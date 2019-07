¿Qué ver hoy en TV? | Viernes 12 de Julio de 2019

16.05 / 0#

‘Larry Crowne, nunca es tarde’

Larry Crowne. Estados Unidos, 2011 (98 minutos). Director: Tom Hanks. Intérpretes: Tom Hanks, Julia Roberts, Gugu Mbatha-Raw, Pam Grier, Bryan Cranston.

En su segundo trabajo como director, Tom Hanks apuesta por el optimismo desmesurado para mostrar la historia de un hombre que tras pasar toda la vida dedicado a su empleo ve cómo acaba ingresando en las filas del temido paro. Pero no hay problema, con la ayuda de Julia Roberts salir del pozo siempre es posible. Tan entretenida como intrascendente.

20.30 / La 2

Lo mejor de la cartelera cinematográfica

Fiel a su cita semanal, Días de cine repasa una cartelera protagonizada por dos estrenos españoles, la comedia negra El cuento de las comadrejas, de Juan José Campanella; y Lo nunca visto, una comedia costumbrista con tintes sociales de Marina Seresesky. Además, tres documentales, y el 50º aniversario de la mítica Easy rider, una película generacional dirigida por Dennis Hopper y coprotagonizada junto a Peter Fonda que invitaba a recorrer el sueño americano. Las recomendaciones de ‘@DiasDeCine’, la secuencia favorita del actor argentino Eduardo Blanco, la charla semanal entre Elena S. Sánchez y Gerardo Sánchez, director del programa, la programación de las filmotecas, Cineteca, exposiciones, música, libros, y las novedades para ver cine en casa, completan el programa de esta semana.

21.30 / La Sexta

La noche de Jesús Gil

Jesús Gil) destacó por su papel como presidente del Atlético de Madrid entre 1987 y 2003. Pero, sobre todo, por su gestión de Marbella, considerada la meca de la jet set española, a cuyo Ayuntamiento llegó en 1991 y en el que cosechó tres mayorías absolutas de la mano del Grupo Independiente Liberal (GIL). La Sexta vuelve a apostar por la actualidad y recupera los reportajes pioneros de laSexta columna y Equipo de investigación sobre el exalcalde de Marbella y expresidente del Atlético de Madrid quince años después de su muerte. Esta noche arrancará con laSexta Cclumna, que analiza cómo nació el entramado corrupto en Marbella durante el ‘gilismo’ y cómo derivó en el ‘Caso Malaya’. A su finalización (22.30), Equipo de investigación vuelve a poner de actualidad la herencia de Gil. A día de hoy, la familia no ha devuelto a Marbella los 108 millones de euros que el político más poderoso de la Costa del Sol desvió de las arcas públicas.

22.00 / Telecinco

‘Mi casa es la tuya’ despide temporada

Hasta Houston ha viajado Bertín Osborne para entrevistar a Shaila, la hija de la gran leyenda de la canción y reina de las rancheras, Rocío Dúrcal, en el final de temporada de Mi casa es la tuya. En esta última entrega grabada en Estados Unidos, la cantante madrileña explicará cómo es su vida en la ciudad norteamericana, en la que reside con su marido Dorio y Aitana, la hija de él, y recordará los mejores momentos vividos junto a su madre, a quien sigue echando mucho de menos. “Siento que desde que perdí a mi madre, las lágrimas me caen como un río”, asegura. Además de mostrar a Shaila en la intimidad de su hogar, el programa recordará los mejores años de Rocío Dúrcal e incluirá la participación especial de Antonio y Carmen Morales, hermanos de la artista.

22.00 / Movistar Estrenos

‘Viudas’

Widows. Reino Unido, 2018 (128 minutos). Dir.: Steve McQueen. Int.: Viola Davis, Michelle Rodriguez, Colin Farrell.

Cinco años después de realizar la interesante Doce años de esclavitud, Steve McQueen se pone de nuevo tras la cámara para dirigir esta cinta, basada en la popular serie de televisión británica de 1983 Las viudas pero que cambia de ubicación original trasladando la acción del Londres de principios de la década de 1980 al Chicago contemporáneo. A la cabeza de su potente reparto, Viola Davis (nominada al BAFTA a la mejor actriz protagonista) dando otra lección de cine en esta historia sobre cuatro mujeres de distintos estamentosracial, social y económico que unen fuerzas para conseguir un fin común.

22.00 / Calle 13

Cita con la intriga en ‘The Murders’

Llega a Calle 13 The Murders serie policíaca protagonizada por la joven detective de homicidios Kate Jameson, interpretada por Jessica Lucas (Gotham), a quien la falta de experiencia le juega algunas malas pasadas. Tras cometer un terrible error con consecuencias fatídicas, Kate se vuelca no solo en estar a la altura de su padre, un condecorado detective que murió en acto de servicio, sino en rectificar el fallo que tanto le ha costado. Kate tendrá que lidiar con el sentimiento de culpa y enfrentarse a duras situaciones profesionales y personales al trabajar en casos muy complejos que pondrán a prueba sus valores y su lealtad. La serie está ambientada en Vancouver, una ciudad contemporánea y muy tecnológica, en la que cada caso se explora a través de los cinco sentidos, desvelando cómo ayudan tanto a los delincuentes como a las autoridades en la era digital.

22.10 / Antena 3

‘Indiana Jones y el templo maldito’

Indiana Jones and the Temple of Doom. Estados Unidos, 1984 (109 minutos). Director: Steven Spielberg. Intérpretes: Harrison Ford, Kate Capshaw, Ke Huy Quan, Amrish Puri.

El arqueólogo más famoso de la historia del cine vuelve a agitar su látigo en esta realización del trío formado por George Lucas (productor), Steven Spielberg (director) y Harrison Ford (actor). En esta ocasión, Indy se involucra en una aventura por Shanghái y la India con el objetivo de rescatar a un grupo de niños secuestrados. Fuertes emociones en un filme que fue galardonado con un Oscar a los mejores efectos visuales.

22.10 / La 1

Humor con el sello de José Mota

La cadena pública estrena Hoy no, mañana, su nueva apuesta por el humor vacacional, dirigido por José Mota y presentado por Santiago Segura. El espacio, que contará con conocidos cómicos, monologuistas e imitadores (Raúl Pérez, Paco Collado, Maribel Salas o Mago More, entre otros), apuesta por el humor basado en la actualidad y situaciones cotidianas, una disparatada y particular visión del mundo de hoy. Cada uno desde su particular visión de la comedia, aunados bajo la dirección de José Mota y Javier Vicuña, configuran la mayor reunión de profesionales del humor bajo un mismo formato para diseccionar la sociedad actual como sólo el humor puede hacerlo.

23.50 / La 2

La magia del directo, Mad Cool Festival

La música vuelve a citarse en TVE con uno de los grandes eventos culturales del año, Mad Cool Festival 2019. Esta noche los cabezas de cartel serán The Smashing Pumpkins, la banda de rock alternativo formada en Chicago en 1988 y liderada por el vocalista Billy Corgan. El sábado (23.15), llega The Cure, una historia musical de más de 40 años liderada por Robert Smith. Y el domingo (0.30), turno de la banda de indie rock neoyorkina Vampire Weekend, un grupo que desde su debut se ha convertido en una de las formaciones más importantes de la música alternativa. Los conciertos irán precedidos por un programa especial, presentado por Paula Sáinz-Pardo desde un set ubicado en la zona reservada a los artistas del Festival, con entrevistas e invitados.