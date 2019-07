¿Qué ver hoy en TV? | Jueves 25 de Julio de 2019

8.30 / La 1 y La Sexta

Última sesión del pleno de investidura

Jornada definitiva para el futuro de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Tanto TVE como La Sexta han preparado una programación especial para cubrir esta cita: La 1, cubrirá esta última sesión del pleno de investidura con una programación especial durante toda la mañana (de 08.30 a 15.00 horas) desde el Congreso de los Diputados, conducida por Xabier Fortes y Ana Blanco y con los comentarios de Diana Arias. La votación podrá seguirse a partir de las 14.25 horas. En La Sexta, Al rojo vivo: Objetivo Investidura (11.00), dirigido y presentado por Antonio García Ferreras y con Ana Pastor desde el Congreso de los Diputados, estará pendiente de todo lo que suceda en la segunda votación a la que se enfrenta Pedro Sánchez. Además, Más vale tarde, presentado por Hilario Pino y José Yélamo, recogerá el testigo del análisis de la jornada.

16.05 / La 1 y Eurosport

Etapa reina del Tour 2019

Después de la tranquila etapa de ayer, con victoria de Matteo Trentin después de ser el más fuerte de los fugados del día, el tour entre en los Alpes con una etapa que podrá diferencias entre los aspirantes de esta edición. En 208 kilómetros, con salida en Embrun y llegada a Valloire, los correcores se ascenderán cuatro puertos, los tres últimos prácticamente encadenados y muy exigente. Primero, el col de Vars (9,3 km al 7,5%), el duro col D’izoard (14,1 km al 7,3%), que se corona a 2.360 metros, y el col du Galibier (23 km al 5,1%). La llegada no será en alto y un descenso de casi 20 kilómetros decidirá el triunfo de esta decimoctava etapa.

22.00 / Movistar Estrenos

‘A la sombra de Kennedy’

LBJ (Lyndon B. Johnson). Estados Unidos, 2016 (98 minutos). Director: Rob Reiner. Intérpretes: Woody Harrelson, Michael Stahl-David, Richard Jenkins.

La vida de Lyndon Baines Johnson, el 36º presidente de los Estados Unidos (1963 a 1969), le sirvió al prolífico Rob Reiner Misery) para rodar esta correcta biografía que, si bien no tiene un guion sobresaliente, apoya toda su calidad en el gran trabajo del siempre efectivo Woody Harrelson, que logra una interpretación sobresaliente en un relato convencional que se redime por el interés y la precisión de lo que cuenta, pintando al personaje como un superviviente en el centro neurálgico del poder.

22.00 / HISTORIA

Cien años después de la contienda

Entre 1914 y 1918, la I Guerra Mundial cambió el curso de la historia. Ahora, más de 100 años después del final de la contienda, HISTORIA estrena Ellos no envejecerán, película documental dirigida y producida por Peter Jackson (El Señor de los Anillos) que transporta a los espectadores al conflicto mediante el metraje original remasterizado en color y con efectos de sonido, una hazaña tecnológica que hace que la contienda y sus protagonistas cobren vida de una forma nunca antes vista. El oscarizado director neozelandés y su equipo han seleccionado cuidadosamente imágenes de entre cientos de horas de película original de la Gran Guerra -que se encuentra en los archivos del Museo Imperial de la Guerra (IWM, sus siglas en inglés). Aplicando las últimas tecnologías de restauración, colorimetría y tecnología 3D a las imágenes centenarias del conflicto, junto a una recreación sonora en la que han participado expertos forenses en lectura de labios, el resultado del proceso ha sido una experiencia cinematográfica, inmersiva y auténtica que invita a reflexionar sobre los daños ocasionados por el conflicto, así como sus graves secuelas, de la mano de quienes vivieron en primera mano la contienda.

22.40 / Antena 3

El placer de viajar ‘Por el mundo a los 80’

Seis soñadores cuyas edades rondan los 80 años han decidido apuntarse al viaje de sus vidas para conocer mundo y dejar su huella en él. Y lo harán en Por el mundo a los 80, la gran aventura de sus vidas que esta noche estrena Antena 3. Capitaneados por Artoro Valls, estos no tan jóvenes aventureros que apenas han salido de sus hogares van a dar ahora la vuelta al mundo junto con un grupo de desconocidos. Van a dejar atrás sus vidas para empezar una nueva sumergiéndose en culturas muy diferentes y conviviendo con sus gentes. Además, en cada país se cumplirá alguno de los sueños que nuestros viajeros dejaron por el camino. Porque hay algo que les une, sus ganas de disfrutar de la vida. Una experiencia única en un momento único de sus vidas.

22.40 / Telecinco

Jesús Vázquez conduce ‘Me quedo contigo’

¿Y si el amor de tu vida llegara de la mano de… tu madre? Veinte solteras, acompañadas por sus respectivas madres, emprenderán la búsqueda del amor en Me quedo contigo, versión española de Take me out, formato ya estrenado en 34 países. Jesús Vázquez conducirá este nuevo dating show, un programa abierto al amor y a los ‘flechazos’ a primera vista en el que tendrán lugar momentos cargados de sentimientos, diversión y grandes dosis de humor. Su mecánica, las participantes, acompañadas por sus respectivas madres, serán las protagonistas de cada edición del programa, aunque participarán de distinta forma y desde diferentes estancias: mientras las madres ocuparán los 20 atriles situados en el plató para valorar a los candidatos, las hijas se situarán en una sala espía, desde donde podrán contemplar todo lo que suceda en plató sin poder comunicarse con sus progenitoras.

20.45 / Cuatro

Segunda temporada de ‘9-1-1’

Puentes destruidos, carreteras dañadas e intransitables y edificios al borde del derrumbe son algunas de las terribles consecuencias del devastador terremoto que asolará la ciudad de Los Ángeles en la segunda temporada de 9-1-1. El complicado trabajo de policías, bomberos y técnicos para salvar vidas en este dramático escenario será una de las claves argumentales de las nuevas entregas que contará con Jennifer Love Hewitt en el elenco estelar. Tras dar caza a los criminales más implacables de los Estados Unidos interpretando a la agente Kate Callahan en Mentes criminales, la protagonista de Entre fantasmas se pondrá en la piel de Maddie Kendall, exenfermera, hermana de Evan Buckley y nueva operadora del 911, donde tratará de encontrarse a sí misma, aparcar los miedos del pasado y ayudar a los demás.

23.25 / Movistar Cine Ñ

‘Tesis’

España, 1996 (119 minutos). Director: Alejandro Amenábar. Intérpretes: Ana Torrent, Eduardo Noriega, Fele Martínez, Nieves Herranz.

Alejandro Amenábar, en su debut en el mundo del largometraje, sorprendió con esta intrigante y morbosa historia, que analiza, a través de una universitaria que realiza su tesis sobre la violencia audiovisual, el mundo oscuro de las snuff-movies. Aunque presente fallos propios de la inexperiencia, estamos delante de un thriller urbano lleno de descaro y galardonado con siete premios Goya que ya dejaba entrever la calidad de uno de los mejores directores del cine español.