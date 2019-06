Yola, la próxima gran estrella, en el cartel del Black is Back 2019

Este fin de semana se celebra en Madrid la octava edición de Black is Back, un festival dedicado a la música negra en todas sus vertientes y pensado para compartir en familia, un concepto alejado de los macrofestivales. Tras su última edición en Matadero, la cita regresa al Patio Central del centro cultural Conde Duque, ubicado en el centro de la capital. Aquí se darán cita los días 21 y 22 de junio nuevas propuestas y grandes estrellas de la historia de la música negra.

La comodidad del espacio y de la programación —con cuatro o cinco bandas por día, está pensado para que el público no se pierda ningún concierto— y el precio de las entradas —gratis para los menores de 12 años— acompañan a la gran selección artística del evento. Desde su nacimiento en 2012, Black is Black se ha esforzado en traer a Madrid a los artistas legendarios de este estilo junto a los más aplaudidos en la actualidad internacional y nacional. Y en esta nueva edición no iba a ser menos.

Este 2019, merecen mucha atención nuevas y rompedoras propuestas que provienen del continente africano como Kokoko!, Baloji y Songhoy Blues. Tampoco se pueden perder de vista las bandas estrella de este año como Mabiland, Nevilla Staple Band, Vintage Trouble, los españoles Volcanes, Joel Sarakula y la esperada actuación de Yola. Esta última, nacida en Bristol hace 35 años, acaba de estrenar su primer álbum, producido por Dan Auerbach de The Black Keys. Este debut ha recibido una calificación de 8 sobre 10 y ella es una de las voces con más potencial de la actualidad, de hecho, el crítico musical de EL PAÍS, Fernando Navarro, aseguró hace unos meses que con Walk Through Fire "Yola ofrece una deliciosa mezcla de country soul que dota de un particularísimo brío, gracias a su pletórica garganta negra".

Antes, por Black is Black han pasado artistas míticos de talla internacional como Irma Thomas, Eli “Paperboy” Reed, Charles Bradley, Martha Reeves & The Vandellas, Ronnie Spector & The Ronettes, Joe Bataan, The Selecter o The Impressions y nacionales como Aurora & The Betrayers, Freedonia o Guadalupe Plata.

Horarios del festival (Apertura de puertas a las 18.30)

Viernes (Descansos amenizados por DJ Bombín)

Baloji (20.00)

Neville Staple Band (21.20)

Songhoy Blues (22.40)

Kokoko! (23.50)

Sábado (Descansos amenizados por Hey Sister!)

Volcanes (19.05)

Joel Sarakula (20.10)

Mabiland (21.20)

Yola (22.35)

Vintage Trouble (23.45)