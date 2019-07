Huercasa Country Festival 2019, el regreso de Quique González

Quique González anunció en mayo que haría una mini-gira de conciertos durante este mes de julio y anticipó que su esperado próximo álbum de estudio llegaría después de verano. El momento de volver a disfrutarlo en directo ha llegado, porque este aperitivo musical comienza el miércoles y cuenta con cinco paradas y la más destacada tendrá lugar este viernes en Riaza, Segovia, dentro de la nueva edición del Huercasa Country Festival. Aquí, Quique tocará sus canciones de siempre con una banda formada por parte de Los Detectives junto a nuevas incorporaciones, como la de su amigo Alex Muñoz, guitarrista español afincado en Nashville.

Este es su primer periplo musical desde octubre de 2017 y el madrileño es, junto al texano Hayes Carll, el artista con más crecimiento exponencial dentro del country rocky y la Americana de los últimos meses. Juntos son los grandes cabezas de cartel de la sexta edición de esta cita musical, que se celebrará del 5 al 7 de julio. Lo cierto es que Huercasa es un festival único en España porque esta es una de las pocas oportunidades en las que el espectador puede disfrutar de los mejores artistas de la música de raíces norteamericanas. Y un año más, en Riaza, los conciertos también se podrán disfrutar en familia, de hecho, los menores de 16 podrán acceder gratis al recinto principal acompañados de un adulto responsable.

Pero una de las mejores partes de este evento se llevará a cabo en el centro del pueblo, en la Plaza Mayor. Aquí, los asistentes y los vecinos podrán mimetizarse con la causa y lucir sus botas bailando en sus famosos maratones de Country & Western Dance. De hecho, para los que se quieran apuntar a la actividad, en la web está colgado el listado de coreografías de este 2019.

Horarios del viernes

El cartel previsto para la primera jornada, contará con el español y con Ashley Campbell, que ofrecerá en esta localidad segoviana su único concierto en Europa. El viernes continuará con otra fecha exclusiva en España, la de Will Hoge y su banda, que mostrarán su último disco, My American Dream. Y el cierre es para Quique González, que se enamoró de este festival el año pasado cuando asistió como espectador.

Campo de fútbol Las Delicias de Riaza

18.00: Apertura de puertas

19.00: Workshops y Maratón de Country & Western Dance

20.15: Ashley Campbell

21.20: Will Hoge

23.00: Quique González

01.30: Cierre de instalaciones

Horarios del sábado

La jornada del sábado ofrecerá cuatro conciertos, comenzando con la versión 2019 de la HCF All-Stars Band, liderada por Jeff Spinoza e integrada por Francisco Simón, Guillermo Berlanga, Pau Álvarez, Manuel Bagüés y Ezequiel Navas. La noche continuará con Chuck Mead & The Grassy Knoll Boys y la tercera banda en subirse al escenario será The Long Ryders, un referente de la música americana de raíces, que llega al festival con nuevo disco, Psychedelic Country Soul. Cerrará los conciertos en el Campo de las Delicias Hayes Carll. Tras colocar sus últimos cuatro discos en el número uno en la lista Americana Airplay, presentará en exclusiva en Riaza su sexto disco, What It Is.

Campo de fútbol Las Delicias de Riaza

18.00: Apertura de puertas

18.30: Workshops y Maratón de Country & Western Dance

19.45: HCF All-Stars Band

20.50: Chuck Mead & The Grassy Knoll Boys

22.15: The Long Ryders

23.45: Hayes Carll

01.30: Cierre de instalaciones

Plaza Mayor de Riaza

12.00: Clase y Maratón de Country & Western Dance

13.30: Concierto de Badlands

Horarios del domingo

Plaza Mayor de Riaza

12.00: Clase y Maratón de Country & Western Dance

13.30: Concierto de Conjunto San Antonio

Plano del Huercasa Country Festival

Las entradas del viernes están a la venta por 40 euros, las del sábado por 45 euros y el abono por 70 euros. Se pueden adquirir a través de Ticketea y en los puntos oficiales de venta señalados en la web del festival. También se pueden comprar los boletos en las taquillas, que estarán abiertas desde las 17.00 hasta las 0.00 los dos jornadas del Huercasa. Eso sí, durante el festival, los precios serán de 80 euros si se trata del abono, de 45, si es la del viernes, y de 50 si es la del sábado.

Cómo llegar a Riaza