La mujer que escribe las frases de ‘La ruleta de la suerte’ desde hace 13 años

Esta es la tragedia de 50 segundos que lleva una semana dando vueltas por las redes: una concursante de televisión ha perdido todas sus ganancias y se lo juega todo a adivinar una frase, la respuesta a la pregunta ¿Quedamos? La tiene casi resuelta: “Sin planes, sin horarios y sin mó_iles”. La chica anuncia con convicción la letra que falta: “¡La B de burro!”. Suena la bocina del error. La chica empequeñece de golpe. Se llama Alba, pero esta semana se la ha conocido más como la chica que el viernes pasado escribió móviles con B en televisión.

Un momento así, ese salto repentino y frustrante de identificarse con alguien a juzgarlo, solo se encuentra en un concurso de televisión. Y de ellos está lleno La ruleta de la suerte, el concurso que Antena 3 emite a diario a la hora de comer desde hace ahora 13 años; un discreto bastión de la televisión española que cada día atrae a un millón y medio de espectadores, un 16,5% de cuota; su mejor año desde su estreno y más de lo que nadie le achacaría a un formato –adivinar frases para ganar los premios que indica una ruleta- que se conoce desde 1952, cuando La ruleta de la fortuna se inventó en Estados Unidos. En España, fue el primer programa emitido por Antena 3 en 1990.

Las vida detrás de las frases

Había una niña viéndolo en su casa de Alcobendas. Ruth López tenía unos diez años cuando llegaron las cadenas privadas y llenaron la parrilla de concursos. A ella le encantaban y su favorito era El tiempo es oro. “Tengo grabado el recuerdo de Constantino Romero, pero sobre todo la imagen de él buscando en la enciclopedia. Me parecía fascinante”, recuerda hoy por teléfono. Está en las oficinas de La ruleta de la suerte. De las tres guionistas del programa, ella es la más veterana. Está ahí desde su estreno. Tiene 39 años: lleva desde los 26 recuperando frases de su vida diaria para el programa. Se le nota porque hace falta experiencia para transmitir cariño al hablar de paneles, pizarras, gajos y demás componentes de la maquinaria del concurso. Y ella habla con devoción.

Un momento de la 'Ruleta de la suerte' original en 1952 CBS (GETTY)

Describe así el proceso de hacer cada uno de los tres programas que graban dos días a la semana: “Enciendo mi ordenador y tengo la planilla con la estructura del programa en blanco. Voy rellenándolo a mi gusto, dependiendo de lo que yo haya leído o visto. Cada programa tiene la personalidad de quien lo escribe, aunque esto el espectador no lo nota”, cuenta. “Yo soy animalista y ecologista, y siempre pongo algo relacionado para sensibilizar. También me gustan las curiosidades históricas. ¿Sabes la expresión “esto parece la casa de tócame Roque”? Es una casa real que hay en el centro de Madrid. Pues para mí es muy normal. Un día la usé en el programa y la palabra Roque no salía. No se le ocurría a la concursante. ¡Es que esa expresión solo de dice en Madrid! Hemos tenido grandes locuras. Una vez teníamos la frase Anda, vete a la _orra y la concursante adivinó ‘Anda, vete a la zorra’. Otra vez, con la pista ‘Estrés en el super’, el concursante leyó ‘Con las prisas me he dejado el pan en la cama’, en lugar de ‘Con las prisas me he dejado el pan en la caja”. Se muere de risa. Cuando se usa una frase, se guarda en un Excel para no repetirla. Ahora mismo, el documento tiene 43.639 frases, según lee Ruth. “¿Quieres que te cuente más historias?”.

Las canciones

Luego está el plató. “Aquí no puede haber silencio”, alerta la voz cantarina de Lorena Gil, gallega de 49 años. Su trabajo también define el programa. Ella es la que anima a las 70 personas que conforman el público para darle ambiente al concurso. Licenciada en filología, y formada en arte dramático, Lorena es animadora en Antena 3 desde hace 18 años: la última que queda en la casa.

Las cancioncillas con las que mueve al público son ya legendarias. No es una cosa que suene fondo como en otros programas: es una seña de identidad del concurso. “Por ejemplo, Buscando en el baúl de los recuerdos se adapta a Jugando a la ruleta de la suerte; Dale más gasolina, en A mí me gusta la ruletita. ¿Sabes la de Pajaritos por aquí? La ruleta por aquí, la ruleta por allá. A veces me falta el aire”. En el equipo creen que el éxito del programa se debe a ella: “La gente se lo pasa bien”, dicen. Generalmente el animador de un concurso tiene unas 20 canciones en su repertorio, de las que tal vez usan ocho. Lorena tiene 70.

A veces vuelve a casa con contracturas de estar tantas horas aplaudiendo. En otros trabajos en los que se cortaba la piel de los dedos por aplaudir. “Son 70 contra una, si ellos paran, yo no puedo hacer nada”, admite. Pero también admite le sale bien. Que le da alegrías. “En diciembre, Jorge, el presentador, se fue a la nieve y unos chavalillos le reconocieron. ¿Sabes lo que le preguntaron? Que quién es la que canta las canciones. Y se grabaron todos cantando estas cosas que me invento. Y qué quieres que te digan, que me manden un vídeo pues, mira. A mí me llena”.