películas que adaptan obras del décimo arte. Lo probado en este demo aprueba, pero todavía no saca nota.

Harina de otro costal es Zelda: Link's Awakening, remake del original de Game Boy y que se presenta con un vídeo de introducción estilo anime de gran calidad y un arte inspirado en juguetes que resulta único. Como si jugáramos a una versión de mesa de Zelda desarrollada por Mattel o un hermano mellizo de los Pinypon, este título rescata punto por punto la acción y exploración que hicieran grande la saga de Zelda y Link en su cuarta entrega, estrenada en 1993. Link se despierta en una isla tras naufragar y da comienzo una aventura recordada con cariño por los fans de la saga que se ve ahora remodelada, vuelta a construir, pero manteniendo la esencia del original. Vuelven las luchas action rpg, vuelve la exploración de mazmorras, la recolección de rupias y la lucha contra el mal.

Visualmente, Zelda: Link's Awakening no podría alejarse más de lo visto en Zelda: Breath of the Wild, estrenado de lanzamiento junto a la consola Nintendo Switch. Y, sin embargo, pese a su tona más infantil, mantiene la mística de la saga. El anuncio de este remake, en una época en que está de moda (y es rentable) reflotar franquicias del pasado, causó sensación en el pasado E3, y en el pasado festival Gamepolis el público tuvo acceso a una demo de la aventura.

Y aunque Luigi's Mansion 3, Mario & Sonic en los Juegos Olímpicos: Tokio 2020 y New Super Lucky's Tale tienen su gracia para el sector más joven y casual de la empresa de la gran N (un sector, no lo olvidemos, que encumbró la consola Wii y que supone gran parte de las ganancias de la compañía), me detengo en hablar de Hollow Knight: Silksong. Esta secuela de de la aventura Hollow Knight (Team Cherry) y que lanzó su versión para Nintendo Switch en 2018. Una aventura esta que aglutina lo mejor de un Castlevania combinado con Dark Souls, con un estilo visual único. Un arte que evoca el dibujo a mano, una jugabilidad rápida, difícil, que fuerza la pericia del jugador. En el demo que estaba disponible en el festival de Málaga se nos brindaba la oportunidad de derrotar a un jefe final, una suerte de avispa gigante, cosa que, me temo, no era tan sencilla. Hollow Knight: Silksong retoma lo que su predecesor ya estableció y lo refina, lo vuelve más accesible, con un arte visual que aúna oscuridad y luz, sombras por un escenario de ensueño (o de pesadilla) en el que la más pequeña llama deberá alejar las tinieblas. Una experiencia para el jugador, un diálogo entre el arte del videojuego y su público que parece (según lo jugado) que cumplirá con todas las expectativas que levantó en su día Hollow Knight.

Solo se puede cerrar esta humilde crónica con la mayor de las sorpresas. El gameplay de Astral Chain, lo nuevo de Platinum Games (Bayonetta, NieR: Automata...), no pudimos jugarlo, sino que asistimos a una demostración por parte de los encargados de Nintendo of Europe. Astral Chain llega pronto a la consola híbrida, este mismo 30 de agosto, y todas las alabanzas que se le puedan ofrecer en base a ese gameplay visto en Gamepolis son pocas. Muy pocas. Lo nuevo de los padres de Bayonetta supera todas las expectativas: a nivel gráfico no creo que se haya visto nada similar en Nintendo Switch. Exprime, con un look muy Blade Runner, las capacidades gráficas de la pequeña consola hasta sus últimas consecuencias. Fluye con la soltura de un triple A, pero pica con la soltura de un indie que no le rinde cuentas más que a su público.

En el futuro, las Quimeras (monstruos llegado del plano astral) son capaces de invadir nuestro mundo. Un departamento especial de la policía capaz de someter estas criaturas y tenerlas como aliados (las llamadas Legion) deberán combatir el caos con el caos.

Al combate vertiginoso que ya caracteriza al estudio hay que sumarle la exploración y la investigación en escenario semi-abiertos en que deberemos utilizar nuestras habilidades para indagar en los crímenes cometidos. Interrogar a otros personajes será parte esencial, pero también utilizar las habilidades secretas de nuestra Legion, y así escuchar a escondidas o incidir en el comportamiento de los personajes. Esta característica divide el juego en secciones calmadas, contemplativas, en las que Astral Chain toma casi el cariz de un título de investigación al puro estilo Sherlock Holmes. Después, sin embargo, la investigación da lugar al enfrentamiento, y en la presentación a puerta cerrada pudimos asistir al trepidante combate con una gigantesca Quimera. Armados con la cadena capaz de utilizar la Legion como aliado, la lucha es rápida, descarnada y muy, muy espectacular.

El arte futurista y onírico casa perfectamente con un guion de ciencia ficción interesante, que nos llega localizado al castellano y que parece más cercano a lo visto en el reciente NieR: Automata.

Visto lo visto, Astral Chain tiene grandes semejanzas con la saga Batman de Rocksteady, si es que es necesario compararlo con algo. Si mantiene el nivel, quizás esté llamado a convertirse en uno de los más importantes títulos de Nintendo Switch. Y es que ni el verano da tregua en un año en que el calendario de lanzamientos hace oídos sordos a los descansos.

Cierra con esto Gamepolis en una edición multitudinaria donde los jugadores han podido disfrutar por primera vez en España de algunos de los títulos que lanzará Nintendo próximamente, pero también de la presencia de Playstation Talents y sus estudios apadrinados por Sony y de los interesantes indies del espacio de Andalucía Emprende. Una feria que este año ha aglutinado más de 60.000 visitantes y que puede competir cara a cara con otras grandes ferias del territorio.